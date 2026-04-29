रेयान रिकल्टन का बुधवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में खेलने का कोई चांस नहीं था. वह दोपहर साढ़े तीन बजे के बाद पता चला कि वह मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे हैं. वह जिम जाने की तैयारी कर रहे थे जब उन्हें इस बात की जानकारी मिली. और किस्मत से मिले इस मौके को साउथ अफ्रीका के मूल के इस खिलाड़ी ने पूरी तरह भुनाया. उन्होंने न सिर्फ सेंचुरी लगाई बल्कि पांच बार की चैंपियन के लिए रिकॉर्ड्स का अंबार लगा दिया.

रिकल्टन ने आईपीएल 2026 में इतिहास रच दिया है. बुधवार, 29 अप्रैल को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए बाएं हाथ के इस सलामी बल्लेबाज ने कमाल की सेंचुरी लगाई. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने 44 गेंद पर अपना शतक पूरा किया. यह मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल के इतिहास का सबसे तेज शतक है. इसके अलावा वह आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए.

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उनकी पारी के दम पर मुंबई इंडियंस ने 243 रन का स्कोर बनाया. यह इस मैदान पर किसी भी टीम का बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है. इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2026 में 240 रन बनाए थे. इतना ही नहीं पहले बल्लेबाजी करते हुए आईपीएल के इतिहास में यह मुंबई का सबसे बड़ा स्कोर है.

रिकल्टन को इस मैच में चोटिल क्विंटन डि कॉक की जगह शामिल किया गया है. रिकल्टन ने शानदार बल्लेबाजी की. उन्होंने मैदान में हर दिशा में शॉट लगाए. वह आईपीएल की पांच बार की चैंपियन के लिए सबसे कम गेंद पर शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं. इससे पहले सनथ जयसूर्या ने साल 2008 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ और तिलक वर्मा ने इसी आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 45 गेंद पर शतक लगाया था.

रिकल्टन की मुंबई इंडियंस के लिए पहली सेंचुरी है लेकिन इस फ्रैंचाइजी के लिए एसए20 में एमआई केप टाउन के लिए दो शतक लगा चुके हैं. रिकल्टन ने इस सेंचुरी में 8 चौके और सात छक्के लगाए. रिकलटन ने नाबाद 123 रन बनाए. यह मुंबई इंडियंस की ओर से किसी भी बल्लेबाज की ओर से बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है. इससे पहले सनथ जयसूर्या ने 2008 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 114* रन बनाए थे.

इसके साथ ही रिकल्टन आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल में शतक लगाने वाले दूसरे ही विकेटकीपर हैं. इससे पहले इसी 2026 के सीजन में क्विंटन डि कॉक ने पंजाब किंग्स के खिलाफ सेंचुरी लगाई थी.