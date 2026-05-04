पंजाब किंग्स की टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मिली हार के बाद कहा है कि उनकी टीम ने शुरुआती विकेट गिरने के बाद अच्छा स्कोर बनाया.
Published On May 04, 2026, 07:30 AM IST
Last UpdatedMay 04, 2026, 07:30 AM IST
Shreyas Iyer on Punjab Kings
अहमदाबाद: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में 46वां मैच रविवार को गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया. इस मैच में पंजाब किंग्स को चार विकेट से हार का सामना करना पड़ा. यह इस सीजन में पंजाब किंग्स की लगातार दूसरी हार थी. पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि उसके बल्लेबाजों ने खराब शुरुआत से उबरकर अच्छा स्कोर खड़ा किया. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि गेंदबाजों से थोड़ी चूक हो गई.
पंजाब किंग्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही. गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. और उनके गेंदबाजों ने इसे सही साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. उसके पांच विकेट पर 47 रन पर गिर गए थे. और यहां से टीम काफी संकट में थी. लेकिन सूर्यांश शेडगे ने 57 रनों की अच्छी पारी खेली, लेकिन जेसन होल्डर (24 रन पर चार विकेट) के साथ कागिसो रबाडा (22 रन पर दो विकेट) और मोहम्मद सिराज (28 रन पर दो विकेट) की बेहतरीन गेंदबाजी के सामने टीम 20 ओवर में नौ विकेट पर 163 रन ही बना सकी.
स्कोरकार्ड- गुजरात टाइटंस बनाम पंजाब किंग्स, आईपीएल 2026, मैच- 46
इसके जवाब में गुजरात टाइटंस की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही. कप्तान शुभमन गिल 5 रन बनाकर आउट हो गए. लेकिन इसके बाद साई सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर की धमाकेदार पारियों के दम पर गुजरात ने एक गेंद बाकी रहते छह विकेट पर 167 रन बनाकर जीत हासिल कर ली. गुजरात की ओर से साई सुदर्शन (57) और वाशिंगटन सुंदर (नाबाद 40) ने शानदार बल्लेबाजी कर टीम की जीत सुनिश्चित की.
मौजूदा सीजन में दूसरी हार झेलने के बाद अय्यर ने ब्रॉडकास्टर से बातचीत में टीम के प्रदर्शन पर संतुलित प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए स्कोर संतोषजनक था, लेकिन गेंदबाजी में चूक भारी पड़ गई.
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उन्होंने कहा, ‘मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगा कि यह अच्छा स्कोर था. नई गेंद से शुरुआत में मदद मिल रही थी. उनके गेंदबाजों ने पिच का बेहतरीन इस्तेमाल किया और सही लेंथ पर गेंदबाजी की.’
शेडगे ने इसके बाद मार्कस स्टोइनिस (40) के साथ छठे विकेट के लिए 79 रन की साझेदारी कर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया. अय्यर ने शुरुआती झटकों का जिक्र करते हुए कहा, ‘हमने पावरप्ले में चार विकेट गंवा दिए थे, ऐसे में वहां से 160 तक पहुंचना शानदार प्रयास था.’
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गेंदबाजी को लेकर उन्होंने स्वीकार किया कि टीम उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी. उन्होंने कहा, ‘नई गेंद से हमें लगा था कि हम सही लाइन-लेंथ पर गेंदबाजी कर विकेट निकाल पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका.’
उन्होंने तकनीकी खामियों की ओर इशारा करते हुए कहा, ‘हम बल्लेबाजी के लिए मुश्किल लाइन-लेंथ पर गेंदबाजी करने से चूक गए. इस विकेट पर मिडविकेट के ऊपर खेलना आसान नहीं था, क्योंकि पिच से असमान उछाल मिल रही थी. हम इस मामले में चूक गए.’