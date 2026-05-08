लखनऊ: आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है. गुरुवार की शाम इकाना स्टेडियम में आरसीबी को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ डीएलएस नियम के तहत 9 रन से हार का सामना करना पड़ा. मैच के बाद आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने कहा कि हम एक या दो शॉट पीछे रह गए.

रजत पाटीदार ने की मिशेल मार्श की तारीफ

रजत पाटीदार ने कहा, ‘हमें पता था कि लक्ष्य कैसे हासिल करना है. लड़कों ने अच्छा खेला. सभी बल्लेबाजों ने अच्छा जज्बा दिखाया. यह बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छी पिच थी. गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आ रही थी. हम अंत तक गए, बस एक या दो शॉट पीछे रह गए. हमारे पास चार और मैच हैं. हम मैच दर मैच लक्ष्य बनाकर चलेंगे.’

Add Cricket Country as a Preferred Source

स्कोरकार्ड- आईपीएल 2026, मैच- 50, लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए शतक लगाने वाले मिशेल मार्श के बारे में पाटीदार ने कहा, ‘वह बहुत बढ़िया खेले. उन्होंने हम पर दबाव बनाया, खासकर पावरप्ले में. मार्श की पारी बेहतरीन थी. मैं संशय में था कि पावरप्ले के बाद उनके सामने किसे गेंदबाजी दूं.’

बारिश से बाधित मैच में आरसीबी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था. एलएसजी के लिए सलामी बल्लेबाज मिशेल मार्श ने विस्फोटक शतक लगाया. आईपीएल में किसी एलएसजी के बल्लेबाज का यह सबसे तेज शतक था. 49 गेंदों पर शतक लगाने वाले मार्श ने 56 गेंदों पर 9 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 111 रनों की पारी खेली. मार्श की इस पारी की बदौलत एलएसजी ने 19 ओवर में 3 विकेट पर 209 रन बनाए.

इसे भी पढ़ें- कोहली पर भारी पड़ी उनकी दी सलाह, प्रिंस यादव ने बताया कैसे किया ‘किंग’ का शिकार

लक्ष्य का पीछा नहीं कर सकी RCB की टीम

आरसीबी को डीएलएस के तहत 19 ओवर में जीत के लिए 213 रन का लक्ष्य मिला था.

आरसीबी शुरुआत खराब रही. जैकब बेथेल 4 और कोहली बिना खाता खोले आउट हो गए. देवदत्त पड्डिकल 25 गेंदों पर 34, रजत पाटीदार के 31 गेंदों पर 61, टिम डेविड के 17 गेंदों पर 40, क्रुणाल पांड्या के 16 गेंदों पर नाबाद 28 और रोमारियो शेफर्ड के 15 गेंदों पर नाबाद 23 रन के बावजूद आरसीबी 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन बना सकी और मैच 9 रन से हार गई. मार्श प्लेयर ऑफ द मैच रहे.

RCB के आने वाले मैच

RCB का अगला मैच अब 10 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ रायपुर में होगा. 13 मई को पाटीदार की कप्तानी वाली यह टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की मेजबानी करेगी. 17 तारीख को पंजाब किंग्स के खिलाफ धर्मशाला में मैच होगा. वहीं 22 मई को टीम का आखिरी लीग मैच सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ है. प्लेऑफ में पहुंचने की प्रबल दावेदार आरसीबी को अपने अगले चार मैचों में से दो जीतने होंगे.