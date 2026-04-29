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IPL 2026: पंजाब को हराकर खुश हुए रियान पराग, बोले- हमने जो सोचा था कर दिखाया

राजस्थान रॉयल्स की टीम ने पंजाब किंग्स को हराकर आईपीएल 2026 में अपनी छठी जीत दर्ज की. वहीं पंजाब किंग्स की यह इस सीजन में अभी तक यह पहली हार थी. पराग ने जीत के बाद क्या कहा और किस बात की उन्हें शिकायत रह गई.

Edited By : Bharat Malhotra |Apr 29, 2026, 09:26 AM IST

Published On Apr 29, 2026, 09:26 AM IST

Last UpdatedApr 29, 2026, 09:26 AM IST

Riyan Parag on Rajasthan Royals Win Over Punjab Kings

रियान पराग ने पंजाब किंग्स पर जीत के बाद क्या कहा

न्यू चंडीगढ़: रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स ने आखिर वह कर दिखाया जो इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में अभी तक कोई टीम नहीं कर पाई थी. टीम ने पंजाब किंग्स के विजय-रथ को रोक दिया. मंगलवार को इस सीजन के 40वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को छह विकेट से हरा दिया. इससे पहले पंजाब किंग्स की टीम ने कोई मैच नहीं गंवाया था. मैच के बाद रियान पराग ने कहा कि आखिर सीजन की शुरुआत से पहले उनकी टीम ने जो तय किया था वह इस मैच में हासिल कर लिया है.

महाराजा यादविन्द्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट खोकर 222 रन बनाए. इस पारी में मार्कस स्टोइनिस 62 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि प्रभसिमरन सिंह ने 59 रन बनाए.

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स्कोरकार्ड- पंजाब किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स, आईपीएल मैच- 40

इसके जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 19.2 ओवरों में जीत हासिल कर ली. इस टीम के लिए जायसवाल ने 27 गेंदों में 51 रन की पारी खेली, जबकि वैभव सूर्यवंशी ने 43 रन बनाए. इनके अलावा, डोनोवन फरेरा ने नाबाद 52 रन टीम के खाते में जोड़े.

जीत के बाद भी पराग को कुछ शिकायतें

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने शानदार जीत के बाद कहा, ‘बतौर टीम टूर्नामेंट शुरू होने से पहले हमने जो तय किया था, उन्हें इस मैच में हासिल किया. हम उन्हें थोड़ा और कम स्कोर पर रोक सकते थे, लेकिन बल्लेबाजों ने इसकी भरपाई कर दी.’

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उन्होंने कहा, ‘हम कुछ ओवर गेंदबाजी में बेहतर कर सकते थे और बल्लेबाजी में भी कुछ ओवर बेहतर हो सकते थे, लेकिन हमारा लक्ष्य पूरे 40 ओवर अच्छा प्रदर्शन करना था. चिंताएं सिर्फ बाहर के लोगों की थीं, हमें अपने खिलाड़ियों पर भरोसा था. सारी फिक्र बाहर से थी, हमारे भीतर नहीं. हमारी योजना यही थी कि विकेट हाथ में रखें, लेकिन रनरेट से बहुत पीछे भी न रहें. मुश्किल हिस्सा मोमेंटम बनाए रखना था. हम थोड़ा पीछे रह गए थे, लेकिन फिर वापसी की.’

फरेरा और दूबे ने पलटा राजस्थान के लिए मैच

पंजाब किंग्स 14 ओवर की समाप्ति तक 4 विकेट खोकर 151 रन बना सकी थी. इसके बाद डोनोवन फरेरा ने शुभम दुबे के साथ 32 गेंदों में 77 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को शानदार जीत दिलाई.

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दुबे ने 12 गेंदों में 2 छक्कों और 3 चौकों के साथ नाबाद 31 रन बनाए, जबकि फरेरा ने 26 गेंदों में 3 छक्कों और 6 चौकों के साथ 52 रन की नाबाद पारी खेली. इन खिलाड़ियों की तारीफ में कप्तान ने कहा, ‘शुभम दुबे और डॉन (डोनोवन फरेरा) ने जिस तरह बल्लेबाजी की, उससे मुकाबला पंजाब किंग्स से दूर हो गया. दोनों ने जिस अंदाज में खेला, वह काबिल-ए-तारीफ था.’

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BM

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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