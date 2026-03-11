This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
आ गया आईपीएल 2026 का शेड्यूल, 20 मैचों के दिन, वक्त और तारीख आए सामने
इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का पूरा शेड्यूल आ गया है. सीजन का पहला मैच 28 मार्च 2026 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा. आईपीएल ने अभी पहले 20 मैचों के शेड्यूल का ऐलान किया है. इसके बाद का शेड्यूल असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल में चुनावों की तारीख का ऐलान होने के बाद जारी किया जाएगा.
|मैच संख्या
|तारीख
|दिन
|मैच (होम बनाम अवे)
|स्थान
|1
|28/03/26
|शनिवार
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs सनराइजर्स हैदराबाद
|बेंगलुरु
|2
|29/03/26
|रविवार
|मुंबई इंडियंस vs कोलकाता नाइट राइडर्स
|मुंबई
|3
|30/03/26
|सोमवार
|राजस्थान रॉयल्स vs चेन्नई सुपर किंग्स
|गुवाहाटी
|4
|31/03/26
|मंगलवार
|पंजाब किंग्स vs गुजरात टाइटंस
|मुल्लांपुर
|5
|01/04/26
|बुधवार
|लखनऊ सुपर जायंट्स vs दिल्ली कैपिटल्स
|लखनऊ
|6
|02/04/26
|गुरुवार
|कोलकाता नाइट राइडर्स vs सनराइजर्स हैदराबाद
|कोलकाता
|7
|03/04/26
|शुक्रवार
|चेन्नई सुपर किंग्स vs पंजाब किंग्स
|चेन्नई
|8
|04/04/26
|शनिवार
|दिल्ली कैपिटल्स vs मुंबई इंडियंस
|दिल्ली
|9
|04/04/26
|शनिवार
|गुजरात टाइटंस vs राजस्थान रॉयल्स
|अहमदाबाद
|10
|05/04/26
|रविवार
|सनराइजर्स हैदराबाद vs लखनऊ सुपर जायंट्स
|हैदराबाद
|11
|05/04/26
|रविवार
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs चेन्नई सुपर किंग्स
|बेंगलुरु
|12
|06/04/26
|सोमवार
|कोलकाता नाइट राइडर्स vs पंजाब किंग्स
|कोलकाता
|13
|07/04/26
|मंगलवार
|राजस्थान रॉयल्स vs मुंबई इंडियंस
|गुवाहाटी
|14
|08/04/26
|बुधवार
|दिल्ली कैपिटल्स vs गुजरात टाइटंस
|दिल्ली
|15
|09/04/26
|गुरुवार
|कोलकाता नाइट राइडर्स vs लखनऊ सुपर जायंट्स
|कोलकाता
|16
|10/04/26
|शुक्रवार
|राजस्थान रॉयल्स vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|गुवाहाटी
|17
|11/04/26
|शनिवार
|पंजाब किंग्स vs सनराइजर्स हैदराबाद
|मुल्लांपुर
|18
|11/04/26
|शनिवार
|चेन्नई सुपर किंग्स vs दिल्ली कैपिटल्स
|चेन्नई
|19
|12/04/26
|रविवार
|लखनऊ सुपर जायंट्स vs गुजरात टाइटंस
|लखनऊ
|20
|12/04/26
|रविवार
|मुंबई इंडियंस vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|मुंबई