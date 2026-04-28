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IPL 2026, RCB vs DC: रजत पाटीदार ने किसके सिर बांधा दिल्ली जीत का सेहरा, कहा मैं हैरान हूं

IPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को नौ विकेट से करारी शिकस्त दी. दिल्ली की टीम सिर्फ 75 रन पर ऑल आउट हो गई जिसके बाद बेंगलुरु ने आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया.

Edited By : Bharat Malhotra |Apr 28, 2026, 07:30 AM IST

Published On Apr 28, 2026, 07:30 AM IST

Last UpdatedApr 28, 2026, 07:30 AM IST

Rajat Patidar credits bowlers in Win Against DC

रजत पाटीदार ने गेंदबाजों को दिया जीत का क्रेडिट

नई दिल्ली: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने सोमवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के 39वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के विरुद्ध 9 विकेट से जीत दर्ज की. टीम के कप्तान रजत पाटीदार ने जीत का क्रेडिट अपने गेंदबाजों को दिया, खासकर तेज गेंदबाजों जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार को, जिन्होंने पावरप्ले के दौरान अपनी घातक गेंदबाजी से जीत की नींव रखी.

अरुण जेटली स्टेडियम में खेल गए इस मुकाबले में जोश हेजलवुड ने डीसी के खिलाफ 3.3 ओवरों में महज 12 रन देकर 4 विकेट निकाले, जबकि भुवनेश्वर कुमार ने 3 ओवरों में सिर्फ 5 रन देकर 3 विकेट हासिल किए. इन गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के साथ आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को 16.3 ओवरों में 75 रन पर समेटने के बाद 81 गेंदें बाकी रहते 6.3 ओवर मैच अपने नाम कर लिया.

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IPL 2026- दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, स्कोरकार्ड | IPL 2026 पूरा पॉइंट्स टेबल

मुकाबले के बाद पाटीदार ने कहा, ‘जिस तरह से विकेट ने व्यवहार किया, उससे मैं भी हैरान हूं. इसका पूरा क्रेडिट गेंदबाजों को जाता है, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, खासकर पावरप्ले में- हेजलवुड और भुवी ने. मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने सही जगहों पर गेंद डाली और शुरुआत में थोड़ा स्विंग हासिल किया, वह देखना वाकई शानदार था.’

जब रजत पाटीदार से पूछा गया कि क्या स्विंग सामान्य से अधिक था, तो पाटीदार ने जवाब दिया, ‘मुझे लगता है कि स्विंग सामान्य ही था. अच्छी बात यह रही कि हमें शुरुआती विकेट मिल गए. इसी वजह से हम मैच में अपनी पकड़ बनाए रखने में कामयाब रहे. बेशक, मुझे लगता है कि अगर आप सपाट पिच पर टी20 क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपके पास एक बेहतरीन बॉलिंग यूनिट होनी चाहिए. ऐसा इसलिए है, क्योंकि सिर्फ एक गेंदबाज ही आपको चैंपियनशिप जिता सकता है.’

इसे भी पढ़ें- मुझे भी नहीं पता, यह क्या हुआ… DC की हार से कप्तान अक्षर पटेल भी हैरान

गेंदबाजी की योजनाओं के बारे में बताते हुए आरसीबी के कप्तान ने कहा, ‘हमने पहले से ही योजना बना रखी थी कि अगर हमें शुरुआती विकेट मिल जाते हैं, तो हम प्रत्येक गेंदबाज से तीन-तीन ओवर करवाएंगे. और फिर हमने देखा कि विकेट कैसा बर्ताव कर रहा है, उसके बाद जिस तरह से सुयश और शेपी (रोमारियो शेफर्ड) ने गेंदबाजी की. मुझे लगता है कि उन्होंने सही जगहों पर गेंद डाली. सुयश ने भी गेंदबाजी की, मुझे लगता है कि उन्हें काफी स्पिन मिली, मैं तो यही कहूंगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने स्टंप-टू-स्टंप गेंदबाजी की, मुझे लगता है कि वह देखना सचमुच बहुत अच्छा लगा.’

इसे भी पढ़ें- पावरप्ले में सिर्फ 13 रन, महज 08 रन पर गंवाया छठा विकेट… DC के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

जैसे-जैसे टूर्नामेंट अपने अहम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है पाटीदार ने अनुशासन और अपनी नियम बनाए रखने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा, ‘अपनी दिनचर्या का पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी काफ़ी लंबा सफर तय करना है, लेकिन मुझे लगता है कि हम बस एक-एक मैच पर ही ध्यान दे रहे हैं. अच्छी बात यह है कि अलग-अलग खिलाड़ी आगे आकर टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. मुझे लगता है कि यह हमारे लिए एक अच्छा संकेत है.’

BM

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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