इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में पंजाब किंग्स का प्रदर्शन अभी तक बहुत अच्छा रहा है. टीम अभी तक इस सीजन में कोई मैच नहीं हारी है. पंजाब किंग्स छह में से पांच मैच जीते हैं वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ उसका मैच बारिश से धुल गया. रविवार, 19 अप्रैल को महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर हुए मुकाबले में टीम ने लखनऊ सुपर जायंटस को 54 रन से हरा दिया. मैच में पंजाब की टीम का दबदबा रहा. लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब टीम के कोच रिकी पोंटिंग काफी नाराज हो गए थे. मैदान पर कुछ ऐसा हुआ था जिससे पोंटिंग और अर्शदीप सिंह अपना आपा खो बैठे थे.

पंजाब किंग्स की टीम ने बनाया बड़ा स्कोर

पंजाब किंग्स ने प्रियांश आर्या के 93 और कूपर कोनोली के 87 रन की पारी के दम पर 7 विकेट पर 254 रन का स्कोर बनाया. इसके जवाब में लखनऊ की टीम 200 रन ही बना सकी. मैच पंजाब किंग्स ने 54 रन से जीता. टीम जीत गई. लेकिन पारी के 18वें ओवर टीम के खिलाड़ी शशांक सिंह ने कुछ ऐसा किया जिससे कोच रिकी पोंटिंग काफी नाराज हो गए. पोंटिंग इतना गुस्सा हो गए कि वह डग-आउट में खड़े हो गए.

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क्या किया शशांक सिंह ने

मैदान पर शशांक सिंह का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा. पंजाब किंग्स की टीम का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा. लेकिन शशांक सिंह ने फील्डिंग के दौरान कई गलतियां कीं. पहले उन्होंने निकोलस पूरन का कैच छोड़ा. गेंद हवा में काफी ऊंची गई थी लेकिन शशांक उसका सही अंदाजा नहीं लगा पाए. और उन्होंने कैच टपका दिया.

शशांक सिंह ने बार-बार की गलती

फिर आया पारी का 18वां ओवर, जहां शशांक एक बार फिर गलती कर बैठे. उन्होंने एडेन मार्करम के शॉट को कैच करने के बजाय उसे जाने दिया. और गेंद जाकर बाउंड्री पर लगी. इसके बाद रिकी पोंटिंग, जो डग-आउट में बैंठे थे, काफी गुस्सा हो गए. गेंदबाज अर्शदीप सिंह भी अपना आपा खो बैठे. वह भी काफी नाराज दिखे. अर्शदीप सिंह वैसे भी काफी महंगे साबित हो रहे थे और बाएं हाथ के इस पेसर को अपने फील्डर से भी सपोर्ट नहीं मिला.

𝘼𝙡𝙡'𝙨 𝙬𝙚𝙡𝙡 𝙩𝙝𝙖𝙩 𝙚𝙣𝙙𝙨 𝙬𝙚𝙡𝙡 😃



Only smiles on the faces of skipper Shreyas Iyer, coach Ricky Ponting and.. Shashank Singh! #TATAIPL | #KhelBindaas | #PBKSvLSG | @PunjabKingsIPL pic.twitter.com/SQU5z3zNdy — IndianPremierLeague (@IPL) April 19, 2026

इसके बाद भी शशांक का दिन नहीं सुधरा. पारी के 19वें ओवर में जेवियर बारलेट की गेंद पर उन्होंने मुकुल चौधरी का कैच छोड़ा. चौधरी ने गेंद को पुल करना चाहा. लेकिन वह गेंद को टाइम नहीं कर पाए. गेंद हवा में गई. शशांक सिंह गेंद के नीचे आए. गेंद उनके दोनों हाथों में थी लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाए. ऐसे मौके पर कप्तान श्रेयस अय्यर अपनी हंसी नहीं रोक पाए. वहीं पोंटिंग काफी गुस्सा थे.

फिर रिकी पोंटिंग ने लगाया गले

बल्ले की बात करें तो शशांक ने सिर्फ 6 गेंद पर 17 रन बनाए. इस पारी में एक चौका और एक छक्का था.

मैच खत्म होने के बाद कोच रिकी पोंटिंग का गुस्सा थोड़ा शांत दिखा. उन्होंने शशांक सिंह को गले लगाया. और उनका हौसला बढ़ाया. इसके अलावा कप्तान श्रेयस अय्यर भी शशांक सिंह के कंधे पर हाथ रखकर हंस रहे थे.

इस जीत के साथ पंजाब किंग्स की टीम ने पहले स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है. टीम के 11 अंक हैं और उसका रनरेट +1.420 का है.