आज आएगा IPL 2026 का शेड्यूल, जानें कितने बजे होगा ऐलान

IPL 2026 Schedule LIVE: आईपीएल 2026 शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं है. 28 मार्च को इसका पहला मुकाबला खेला जाएगा. सभी 10 टीमों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं. खिलाड़ी कैंप में जमा होने शुरू हो गए हैं. असम, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस वजह से आईपीएल का शेड्यूल तैयार करना पेचीदा हो गया है. अब खबर आई है कि आज, 11 मार्च 2026 को आईपीएल के इस सीजन का शेड्यूल जारी हो सकता है. शुरुआत में पहले 20 दिन का शेड्यूल जारी किया जाएगा.

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु की टीम ने पिछला सीजन जीता था. टीम ने 18 साल में पहली बार यह ट्रॉफी जीती थी. वहीं मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इसे पांच-पांच बार जीत चुकी है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को अपने घरेलू मैदान चिन्नास्वामी स्टेडियम पर पांच मैच खेलने हैं. बाकी के दो मैच टीम रायपुर में खेलेगी.

आईपीएल का पहला मैच 28 मार्च को खेला जाएगा. और फाइनल मैच 31 मई को होगा. इसका ऐलान तो पहले ही कर दिया गया है. एक बार जब विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो उसके बाद बाकी शेड्यूल भी जल्द ही आ जाएगा.

IPL 2026 शेड्यूल अनाउंसमेंट: लाइव स्ट्रीमिंग की जानकारी

IPL 2026 के शेड्यूल की घोषणा कब होगी?

IPL 2026 शेड्यूल बुधवार, 11 मार्च 2026 घोषित किया जाएगा.

IPL 2026 शेड्यूल ऐलान किस समय होगा?

आईपीएल 2026 के लिए शेड्यूल का ऐलान आज शाम 7:00 PM होगा.

आप IPL 2026 शेड्यूल ऐलान कहां देख सकते हैं?

अनाउंसमेंट का लाइव टेलीकास्ट JioHotstar और Star Sports Network पर देखा जा सकेगा.