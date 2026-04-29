IPL 2026: रियान पराग मुश्किल में फंसे, ड्रेसिंग रूम में यूज कर रहे थे वेप

रियान पराग की अगुआई वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम ने मंगलवार को कमाल कर दिया. 28 अप्रैल, 2026 को खेले गए आईपीएल के मैच में टीम ने पंजाब किंग्स को मात दी. इस सीजन में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम की यह पहली हार थी. खुद रियान पराग विवादों में फंस गए. और इसके चलते पराग मुश्किलों में फंस सकते हैं. मैच के दौरान की एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें राजस्थान रॉयल्स का यह कप्तान ड्रेसिंग रूम में वेप करता हुआ नजर आ रहा था.

यह राजस्थान रॉयल्स के 16वें ओवर की घटना है. राजस्थान रॉयल्स की टीम न्यू चंडीगढ़ (मुल्लांपुर) में 223 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी. और कैमरे में यह घटना कैद हो गई. फैंस ने इसे पकड़ने में देर नहीं की. और जल्द ही यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

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इस सीजन में रियान पराग वैसे ही काफी सवालों के घेरे में है. उनकी कप्तानी को लेकर कुछ सवाल उठाए गए. और साथ ही वह बल्ले से रन नहीं बना पा रहे हैं जिसके चलते वह और चर्चा में हैं. और इसी वजह से यह घटना विवाद को बढ़ा सकती है.

आखिर रियान पराग ने क्या किया?

इस वायरल क्लिप में दिख रहा है कि राजस्थान रॉयल्स के ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए पराग शायद वेप का इस्तेमाल कर रहे हैं. उस वक्त मैच चल रहा था और कैमरे ने जब पराग को पकड़ा तो सोशल मीडिया पर इसे वायरल होने में वक्त नहीं लगा.

क्या कहता है कानून

अब अगर इसे कानून की नजर से देखें तो यह अपराध है. आईपीएल के नियमों के अनुसार ड्रेसिंग रूम और स्टेडियम परिसर में धूमपान करना प्रतिबंधित है. हालांकि इसके लिए कुछ खास क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं. इस क्लिप को लेकर आंखें इस वजह से भी तरेरी जा रही हैं क्योंकि असल में भारत में ई-सिगरेट या वेप कानूनी तौर पर बैन हैं. ई-सिगरेट प्रतिबंध अधिनियम (The Prohibition of Electronic Cigarettes Act) यानी PECA के अंतर्गत वेप के उत्पादन, बिक्री, खरीद और इस्तेमाल करने पर जुर्माना और यहां तक की जेल भी हो सकती है.

Riyan Parag smoking Vape in dressing room 🤯. pic.twitter.com/sOZp5MHynE — Harshit  (@I_am_Harshit_17) April 28, 2026

क्या रियान पराग को मिलेगी कोई सजा?

आईपीएल की ओर से अभी तक आधिकारिक रूप से इससे जुड़ी कोई जानकारी सामने नहीं आई है. यह पुष्टि नहीं हुई है कि क्या पराग ने वाकई कोई कानून तोड़ा है या नहीं. लेकिन इस तस्वीर के वायरल होने के बाद ऐक्शन लिए जाने को लेकर चर्चा जरूर शुरू हो गई है. इससे पहले आईपीएल ने नियम तोड़ने को लेकर कड़े ऐक्श लिए हैं. हाल ही में ड्रेसिंग रूम में मैच के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करने को लेकर राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर रोमी भिंडर पर जुर्माना लगाया गया था.

पराग का बल्ला भी रहा है शांत

राजस्थान रॉयल्स की टीम ने पंजाब किंग्स को छह विकेट से हरा दिया. लेकिन खुद पराग का फॉर्म शांत चल रहा है. पराग ने इस मैच में 16 गेंद पर 25 रन बनाए. आखिर में डोनोवैन फेरीरा और शुभम दूबे ने अपनी टीम को जीत दिला दी. पराग ने कुल मिलाकर 9 मैचों में 14.63 के औसत से 117 रन ही बनाए हैं. उनका स्ट्राइक-रेट भी सिर्फ 124.47 का है.