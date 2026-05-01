इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) की शुरुआत धमाकेदार रही थी. टीम ने सीजन के अपने पहले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) और दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस (मुंबई इंडियंस) को हराया था. दिल्ली को इन दोनों मैचों में मिली जीत का हीरो एक युवा और अनकैप्ड खिलाड़ी रहा था. इस खिलाड़ी का बल्ला बाद के 6 मैचों की 5 पारियों में नहीं चला है. कैपिटल्स को 5 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है.

दिल्ली कैपिटल्स को सीजन के शुरुआती 2 मैचों में मिली जीत के हीरो दाएं हाथ के 22 साल के विस्फोटक बल्लेबाज समीर रिजवी रहे थे. समीर ने दोनों ही मैचों में मुश्किल परिस्थिति से निकालते हुए टीम को जीत दिलाई थी. एलएसजी के खिलाफ 26 रन पर 4 विकेट गंवाकर मुश्किल में फंसी दिल्ली को रिजवी ने 47 गेंदों पर नाबाद 70 रन बनाकर जीत दिलायी थी. इसके बाद एमआई के खिलाफ 51 गेंदों पर 90 रन बनाकर समीर ने डीसी को जीत दिलायी थी.

Add Cricket Country as a Preferred Source

लगातार दो मैचों में रिजवी के बल्ले से आई इन मैच-विजयी पारियों ने न सिर्फ दिल्ली को जीत दिलायी थी, बल्कि टीम का आत्मविश्वास भी बढ़ाया था. रिजवी को टीम का संकटमोचक माना जाने लगा था. लेकिन, उन दो मैचों के बाद उनका फॉर्म रूठ गया लगता है. रिजवी लगातार 5 पारियों में फ्लॉप रहे हैं. वह रन नहीं बना पा रहे हैं. इसका खामियाजा दिल्ली को उठाना पड़ा है. दिल्ली को 6 मैचों में 5 में हार के रूप में उठाना पड़ा है.

शुरुआती 2 पारियों में 160 रन बनाने वाले रिजवी बाद की 5 पारियों में महज 49 रन बना सके हैं. रिजवी की असफलता से डीसी का मिडल-ऑर्डर कमजोर हुआ है.

टूर्नामेंट अब धीरे-धीरे निर्णायक मोड़ पर जा रहा है. दिल्ली 8 मैचों में 3 जीत के साथ 6 अंक लेकर सातवें स्थान पर है. अगर दिल्ली को अगले 6 मैचों में कम से 5 मैच जीतना है और प्लेऑफ की संभावना तलाशनी है, तो रिजवी का रन बनाना अहम होगा. देखना होगा कि रिजवी का बल्ला शुक्रवार को राजस्थान के खिलाफ होने वाले मुकाबले में चलता है या नहीं.

अगर रिजवी यहां अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो जून में भारत के आयरलैंड दौरे में वह टीम में चुने जाने के दावेदार के तौर पर भी सामने आ सकते हैं. रिजवी के रन न बनाने से डेविड मिलर और बाकी मिडल-ऑर्डर पर दबाव बढ़ जाता है. और इसी वजह से दिल्ली की टीम की परेशानी में इजाफा होता है.

Agency