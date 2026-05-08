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IPL 2026: हार के बाद रजत पाटीदार ने की मिशेल मार्श की तारीफ, बोले- 'हम बस एक-दो शॉट पीछे रह गए'

लखनऊ: आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है. गुरुवार की शाम इकाना स्टेडियम में आरसीबी को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ डीएलएस नियम के तहत 9 रन से हार का सामना करना पड़ा. मैच के बाद आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने कहा कि हम...

Edited By : Bharat Malhotra |May 08, 2026, 10:03 AM IST

Published On May 08, 2026, 10:03 AM IST

Last UpdatedMay 08, 2026, 10:03 AM IST

Rajat Patidar statement after lsg match

लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच के बाद क्या बोले क्पतान रजत पाटीदार

लखनऊ: आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है. गुरुवार की शाम इकाना स्टेडियम में आरसीबी को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ डीएलएस नियम के तहत 9 रन से हार का सामना करना पड़ा. मैच के बाद आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने कहा कि हम एक या दो शॉट पीछे रह गए.

रजत पाटीदार ने की मिशेल मार्श की तारीफ

रजत पाटीदार ने कहा, ‘हमें पता था कि लक्ष्य कैसे हासिल करना है. लड़कों ने अच्छा खेला. सभी बल्लेबाजों ने अच्छा जज्बा दिखाया. यह बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छी पिच थी. गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आ रही थी. हम अंत तक गए, बस एक या दो शॉट पीछे रह गए. हमारे पास चार और मैच हैं. हम मैच दर मैच लक्ष्य बनाकर चलेंगे.’

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स्कोरकार्ड- आईपीएल 2026, मैच- 50, लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए शतक लगाने वाले मिशेल मार्श के बारे में पाटीदार ने कहा, ‘वह बहुत बढ़िया खेले. उन्होंने हम पर दबाव बनाया, खासकर पावरप्ले में. मार्श की पारी बेहतरीन थी. मैं संशय में था कि पावरप्ले के बाद उनके सामने किसे गेंदबाजी दूं.’

बारिश से बाधित मैच में आरसीबी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था. एलएसजी के लिए सलामी बल्लेबाज मिशेल मार्श ने विस्फोटक शतक लगाया. आईपीएल में किसी एलएसजी के बल्लेबाज का यह सबसे तेज शतक था. 49 गेंदों पर शतक लगाने वाले मार्श ने 56 गेंदों पर 9 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 111 रनों की पारी खेली. मार्श की इस पारी की बदौलत एलएसजी ने 19 ओवर में 3 विकेट पर 209 रन बनाए.

इसे भी पढ़ें- कोहली पर भारी पड़ी उनकी दी सलाह, प्रिंस यादव ने बताया कैसे किया ‘किंग’ का शिकार

लक्ष्य का पीछा नहीं कर सकी RCB की टीम

आरसीबी को डीएलएस के तहत 19 ओवर में जीत के लिए 213 रन का लक्ष्य मिला था.

आरसीबी शुरुआत खराब रही. जैकब बेथेल 4 और कोहली बिना खाता खोले आउट हो गए. देवदत्त पड्डिकल 25 गेंदों पर 34, रजत पाटीदार के 31 गेंदों पर 61, टिम डेविड के 17 गेंदों पर 40, क्रुणाल पांड्या के 16 गेंदों पर नाबाद 28 और रोमारियो शेफर्ड के 15 गेंदों पर नाबाद 23 रन के बावजूद आरसीबी 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन बना सकी और मैच 9 रन से हार गई. मार्श प्लेयर ऑफ द मैच रहे.

RCB के आने वाले मैच

RCB का अगला मैच अब 10 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ रायपुर में होगा. 13 मई को पाटीदार की कप्तानी वाली यह टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की मेजबानी करेगी. 17 तारीख को पंजाब किंग्स के खिलाफ धर्मशाला में मैच होगा. वहीं 22 मई को टीम का आखिरी लीग मैच सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ है. प्लेऑफ में पहुंचने की प्रबल दावेदार आरसीबी को अपने अगले चार मैचों में से दो जीतने होंगे.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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