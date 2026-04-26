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IPL 2026: रियान पराग ने किसके सिर फोड़ा हार का ठीकरा, बोले- आप यह नहीं कर सकते

जयपुर: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 मे शनिवार, 25 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच खेला गया. सीजन के इस 36वें मैच में रॉयल्स को पांच विकेट से हार का सामना करना पड़ा. यह इस सीजन में जयपुर में यह पहला मैच था. लेकिन अपने घरेलू मैदान में रॉयल्स की टीम जीत...

Edited By : Bharat Malhotra |Apr 26, 2026, 08:37 AM IST

Published On Apr 26, 2026, 08:37 AM IST

Last UpdatedApr 26, 2026, 08:37 AM IST

Riyan Parag on rr vs srh match

रियान पराग ने किसके सिर पर फोड़ा हार का ठीकरा (Image- Ians)

जयपुर: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 मे शनिवार, 25 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच खेला गया. सीजन के इस 36वें मैच में रॉयल्स को पांच विकेट से हार का सामना करना पड़ा. यह इस सीजन में जयपुर में यह पहला मैच था. लेकिन अपने घरेलू मैदान में रॉयल्स की टीम जीत से महरूम रही. मैच के बाद राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने टीम की हार के कारणों पर चर्चा की. यह राजस्थान रॉयल्स की टीम की सीजन में तीसरी हार थी. टीम की हार के बाद पराग ने माना कि उनकी टीम को कैच छोड़ने महंगे पड़े.

स्कोरकार्ड- राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, आईपीएल 2026, मैच- 36

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रियान पराग ने कैच छोड़ने पर फोड़ा हार का ठीकरा

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मिली हार के बाद पराग ने कहा, ‘स्किल के हिसाब से हमने काफी अच्छा किया. हालांकि, हमने कैच छोड़े, जो हमें भारी पड़ा. अभिषेक जैसे शानदार खिलाड़ी के आप कैच नहीं छोड़ सकते हैं. यह देखने लायक होगा. यह खेल का एक हिस्सा है. हमें क्लिनिकल होना होगा और फील्डिंग एक बड़ा रोल निभाती है. हम अगले मैच में मानसिक तौर पर तरोताजा होकर वापस आएंगे.’

‘हमें 10-15 रन और बनाने चाहिए थे’

उन्होंने आगे कहा, ‘सच कहूं तो, उन्होंने 18वें और 19वें ओवर में अच्छी गेंदबाजी की और शानदार यॉर्कर फेंके. हम 10-15 रन और बनाना चाहते थे. वे दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज (ईशान और अभिषेक) थे और मुझे लगा कि मेरे और फरेरा के पास विकेट लेने का बेहतर चांस था, विकेट में स्पिन गेंदबाजों के लिए मदद नहीं थी. असल में चीजें प्लान के मुताबिक नहीं रही, लेकिन अगली बार भी ऐसा ही करेंगे.’

कैसा रहा राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के मैच का हाल

मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 228 रन लगाए. टीम की ओर से वैभव सूर्यवंशी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली. वैभव ने 37 गेंदों में 103 रन बनाए, उन्होंने सिर्फ 36 गेंद पर शतक पूरा किया. यह आईपीएल के इतिहास का तीसरा सबसे तेज शतक है. नंबर दो पर भी सूर्यवंशी ही हैं. जिन्होंने पिछले साल गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंद पर शतक बनाया था. विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने 51 रनों का योगदान दिया. हालांकि, सनराइजर्स हैदराबाद ने 229 रनों के लक्ष्य को 18.3 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया.

सनराइजर्स की तरफ से अभिषेक शर्मा ने 29 गेंदों में 57 रन बनाए. वहीं, ईशान किशन ने 31 गेंदों में 74 रनों की दमदार पारी खेली. हेनरिक क्लासेन ने 24 गेंदों में 29 रन बनाए, तो नीतीश कुमार रेड्डी ने 18 गेंदों में 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से 36 रन बनाए. यह एसआरएच की इस सीजन की पांचवीं जीत है, जबकि आरआर को तीसरी हार का मुंह देखना पड़ा है.

शनिवार को मैच की रोमांचक बात

आईपीएल में शनिवार को यह रोचक बात देखने को मिली कि दोनों ही मैचों मे सेंचुरी लगाने वाली टीमों को हार मिली. इससे पहले दिन के मैच में दिल्ली कैपटिल्स को पंजाब किंग्स ने हराया था. दिल्ली कैपिटल्स ने केएल राहुल के रिकॉर्ड 152 रन की पारी की बदौलत 2 विकेट पर 264 रन बनाए थे. लेकिन पंजाब किंग्स ने सात गेंद बाकी रहते उसे हासिल कर लिया था.

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Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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