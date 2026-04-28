RCB के स्टार ने 'रफ्तार-जोड़ी' की तारीफों के बांधे पुल, बोले- काम आसान कर दिया

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IPL 2026: RCB के स्टार बल्लेबाज ने 'रफ्तार-जोड़ी' की तारीफों के बांधे पुल, बोले- काम आसान कर दिया

दिल्ली कैपिटल्स की टीम को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हाथों हार का सामना करना पड़ा, देवदत्त पडिक्कल ने टीम की जीत का क्रेडिट अपने पेसर को दिया.

Edited By : Bharat Malhotra |Apr 28, 2026, 07:46 AM IST

Published On Apr 28, 2026, 07:46 AM IST

Last UpdatedApr 28, 2026, 07:46 AM IST

नई दिल्ली: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल (Devdutt Padikkal) ने जोश हेजलवुड (Josh Hazlewood) और भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) की दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ जबरदस्त गेंदबाजी के लिए तारीफ की. पड्डिकल ने कहा कि पहले छह ओवरों में उन्होंने जो दबाव बनाया, उससे मैच का मिजाज तय हो गया.

हेजलवुड के 12 रन देकर 4 विकेट निकाले, जबकि भुवी ने 5 रन देकर 3 विकेट हासिल किए. उनके इस प्रदर्शन की बदौलत आरसीबी ने डीसी को 75 रन पर ऑलआउट कर दिया. इसके बाद आरसीबी ने 81 गेंदें शेष रहते ही यह लक्ष्य हासिल कर लिया. इस जोड़ी ने पावर-प्ले में तीन-तीन विकेट लेकर यह सुनिश्चित किया कि डीसी शुरुआती झटकों से कभी उबर ही न पाए.

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मैच खत्म होने के बाद पडिक्कल ने कहा, ‘मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने उन पहले छह ओवरों में गेंदबाजी की, उसे देखना बहुत शानदार था. ये दोनों नई गेंद के साथ बहुत अच्छे हैं. जब दोनों छोर से ऐसी गेंदबाजी हो रही हो, तो मुझे लगता है कि बल्लेबाजी करने वाली टीम पर बहुत ज्यादा दबाव होता है. आज यह साफतौर पर देखने को मिला.’

जब पड्डिकल पूछा गया कि जब ये दोनों गेंदबाजी कर रहे थे, तब स्लिप में फील्डिंग करने का उनका अनुभव कैसा रहा, तो उन्होंने कहा, ‘मुझे हर गेंद पर कैच आने की उम्मीद थी और टी20 मैच में आप आमतौर पर ऐसी बात नहीं कहते. लेकिन जिस तरह से ये दोनों गेंदबाजी कर रहे हैं, उसे देखते हुए हर गेंद एक मौका होती है.’

अपनी स्लिप कैचिंग के बारे में बात करते हुए इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने कहा, ‘मुझे लगता है कि इसका बहुत कुछ लेना-देना मैदान पर बिताए गए समय से है. मुझे लगता है कि जब मैंने अपने करियर की शुरुआत में स्लिप में फील्डिंग करना शुरू किया था, तब मैं इसमें बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन जैसे-जैसे आप इसका ज्यादा अभ्यास करते हैं. मुझे लगता है कि आप इसमें बेहतर होते जाते हैं. यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप गेंद को कितनी जल्दी पकड़ पाते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि आपके हाथ नरम रहें.’

पडिक्कल ने चेज को जल्दी खत्म करने की अहमियत पर भी जोर दिया, जहां उन्होंने 34 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि विराट कोहली, जिन्होंने आईपीएल के इतिहास में 9,000 रन का आंकड़ा पार किया.

उन्होंने कहा, ‘बेशक, मुझे लगता है कि जब बोर्ड पर इतना बड़ा स्कोर हो, तो यह जरूरी है कि हम इसे जितनी जल्दी हो सके खत्म करने की कोशिश करें. जब बेथ (जैकब बेथेल) ने जिस तरह से शुरुआत की, उसके बाद यह काफी आसान हो गया.’

BM

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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