IPL 2026 RCB vs KKR Predicted 11 Will Varun Chakravarthy And Romario Shepard Play

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IPL 2026: वरुण चक्रवर्ती बाहर? क्या होगी रॉयल चैलेंजर्स के खिलाफ केकेआर की प्लेइंग इलेवन

नई दिल्ली: IPL 2026 अब प्लेऑफ के करीब पहुंच रहा है. और अब मुकाबला कड़ा हो गया है. पॉइंट्स टेबल पर नजर डालेंगे तो पाएंगे तो अब एक हार किसी भी टीम के लिए रास्ते में बड़ी अड़चन पैदा कर सकता है. आईपीएल में आज सीजन का 57वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट...

Edited By : Bharat Malhotra |May 13, 2026, 03:04 PM IST

Published On May 13, 2026, 03:04 PM IST

Last UpdatedMay 13, 2026, 03:04 PM IST

What Will be Playing 11 of RCB vs KKR

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच में क्या होगी प्लेइंग इलेवन

नई दिल्ली: IPL 2026 अब प्लेऑफ के करीब पहुंच रहा है. और अब मुकाबला कड़ा हो गया है. पॉइंट्स टेबल पर नजर डालेंगे तो पाएंगे तो अब एक हार किसी भी टीम के लिए रास्ते में बड़ी अड़चन पैदा कर सकता है. आईपीएल में आज सीजन का 57वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच है. यह मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम पर खेला जाएगा.

पॉइंट्स टेबल की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दूसरे नंबर पर है. लेकिन वह निश्चिंत नहीं हो सकती. एक हार उसके लिए परेशानी में इजाफा कर सकती है. और प्लेऑफ का इंतजार बढ़ा सकती है. साथ ही अब चोटी की टीमें पहले दो स्थान पर बने रहना चाहेंगी. क्योंकि वहां एक मौका ज्यादा मिलता है. वहीं, दूसरी ओर बात अगर कोलकाता नाइट राइडर्स करें तो टीम पांच हार और एक रद्द मैच के बाद लगातार चार मैच जीती है. और लीग के दूसरे चरण में टीम की रफ्तार और लय से कई जानकार प्रभावित हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स के चार मैच बाकी हैं और अभी बात उसके हाथ से निकली नहीं है. और अगर टीम इसे नियंत्रित कर पाती है तो प्लेऑफ की बात बन सकती है.

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हालांकि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बड़ी चुनौती उसके स्टार खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती की फिटनेस है. चक्रवर्ती ने पिछले पांच मैचों में 10 विकेट लिए हैं. लेकिन दिल्ली में उनके पैर में चोट लग गई थी. और इसके बाद टीम होटल में वह स्टिक के साथ घूम रहे थे. KKR के सहायक कोच शेन वॉटसन ने कहा कि वरुण के पैर में सूजन है. चक्रवर्ती ट्रेनिंग में भी नहीं थे. केकेआर के पास प्रशांत सोलंकी के रूप में एक लेग स्पिन विकल्प है. उन्होंने आखिरी आईपीएल मैच 2022 में खेला था. इसके साथ ही दक्ष कामरा स्पिन-बॉलिंग ऑलराउंडर हैं. उन्होंने टी20 क्रिकेट नहीं खेला है लेकिन उनकी गेंदबाजी वरुण जैसी है.

वहीं रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए दिक्कत फिल सॉल्ट की गैरमौजूदगी एक परेशानी है. सॉल्ट 18 अप्रैल के बाद से नहीं खेले हैं. वह स्कैन के लिए इंग्लैंड लौट गए थे. वह अब भी टीम के साथ नहीं जुड़े हैं. सुयश शर्मा ने भी बीते सात मैचों में तीन विकेट लिए हैं. क्या टीम उन्हें मौका देगी. यह भी सवाल है. अगर वह नहीं खेलते हैं तो गेंदबाजी में टीम को विकल्प देखने होंगे.

कैसी होगी दोनों टीमों की प्लेइंग 11 (संभावित)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की संभावित टीम

जैकब बेटेल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), क्रुणाल पंड्या, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, रसिख सलाम, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा

कोलकाता नाइट राइडर्स की संभावित टीम

फिन एलन, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी, कैमरून ग्रीन, रिंकू सिंह, मनीष पांडे, रोवमैन पॉवेल, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, 10 कार्तिक त्यागी, वैभव अरोड़ा, प्रशांत सोलंकी

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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