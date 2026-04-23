IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • ipl 2026 sanju samson 101 vs mi wankhede stadium records equal rohit sharma record

वानखेड़े में आया संजू का तूफान, MI के खिलाफ शतक जड़कर रोहित की बराबरी की

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन ने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ 54 गेंदों में 6 छक्कों और 10 चौकों के साथ 101 रन की नाबाद पारी खेली.

Edited By : Bhaskar Tiwari |Apr 23, 2026, 10:29 PM IST

Published On Apr 23, 2026, 10:29 PM IST

Last UpdatedApr 23, 2026, 10:29 PM IST

Sanju Samson Century: चेन्नई सुपरकिंग्स के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन का आईपीएल 2026 में धमाका जारी है. संजू सैमसन ने गुरुवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में शतक जड़ा, जो आईपीएल 2026 का उनका दूसरा शतक है.

संजू सैमसन ने 54 बॉल में 101 रन की पारी खेली. उनकी इस पारी में 10 चौके और छह छक्के शामिल थे. यह आईपीएल में उनका पांचवां शतक है. इस शतक के साथ उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

संजू सैमसन ने की रोहित शर्मा की बराबरी

संजू सैमसन ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में 54 गेंदों पर शानदार शतक जड़कर रोहित शर्मा के बराबर पहुंच गए हैं. संजू ने भारतीय क्रिकेट के दो सबसे बड़े दिग्गजों के बीच अपनी जगह बना ली है. अपने करियर का 8वां T20 शतक उन्होंने एमआई के खिलाफ लगाया है.

भारत की तरफ से T20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में अब संजू संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर आ गए हैं. इस लिस्ट में फिलहाल विराट कोहली और अभिषेक शर्मा 9-9 शतकों के साथ शिखर पर मौजूद हैं. वही संजू संजू सैमसन रोहित के साथ 8-8 शतक के साथ दूसरे नंबर पर आ गए हैं.

T20 में भारतीय बल्लेबाजों का सर्वाधिक शतक

9 – विराट कोहली
9 – अभिषेक शर्मा
8 – रोहित शर्मा
8 – संजू सैमसन

आईपीएल में जड़ा पांचवां शतक

संजू सैमसन ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ शतक ठोककर कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं. आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में संजू अब केएल राहुल के बराबर पहुंच गए हैं. एमआई के खिलाफ उन्होंने आईपीएल का 5वां शतक लगाया. वहीं इस फेहरिस्त में विराट कोहली का नाम सबसे ऊपर है. जिन्होंने 8 शतक जड़े हैं. वही जोस बटलर के नाम 7 और क्रिस गेल के खाते में 6 शतक है.

मुंबई के खिलाफ चेन्नई के बल्लेबाज का सबसे बड़ा स्कोर

संजू सैमसन ने वानखेड़े में 101 रनों की नाबाद और ऐतिहासिक पारी खेलकर तहलका मचा दिया है. यह सिर्फ एक शतक नहीं है, बल्कि मुंबई इंडियंस के खिलाफ किसी भी चेन्नई सुपर किंग्स बल्लेबाज द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है. इसके पहले यह रिकॉर्ड रुतुराज गायकवाड़ के नाम था. जिन्होंने 2021 में दुबई में नाबाद 88 रन बनाए थे. वहीं तीसरे नंबर पर माइक हसी की 86 रनों की पारी है. जो हसी ने साल 2013 में खेली थी.

गिलक्रिस्ट, पंत और राहुल से आगे निकले सैमसन, डि कॉक की बराबरी

आईपीएल में शतक लगाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाजों की लिस्ट में संजू सैमसन ने क्विंटन डि कॉक की बराबरी कर ली. डि कॉक अबतक आईपीएल में 3 शतक लगा चुके हैं. बतौर विकेटकीपर संजू का ये तीसरा शतक है. इसी के साथ संजू ने ऋषभ पंत, केएल राहुल और एडम गिलक्रिस्ट को पीछे छोड़ दिया है. जिनके नाम आईपीएल इतिहास में दो-दो शतक है.

B

Bhaskar Tiwari

Related News

Delhi Capitals sign Rehan Ahmed as replacement for Ben Duckett

Delhi Capitals sign Rehan Ahmed as replacement for Ben Duckett
MI vs CSK Live Score, IPL 2026: मुंबई इंडियंस vs चेन्नई सुपरकिंग्स, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

MI vs CSK Live Score, IPL 2026: मुंबई इंडियंस vs चेन्नई सुपरकिंग्स, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स
Akash Madhwal replaces Ayush Mhatre in Chennai Super Kings Ahead of MI VS CSK Match

Akash Madhwal replaces Ayush Mhatre in Chennai Super Kings Ahead of MI VS CSK Match
MI VS CSK IPL 2026 MS Dhoni is Unlikely to Play today Match

MI VS CSK IPL 2026 MS Dhoni is Unlikely to Play today Match

Latest News

delhi-capitals-replacement

DC ने बेन डकेट के रिप्लेसमेंट का किया ऐलान, 21 साल के खिलाड़ी को मौका
ayush-mhatre-replacement

IPL में सिर्फ 05 रन देकर लिए हैं पांच विकेट, CSK ने आयुष म्हात्रे का बनाया रिप्लेसमेंट
mi-vs-csk-toss

MI vs CSK Live Score, IPL 2026: मुंबई की खराब शुरुआत, अकिल हुसैन ने गेंद से किया कमाल
ms-dhoni-122

क्या धोनी खेलेंगे मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबला ? मैच से पहले आया अपडेट

csk-61

IPL 2026 के बीच इस खिलाड़ी पर टूटा दुखों का पहाड़, मां का लंबी बीमारी के बाद निधन

vaibhav-suryavanshi-ipl-record

महज 8 रन की पारी... 15 साल के वैभव ने मैक्सवेल, सहवाग, सैमसन सबको पीछे छोड़ दिया

Editor's Pick

IPL 2026 Only Vaibhav Sooryavanshi and Yashasvi Jaiswal a lone can not help Rajasthan Royals Cause There 3 other batter should take Responsibility

वैभव और जायसवाल के भरोसे ही नहीं होगा RR का काम, इन्हें भी उठानी होगी जिम्मेदारी
WATCH West Indies Batter hit by a Dangerous Bouncer in Domestic Cricket Tournament Match Abandoned

बाउंसर से जमीन पर गिरा बल्लेबाज, हेलमेट को मारी लात, फिर मैच का क्या हुआ?
IPL 2026 SRH vs DC 3 wickets in 5 balls how Sunrisers Hyderabad put Delhi Capitals on Backfoot Eshan Malinga took 2 wickets

5 गेंद में हाथ से फिसला मैच, मलिंगा के डबल-स्ट्राइक से पटरी से उतरी DC
IPL 2026 Abhishek Sharma Dedicated his century against Delhi Capital to his sister who is not keeping well

'यह तुम्हारे लिए...', इमोशनल अभिषेक ने सेंचुरी लगाकर भेजा बीमार बहन को प्यार
IPL 2026 Tilak Varma Credits Analysing Situation for His Century Says Stopping MI Will Not Be Easy if…

तिलक ने किसे दिया सेंचुरी का क्रेडिट, MI के धुरंधर की बात से खौफ खाएंगी टीमें
Former Afghanistan Pacer Shapoor Zadran battling for Life In New Delhi Suffering From Life Threatening disease HLH

जिंदगी और मौत से जूझ रहा है यह क्रिकेटर, कभी गेंदबाजी से खौफ खाते थे बल्लेबाज