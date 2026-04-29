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IPL 2026 PBKS vs RR: श्रेयस अय्यर ने किसे ठहराया पहली हार का जिम्मेदार, बोले- इससे भी कुछ सीखना होगा

Shreyas Iyer Statement After Rajasthan Royals Match: पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने राजस्थान रॉयल्स से मिली हार का जिम्मेदार किसे ठहराया. यह इस सीजन में टीम की पहली हार है.

Edited By : Bharat Malhotra |Apr 29, 2026, 12:23 PM IST

Published On Apr 29, 2026, 12:23 PM IST

Last UpdatedApr 29, 2026, 12:23 PM IST

Shreyas Iyer on Punjab Kings vs Rajasthan Royals

क्या श्रेयस अय्यर ने

मुल्लांपुर: श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स की टीम आईपीएल 2026 में जबर्दस्त खेल दिखाती आ रही है. लेकिन मंगलवार, 28 अप्रैल को टीम को पहला झटका लगा. सीजन में पहली बार उसे हार का सामना करना पड़ा. मुल्लांपुर में खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स ने उसे छह विकेट से हरा दिया. मैच के बाद अय्यर ने माना कि उनके गेंदबाज असल में योजनाओं को सही तरीके से लागू नहीं कर पाए.

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पंजाब किंग्स को बल्लेबाजी का न्यौता दिया. मार्कस स्टॉयनिस (नाबाद 62, 22 गेंद, छह छक्के, चार चौके) की ताबड़तोड़ हाफ-सेंचुरी और सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह (59 रन, 44 गेंद, छह चौके, एक छक्का) के जुझारू अर्धशतक की मदद से पंजाब ने चार विकेट पर 222 रन बनाए.

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कैसा रहा राजस्थान रॉयल्स का प्रदर्शन

पंजाब के 223 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए रॉयल्स ने सलामी बल्लेबाजों यशस्वी जायसवाल (51 रन, 27 गेंद, सात चौके, एक छक्का) और वैभव सूर्यवंशी (43 रन, 16 गेंद, पांच छक्के, तीन चौके) की तूफानी पारियों के बाद डोनोवन फरेरा (नाबाद 52 रन, 26 गेंद, छह चौके, तीन छक्के) और शुभम दुबे (नाबाद 31 रन, 12 गेंद, तीन चौके, दो छक्के) के बीच पांचवें विकेट की 32 गेंद में 77 रन की अटूट साझेदारी से 19.2 ओवर में चार विकेट पर 228 रन बनाकर जीत दर्ज की.

गेंदबाजों को लेकर क्या बोले श्रेयस अय्यर

अय्यर ने मैच के बाद कहा, ‘224 का स्कोर शानदार था और बल्लेबाजों को इसका श्रेय जाता है. इस पिच पर यह एक असाधारण प्रदर्शन था जो कि थोड़ी धीमी थी. गेंदबाजी के मामले में हम योजनाओं को अच्छी तरह से लागू नहीं कर पाए.’ अय्यर ने विरोधी टीम के बल्लेबाजों फरेरा और दुबे की भी तारीफ की.

उन्होंने कहा, ‘बीच के ओवरों में उनकी साझेदारी जबरदस्त रही. फरेरा और दुबे ने आखिर में वे अहम रन बनाए. यह ऐसा प्रारूप है जिसमें कई खिलाड़ियों ने अपना खेल बदल लिया है और वे पहली ही गेंद से आक्रामक हो जाते हैं. आखिर में मुझे लगता है कि यह सब रणनीति को सही तरीके से लागू करने के बारे में है.’

अय्यर ने कहा, ‘आज का दिन हमारा नहीं था. यह जरूरी है कि हम उन चीजों पर टिके रहें जो हम शुरू से करते आ रहे हैं और जिनका पालन कर रहे हैं. थोड़ी थकान है लेकिन यहां यह कोई बहाना नहीं हो सकता. हमारे पास कुछ दिन हैं जिनमें हम अपनी रणनीति पर फिर से काम कर सकते हैं और (और भी मजबूत होकर) वापसी कर सकते हैं. यह हमारी पहली हार है और यह निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ सिखाती है.’

पंजाब किंग्स के अगले तीन मैच

गुजरात टाइटंस- 3 मई, 2026, सनराइजर्स हैदराबाद- 6 मई, 2026, दिल्ली कैपिटल्स- 11 मई 2026

राजस्थान रॉयल्स के अगले तीन मैच

दिल्ली कैपिटल्स- 1 मई, 2026, गुजरात टाइटंस- 9 मई, 2026, दिल्ली कैपिटल्स- 17 मई, 2026

BM

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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