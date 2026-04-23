Sanju Samson Century: चेन्नई सुपरकिंग्स के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन का आईपीएल 2026 में धमाका जारी है. संजू सैमसन ने गुरुवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में शतक जड़ा, जो आईपीएल 2026 का उनका दूसरा शतक है.

संजू सैमसन ने 54 बॉल में 101 रन की पारी खेली. उनकी इस पारी में 10 चौके और छह छक्के शामिल थे. यह आईपीएल में उनका पांचवां शतक है. इस शतक के साथ उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं.

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संजू सैमसन ने की रोहित शर्मा की बराबरी

संजू सैमसन ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में 54 गेंदों पर शानदार शतक जड़कर रोहित शर्मा के बराबर पहुंच गए हैं. संजू ने भारतीय क्रिकेट के दो सबसे बड़े दिग्गजों के बीच अपनी जगह बना ली है. अपने करियर का 8वां T20 शतक उन्होंने एमआई के खिलाफ लगाया है.

भारत की तरफ से T20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में अब संजू संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर आ गए हैं. इस लिस्ट में फिलहाल विराट कोहली और अभिषेक शर्मा 9-9 शतकों के साथ शिखर पर मौजूद हैं. वही संजू संजू सैमसन रोहित के साथ 8-8 शतक के साथ दूसरे नंबर पर आ गए हैं.

T20 में भारतीय बल्लेबाजों का सर्वाधिक शतक

9 – विराट कोहली

9 – अभिषेक शर्मा

8 – रोहित शर्मा

8 – संजू सैमसन

आईपीएल में जड़ा पांचवां शतक

संजू सैमसन ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ शतक ठोककर कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं. आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में संजू अब केएल राहुल के बराबर पहुंच गए हैं. एमआई के खिलाफ उन्होंने आईपीएल का 5वां शतक लगाया. वहीं इस फेहरिस्त में विराट कोहली का नाम सबसे ऊपर है. जिन्होंने 8 शतक जड़े हैं. वही जोस बटलर के नाम 7 और क्रिस गेल के खाते में 6 शतक है.

मुंबई के खिलाफ चेन्नई के बल्लेबाज का सबसे बड़ा स्कोर

संजू सैमसन ने वानखेड़े में 101 रनों की नाबाद और ऐतिहासिक पारी खेलकर तहलका मचा दिया है. यह सिर्फ एक शतक नहीं है, बल्कि मुंबई इंडियंस के खिलाफ किसी भी चेन्नई सुपर किंग्स बल्लेबाज द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है. इसके पहले यह रिकॉर्ड रुतुराज गायकवाड़ के नाम था. जिन्होंने 2021 में दुबई में नाबाद 88 रन बनाए थे. वहीं तीसरे नंबर पर माइक हसी की 86 रनों की पारी है. जो हसी ने साल 2013 में खेली थी.

गिलक्रिस्ट, पंत और राहुल से आगे निकले सैमसन, डि कॉक की बराबरी

आईपीएल में शतक लगाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाजों की लिस्ट में संजू सैमसन ने क्विंटन डि कॉक की बराबरी कर ली. डि कॉक अबतक आईपीएल में 3 शतक लगा चुके हैं. बतौर विकेटकीपर संजू का ये तीसरा शतक है. इसी के साथ संजू ने ऋषभ पंत, केएल राहुल और एडम गिलक्रिस्ट को पीछे छोड़ दिया है. जिनके नाम आईपीएल इतिहास में दो-दो शतक है.