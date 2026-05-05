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IPL 2026: सूर्यकुमार यादव हुए रोहित शर्मा के फैन, बोले- हिटमैन ने दिल जीत लिया

मुंबई: मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) ने सोमवार को लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में 6 विकेट से जीत दर्ज की. वानखेड़े में इस सीजन में लगातार 4 हार के बाद मुंबई इंडियंस को जीत मिली. लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस की यह सबसे बड़ी...

Edited By : Bharat Malhotra |May 05, 2026, 10:16 AM IST

Published On May 05, 2026, 10:16 AM IST

Last UpdatedMay 05, 2026, 10:16 AM IST

Rohit Sharma Praised by Suryakumar Yadav

सूर्यकुमार यादव ने की रोहित शर्मा की तारीफ (IPL/BCCI)

मुंबई: मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) ने सोमवार को लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में 6 विकेट से जीत दर्ज की. वानखेड़े में इस सीजन में लगातार 4 हार के बाद मुंबई इंडियंस को जीत मिली. लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस की यह सबसे बड़ी जीत थी. मैच में हार्दिक पांड्या की जगह मुंबई इंडियंस की कप्तानी सूर्यकुमार यादव कर रहे थे. जीत के बाद सूर्यकुमार यादव ने रयान रिकल्टन और रोहित शर्मा की प्रशंसा की.

स्कोरकार्ड- आईपीएल 2026, मैच-47- मुंबई इंडियंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स

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सूर्यकुमार यादव ने की गेंदबाजों की तारीफ

मैच के बाद सूर्यकुमार यादव ने कहा, ‘इस सीजन में टीम कई बार मुश्किल परिस्थितियों में फंसी है. यह स्थिति नई नहीं थी. टी20 क्रिकेट में पावरप्ले के बाद का समय—खासतौर पर 7 से 10 ओवर के बीच—मैच का रुख बदलने के लिए सबसे अहम होता है, और उसी दौरान टीम ने वापसी की योजना बनाई. लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम एक समय मजबूत स्थिति में थी और एक समय लगभग 8-9 ओवर में उनका स्कोर 110 के आसपास था. उसके बाद गेंदबाजों ने जिम्मेदारी लेते हुए हमारी वापसी कराई.’

सूर्यकुमार यादव ने कहा कि आज के दौर में 220-230 का लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है. कुछ दिन पहले हम 243 रन बनाकर हार गए.

रोहित और रिकल्टन ने दिलायी मुंबई को अच्छी शुरुआत

मुंबई इंडियंस के लिए पारी की शुरुआत करने वाले रोहित शर्मा और रयान रिकल्टन की तारीफ करते हुए मुंबई इंडियंस कप्तान ने कहा, ‘दोनों बल्लेबाजों ने टीम को वैसी ही मजबूत शुरुआत दिलायी, जैसी उनसे उम्मीद थी. उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि मैच पर उनका पूरा नियंत्रण है. रोहित शर्मा पूरी तरह फिट होकर लौटे और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया. उन्होंने जिस तरह की बल्लेबाजी की वो अविश्वसनीय था. नमन और जैक्स ने भी अंत में पारी को अच्छी तरफ फिनिश किया.’

इसे भी पढ़ें- IPL 2026: LSG की छठी हार, पंत ने MI के खिलाफ मैच के बाद आखिर क्या कहा

कैसी रही लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी

एलएसजी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निकोलस पूरन के 21 गेंदों पर बनाए 63 रन की मदद से 5 विकेट पर 228 रन बनाए थे. रोहित शर्मा और रयान रिकल्टन ने मुंबई इंडियंस के लिए पारी की शुरुआत की और 229 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पहले विकेट के लिए 10.5 ओवर में 143 रन की साझेदारी कर मैच का रुख पूरी तरह टीम की ओर मोड़ दिया.

रिकल्टन ने 32 गेंदों पर 8 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 83 रन की पारी खेली. रोहित शर्मा ने 44 गेंदों पर 7 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 84 रन की पारी खेली. नमन धीर 12 गेंदों पर 23 और विल जैक्स 4 गेंदों पर 10 रन बनाकर नाबाद रहे. रिकल्टन प्लेयर ऑफ द मैच रहे.

BM

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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