गुजरात टाइटंस के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स की टीम मैच सिर्फ एक रन से हारी थी. डेविड मिलर ने उस मैच में पूरी कोशिश की लेकिन आखिरी दो गेंद पर जीत के लिए दो रन नहीं बना पाई थी. और आखिर में उसे करीबी मैच में हार का सामना करना पड़ा था. और शनिवार, 18 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के सामने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम थी. वही डेविड मिलर थे और आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए थे. लेकिन इस बार डेविड मिलर नहीं चूके. और उन्होंने रोमारियो शेपर्ड के ओवर में ये रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिला दी. आखिरी ओवर में वह रोमांच देखने को मिला जिसने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के फैंस का दिल तोड़ दिया.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स, स्कोरकार्ड

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कैसा रहा आखिरी ओवर का रोमांच

रोमारियो शेपर्ड की पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर लेंथ बॉल थी. मिलर ने उस पर शॉट खेलना चाहा लेकिन वह मिस कर गए. वह शॉट को थोड़ा जल्दी खेल गए. और गेंद पैड पर लगी. लेग बाई से एक रन बना. दूसरी गेंद ट्रिस्टन स्टब्स की गेंद स्टंप्स पर थी. उन्होंने गेंद को मिडविकेट पर खेला और एक रन बना.

यहां मैच फंस चुका था. अब चार गेंद पर 13 रन चाहिए थे. छक्का. शेपर्ड लेंथ से चूक गए. और उन्होंने एक फुल टॉस फेंक दी. मिलर इस पर नहीं चूके. और उन्होंने डीप मिडविकेट की ओर लंबा छक्का हिट किया.

चौथी गेंद पर एक और छक्का लगा. डेविड मिलर ने इस शॉट के साथ स्कोर बराबर कर दिया. ऑफ स्टंप के बाहर स्लॉट में गेंद. और इस पर मिलर ने कवर्स के ऊपर से छक्का लगाया. अब लगभग मैच वहीं था जहां गुजरात के खिलाफ रहा था. वहां दो रन चाहिए थे और यहां एक. शेपर्ड की गेंद पर मिलर ने चौका लगा दिया. पांचवीं गेंद पैड पर फुल टॉस थी. मिलर ने उसे फ्लिक कर दिया. गेंद गोली की रफ्तार से मिड-विकेट बाउंड्री के पार गई. मिलर ने 17 गेंद पर 26 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिला दी.

कैसा रहा मैच का हाल

मैच की बात करें तो एम. चिन्नास्वामी स्टे़डियम पर दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. बेंगलुरु ने 8 विकेट पर 175 रन का स्कोर बनाया. दिल्ली की शुरुआत अच्छी नहीं रही. भुवनेश्वर कुमार ने अपने पहले दो ओवरों में तीन विकेट हासिल किए. उन्होंने प्रथुम निसांका, करुण नायर (इम्पैक्ट सब) और समीर रिजवी को पविलियन लौटा दिया. केएल राहुल ने अपने जन्मदिन के मौके पर 34 गेंद पर 57 रन बनाए. ट्रिस्टट स्टब्स ने 47 गेंद पर 60 (नाबाद) और मिलर ने 10 गेंद पर 22 रन नाबाद बनाए. यह पांच मैचों में दिल्ली की तीसरी जीत है. वह छह अंकों के साथ चौथे पायदान पर है. वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अब भी दूसरे नंबर पर है.