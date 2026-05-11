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IPL 2026: क्या अश्विन की बात सुनेगा BCCI? इस गेंदबाज के लिए कर रहा है 'फील्डिंग'

भुवनेश्वर कुमार ने साढ़े तीन साल से भारत के लिए कोई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला है. लेकिन वह आईपीएल में भी कमाल का खेल दिखा रहे हैं.

Edited By : Ansh Kapoor |May 11, 2026, 05:52 PM IST

Published On May 11, 2026, 05:52 PM IST

Last UpdatedMay 11, 2026, 05:52 PM IST

virat kohli ravichandran ashwin

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नई दिल्ली: भारत के पूर्व ऑफ-स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की 2 विकेट से रोमांचक जीत में शानदार प्रदर्शन करने वाले अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की भारत के टी20 इंटरनेशनल सेटअप में वापसी की मांग की है.

भुवी ने किया शानदार प्रदर्शन

भुवनेश्वर कुमार का प्रदर्शन एमआई के खिलाफ खेले गए मुकाबले में शानदार रहा. भुवनेश्वर ने अपने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 23 रन देकर 4 बड़े विकेट अपने नाम किए. सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भुवनेश्वर ने पारी के आखिरी ओवर में छक्का लगाते हुए आरसीबी की जीत में अहम भूमिका निभाई. भुवनेश्वर के प्रदर्शन से अश्विन काफी प्रभावित हुए हैं. उन्होंने कहा कि भुवनेश्वर ने राष्ट्रीय टीम में वापसी के लिए विचार करने लायक काफी कुछ दिखाया है.

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अश्विन ने ‘जियोस्टार’ से कहा, ‘मैं चाहता हूं कि भुवनेश्वर को टी20 टीम में चुना जाए. नई गेंद से शानदार प्रदर्शन करते हैं और अंतिम ओवरों में भी बढ़िया गेंदबाजी करते हैं. इसके साथ ही अगर आपको दबाव में छक्के की जरूरत है, तो वह मैदान के सबसे मुश्किल हिस्से में भी ऐसा कर सकते हैं.’

भुवनेश्वर ने शानदार शुरुआती स्पेल से एमआई के टॉप ऑर्डर की कमर तोड़ दी. उन्होंने रयान रिकेल्टन, रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव को ऐसी पिच पर आउट किया जिस पर सीम मूवमेंट और असमतल बाउंस था. अश्विन ने खास तौर पर इस अनुभवी खिलाड़ी की कंडीशन को जल्दी पहचानने और उसके हिसाब से ढलने की काबिलियत की तारीफ की.

क्या था भुवनेश्वर की गेंदबाजी में खास

अश्विन ने कहा, ‘जब उन्हें एहसास हुआ कि पिच में कुछ खास है, तो वह सही टेस्ट-मैच गेंदबाजी थी. वह एक सलामी बल्लेबाज के तौर पर आपको टेस्ट करते रहते हैं. रोहित शर्मा को उस पिच पर एक धीमी गेंद पर आउट करना जो बस स्विंग हुई, काफी जबरदस्त था. इसके बाद में जब वह चौथे विकेट के लिए जा सकते थे, तब भी उन्होंने यॉर्कर फेंकी. उनके लिए मैं बहुत खुश हूं.’

अश्विन ने क्रुणाल पांड्या की भी प्रशंसा की, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 46 गेंदों में 73 रनों की दमदार पारी खेली. क्रुणाल आरसीबी के लिए इस मुकाबले में संकटमोचक साबित हुए. अपनी पारी के आखिरी शरीर के कई हिस्सों में ऐंठन से जूझने के बावजूद, क्रुणाल ने पेस और स्पिन दोनों के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की और आरसीबी को मैच में बनाए रखा.

अश्विन ने कहा, ‘क्रुणाल पांड्या के साथ हम एचआर मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर को जानते हैं, लेकिन वह सही ‘प्रेशर मैनेजमेंट’ था. अगर आपको इसकी जरूरत है, तो प्लीज क्रुणाल पांड्या के लिए के डायल करें.’ अश्विन ने कहा कि मुंबई इंडियंस के खिलाफ मिली जीत के साथ ही आरसीबी फिर से अपनी लय में लौट आई है.

Ansh Kapoor

Ansh Kapoor

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