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IPL 2026: 'कौन ज्यादा छक्के लगाएगा', जीत का पंजा लगाने के बाद क्या बोले 'सरपंच' श्रेयस अय्यर

पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2026 में अपनी पांचवीं जीत हासिल की. इस जीत के बाद टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपने खिलाड़ियों की खूब तारीफ की. उन्होंने खास तौर पर अपने युवा खिलाड़ी को सराहा.

Edited By : Bharat Malhotra |Apr 20, 2026, 09:12 AM IST

Published On Apr 20, 2026, 09:12 AM IST

Last UpdatedApr 20, 2026, 09:12 AM IST

Shreyas Iyer on PBKS vs LSG

श्रेयस अय्यर का पंजाब किंग्स की जीत के बाद बयान

न्यू चंडीगढ़: प्रियांश आर्य और कूपर कोनोली के बीच 182 रन की साझेदारी के दम पर पंजाब किंग्स (PBKS) ने रविवार को आईपीएल 2026 के 29वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के विरुद्ध 54 रन से जीत दर्ज की. यह इस सीजन में पंजाब किंग्स की पांचवीं जीत है. इस मैच में पंजाब के लिए ओपनर प्रियांश आर्या और टॉप ऑर्डर बल्लेबाज कूपन कोनली ने धमाकेदार खेल दिखाया. कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी अपने इन दोनों खिलाड़ियों की तारीफ की. उन्होंने कहा कि वह इन दोनों को यह नहीं बताते कि किस तरह बल्लेबाजी करनी है.

जीत के बाद श्रेयस अय्यर ने कप्तान के तौर पर टीम के प्रदर्शन की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि बल्लेबाजों ने कमाल का खेल दिखाया और कुछ शॉट्स तो हैरान कर देने वाले थे. उन्होंने कहा कि ऐसे शॉट खेलने के लिए काफी साहस और संयम की जरूरत होती है.

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स्कोरकार्ड- पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स

‘कौन लगाएगा सीजन में ज्यादा छक्के’

अय्यर ने बताया कि वह कूपर और प्रियांश आर्य से मजाक में बात कर रहे थे कि इस सीजन सबसे ज्यादा छक्के कौन लगाएगा, और दोनों खिलाड़ी इस चुनौती के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा, ‘मैं अभी कूपर और प्रियांश से बात कर रहा था, हम एक-दूसरे को चुनौती दे रहे थे कि इस सीजन में सबसे ज्यादा छक्के कौन मारेगा, वे इसके लिए तैयार हैं. जब आप उन्हें बस उनके हिसाब से खेलने देते हैं, उन्हें मैदान पर जाकर खुद को खुलकर जाहिर करने देते हैं, तो वे अच्छा प्रदर्शन करते हैं. मैं उन्हें यह नहीं बताता कि उन्हें अपनी पारी कैसे खेलनी है. उनका अपना एक तय रूटीन और तरीका है. रिकी (पोंटिंग) मैच से पहले उनसे बात करते हैं और मैं भी अपनी राय दे देता हूं, बस इतना ही.’

गेंदबाजों पर क्या बोले श्रेयस अय्यर

बॉलिंग यूनिट पर अय्यर ने कहा कि टीम के ज्यादातर गेंदबाज अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैं और उनका प्रदर्शन खुद सब कुछ बयां करता है. उनके अनुसार सफलता का राज सिर्फ सही तरीके से योजनाओं को अमल में लाना है. कप्तान का कहना है कि जब भी टीम विकेट को देखकर अपनी योजना बनाती है, तो उससे खिलाड़ियों को काफी आत्मविश्वास और संतोष मिलता है.

पंजाब किंग्स का पहाड़ जैसा स्कोर, प्रियांश और कोनोली की धमाकेदार साझेदारी

रविवार को महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब किंग्स ने 7 विकेट खोकर 254 रन बना दिए. इस टीम ने महज 3 के स्कोर पर प्रभसिमरन सिंह (0) का विकेट गंवा दिया था. इसके बाद प्रियांश आर्य ने कूपर कोनोली के साथ दूसरे विकेट के लिए 80 गेंदों में 182 रन की साझेदारी करते हुए टीम को विशाल स्कोर की ओर ला दिया.

कूपर कोनोली 46 गेंदों में 7 छक्कों और 8 चौकों के साथ 87 रन बनाकर आउट हुए, जबकि प्रियांश ने 37 गेंदों में 9 छक्कों और 4 चौकों के साथ 93 रन की पारी खेली. इनके अलावा, मार्कस स्टोइनिस ने 29 रन का योगदान दिया. विपक्षी खेमे से प्रिंस यादव और मणिमारन सिद्धार्थ को 2-2 विकेट हाथ लगे.

लखनऊ की टीम रही लक्ष्य से काफी पीछे

इसके जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर सिर्फ 200 रन बना सकी. इस पारी में कप्तान ऋषभ पंत ने 23 गेंदों में 43 रन की पारी खेली, जबकि एडेन मार्करम ने 42 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. इनके अलावा, मिचेल मार्श ने 40 रन जुटाए. विपक्षी खेमे से मार्को जानसेन ने 2 सफलताएं हासिल कीं.

BM

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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