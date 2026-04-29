Shreyas Iyer Statement After Rajasthan Royals Match: पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने राजस्थान रॉयल्स से मिली हार का जिम्मेदार किसे ठहराया. यह इस सीजन में टीम की पहली हार है.
Published On Apr 29, 2026, 12:23 PM IST
Last UpdatedApr 29, 2026, 12:23 PM IST
क्या श्रेयस अय्यर ने
मुल्लांपुर: श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स की टीम आईपीएल 2026 में जबर्दस्त खेल दिखाती आ रही है. लेकिन मंगलवार, 28 अप्रैल को टीम को पहला झटका लगा. सीजन में पहली बार उसे हार का सामना करना पड़ा. मुल्लांपुर में खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स ने उसे छह विकेट से हरा दिया. मैच के बाद अय्यर ने माना कि उनके गेंदबाज असल में योजनाओं को सही तरीके से लागू नहीं कर पाए.
राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पंजाब किंग्स को बल्लेबाजी का न्यौता दिया. मार्कस स्टॉयनिस (नाबाद 62, 22 गेंद, छह छक्के, चार चौके) की ताबड़तोड़ हाफ-सेंचुरी और सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह (59 रन, 44 गेंद, छह चौके, एक छक्का) के जुझारू अर्धशतक की मदद से पंजाब ने चार विकेट पर 222 रन बनाए.
पंजाब के 223 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए रॉयल्स ने सलामी बल्लेबाजों यशस्वी जायसवाल (51 रन, 27 गेंद, सात चौके, एक छक्का) और वैभव सूर्यवंशी (43 रन, 16 गेंद, पांच छक्के, तीन चौके) की तूफानी पारियों के बाद डोनोवन फरेरा (नाबाद 52 रन, 26 गेंद, छह चौके, तीन छक्के) और शुभम दुबे (नाबाद 31 रन, 12 गेंद, तीन चौके, दो छक्के) के बीच पांचवें विकेट की 32 गेंद में 77 रन की अटूट साझेदारी से 19.2 ओवर में चार विकेट पर 228 रन बनाकर जीत दर्ज की.
अय्यर ने मैच के बाद कहा, ‘224 का स्कोर शानदार था और बल्लेबाजों को इसका श्रेय जाता है. इस पिच पर यह एक असाधारण प्रदर्शन था जो कि थोड़ी धीमी थी. गेंदबाजी के मामले में हम योजनाओं को अच्छी तरह से लागू नहीं कर पाए.’ अय्यर ने विरोधी टीम के बल्लेबाजों फरेरा और दुबे की भी तारीफ की.
उन्होंने कहा, ‘बीच के ओवरों में उनकी साझेदारी जबरदस्त रही. फरेरा और दुबे ने आखिर में वे अहम रन बनाए. यह ऐसा प्रारूप है जिसमें कई खिलाड़ियों ने अपना खेल बदल लिया है और वे पहली ही गेंद से आक्रामक हो जाते हैं. आखिर में मुझे लगता है कि यह सब रणनीति को सही तरीके से लागू करने के बारे में है.’
अय्यर ने कहा, ‘आज का दिन हमारा नहीं था. यह जरूरी है कि हम उन चीजों पर टिके रहें जो हम शुरू से करते आ रहे हैं और जिनका पालन कर रहे हैं. थोड़ी थकान है लेकिन यहां यह कोई बहाना नहीं हो सकता. हमारे पास कुछ दिन हैं जिनमें हम अपनी रणनीति पर फिर से काम कर सकते हैं और (और भी मजबूत होकर) वापसी कर सकते हैं. यह हमारी पहली हार है और यह निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ सिखाती है.’
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