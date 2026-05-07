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IPL 2026: नंबर वन पर होंगी RCB की नजरें, LSG की उम्मीदों की डोर है कमजोर

लखनऊ: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला होगा. लखनऊ की टीम अगर अपने बाकी सभी 5 मैच जीतेगी तब जाकर वह 14 अंकों तक पहुंचेगी. वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम 14 अंकों से सिर्फ एक जीत दूर है. आरसीबी अगर आज का मैच जीतती...

Edited By : Bharat Malhotra |May 07, 2026, 02:51 PM IST

Published On May 07, 2026, 02:51 PM IST

Last UpdatedMay 07, 2026, 02:51 PM IST

लखनऊ: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला होगा. लखनऊ की टीम अगर अपने बाकी सभी 5 मैच जीतेगी तब जाकर वह 14 अंकों तक पहुंचेगी. वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम 14 अंकों से सिर्फ एक जीत दूर है. आरसीबी अगर आज का मैच जीतती है तो वह पहले स्थान पर पहुंच जाएगी. उसका रनरेट पहले नंबर पर काबिज सनराइजर्स हैदराबाद से बेहतर है. और ऐसे में उसके निशाने पर नंबर एक की कुर्सी होगी.

आरसीबी फिलहाल अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है. बुधवार के मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को हराकर नंबर एक का स्थान पक्का किया. वहीं पंजाब अब 13 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर है. बेंगलुरु की कोशिश होगी कि पिछले मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ मिली हार से जल्द-से-जल्द उबर सके. गुजरात के खिलाफ बेंगलुरु की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई थी. एक वक्त पर उसका स्कोर 2 विकेट पर 79 रन था और फिर छह विकेट पर 96 रन हो गया और आखिर में उसकी टीम 155 रन पर आउट हो गई.

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आरसीबी के बल्लेबाज भले ही इस मैच में लड़खड़ा गए थे लेकिन वह दमदार वापसी करने में सक्षम हैं. उसके बल्लेबाजों ने अब तक आक्रामक खेल दिखाया है और लखनऊ के खिलाफ भी वह इसे जारी रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे.

आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने शानदार फॉर्म दिखाते हुए 379 रन बनाए हैं, वहीं देवदत्त पडिक्कल और कप्तान रजत पाटीदार ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है. नियमित सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट के उंगली में चोट के कारण बाहर होने से कोहली के साथ विस्फोटक शुरुआत देने की जिम्मेदारी जैकब बेथेल पर होगी.

आरसीबी की टीम को एक सप्ताह के विश्राम का मौका मिला है और उसकी टीम इस मैच में अपने प्रतिद्वंद्वी की तुलना में अधिक तरोताजा होकर उतरेगी.

जहां तक लखनऊ का सवाल है तो उसका प्रदर्शन अभी तक निराशाजनक रहा है. वह पिछले छह मैचों में हार झेलने के कारण अंक तालिका में सबसे निचले स्थान पर है. इस बीच उसे कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ टाई रहे मैच में सुपर ओवर में भी हार का सामना करना पड़ा था. उसे पिछले मैच में मुंबई इंडियंस ने छह विकेट से करारी शिकस्त दी थी.

लखनऊ के अभियान में कई सवाल रहे हैं. पहला टीम का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है. रणनीतिक रूप से भी टीम में कई कमजोरियां जाहिर हुई हैं. इसके साथ ही मुकाबले को खत्म न कर पाना भी इस टीम की कमजोरी के तौर पर सामने आया है.

मिचेल मार्श, कप्तान ऋषभ पंत, एडन मार्क्रम और निकोलस पूरन जैसे प्रमुख बल्लेबाज अपने प्रदर्शन में निरंतरता नहीं रख पाए हैं. इसके अलावा बल्लेबाजी क्रम में बार-बार फेरबदल ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. पंत के सीमित ओवरों की क्रिकेट में प्रदर्शन को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

ऐसे में लखनऊ के बल्लेबाजों के लिए अनुभवी भुवनेश्वर कुमार और ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेज़लवुड की अगुवाई वाले आरसीबी के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण का सामना करना आसान नहीं होगा.

भुवनेश्वर और हेजलवुड की जोड़ी बेहद प्रभावी साबित हुई है. उनके शानदार प्रदर्शन से आरसीबी ने 27 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स को मात्र 75 रन पर ढेर कर दिया था. तेज गेंदबाज भुवनेश्वर विकेट लेने में किसी तरह की कोताही नहीं बरत रहे हैं जबकि हेज़लवुड ने लगातार प्रभावशाली गेंदबाजी की है.

क्रुणाल पंड्या ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए नौ विकेट लिए हैं. पिछले मैच में सुयश शर्मा और रोमारियो शेफर्ड ने भी अच्छा प्रदर्शन किया.

लखनऊ के लिए प्रिंस यादव और मोहसिन खान ने क्रमशः 13 और 10 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया है. मोहम्मद शमी ने सत्र की दमदार शुरुआत की थी, लेकिन पिछले कुछ मैचों में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और उन्होंने जमकर रन लुटाए हैं.

आरसीबी ने पहले चरण में लखनऊ को पांच विकेट से हराया था और उसकी टीम काफी आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरेगी.

लखनऊ सुपर जाइंट्स (संभावित) 1 मिच मार्श, 2 जोश इंग्लिस, 3 निकोलस पूरन, 4 ऋषभ पंत (कप्तान, विकेटकीपर), 5 एडेन मार्करम, 6 अक्षत रघुवंशी, 7 हिम्मत सिंह, 8 मोहम्मद शमी, 9 मोशिन खान, 10 अवेश खान, 11 प्रिंस यादव, 12 एम सिद्धार्थ

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (संभावित) 1 विराट कोहली, 2 जैकब बेथेल, 3 देवदत्त पडिक्कल, 4 रजत पाटीदार (कप्तान), 5 जितेश शर्मा (विकेटकीपर), 6 टिम डेविड, 7 रोमारियो शेफर्ड, 8 क्रुणाल पंड्या, 9 भुवनेश्वर कुमार, 10 जोश हेजलवुड, 11 सुयश शर्मा, 12 रसिख सलाम

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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