अहमदाबाद: गुजरात टाइटंस के लिए गुरुवार को मिली जीत काफी अहम थी. नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर 30 अप्रैल को खेले गए आईपीएल 2026 के मैच में टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को चार विकेट से हरा दिया. इस जीत के बाद टीम के कप्तान शुभमन गिल काफी खुश नजर आए. उन्होंने माना कि बल्लेबाजी के...
Published On May 01, 2026, 10:37 AM IST
Last UpdatedMay 01, 2026, 10:37 AM IST
अहमदाबाद: गुजरात टाइटंस के लिए गुरुवार को मिली जीत काफी अहम थी. नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर 30 अप्रैल को खेले गए आईपीएल 2026 के मैच में टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को चार विकेट से हरा दिया. इस जीत के बाद टीम के कप्तान शुभमन गिल काफी खुश नजर आए. उन्होंने माना कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी पिच पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को सिर्फ 155 रन के स्कोर पर रोकना शानदार रहा.
पहले गेंदबाजों के अच्छे प्रदर्शन के बाद गिल की 18 गेंद पर 43 रन और जोस बटलर के 19 गेंद पर 39 रन की पारी के दम पर गुजरात ने लक्ष्य हासिल कर लिया. गुजरात टाइटंस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया. बोलर्स ने कप्तान के फैसले को सही साबित किया. बेंगलुरु की टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई. और 19.2 ओवर में सिर्फ 155 रन पर ऑल आउट हो गई.
स्कोरकार्ड- गुजरात टाइटंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेगलुरु, IPL 2026
गुजरात टाइटंस के लिए गिल और बटलर के अलावा अंत में राहुल तेवतिया ने भी तेज-तर्रार पारी खेली. और फिनिशर की भूमिका अदा की. उन्होंने सिर्फ 17 गेंद पर 27 रन की पारी खेली. गुजरात ने 15.5 ओवर में छह विकेट पर 158 रन बनाकर मैच अपने नाम किया. गिल ने मैच के बाद कहा, ‘मैं काफी संतुष्ट महसूस कर रहा हूं. इस तरह के विकेट पर आरसीबी जैसे बल्लेबाजी लाइन अप को 155 पर रोकना बेहद शानदार है.’
गुजरात के लिए गेंदबाजी की बात करें तो बाएं हाथ के पेसर अरशद खान ने तीन विकेट लिए. वहीं अनुभवी ऑलराउंडर जेसन होल्डर और राशिद खान ने दो-दो विकेट लिए. गुजरात के लिए राशिद खान का लय में आना भी अच्छा संकेत है. टीम की फील्डिंग भी इस पहले से पहले सवालों के घेरे में थी. लेकिन गुरुवार को इसमें काफी सुधार देखा गया. इस पर भी कप्तान काफी खुश नजर आए.
उन्होंने कहा, ‘हमने इस टूर्नामेंट में कई बार अच्छी फील्डिंग नहीं की है लेकिन आज दूसरे ओवर के बाद से ही खिलाड़ियों की ऊर्जा काफी अच्छी थी. वहां से हमने जिस तरह से वापसी की, वह शानदार था.’
वहीं बल्लेबाजी के बारे में बात करते हुए गिल ने कहा, ‘पहली गेंद पर मैं थोड़ा भाग्यशाली रहा और इसके बाद मुझे लगा कि आज मेरा दिन है.मैं आत्मविश्वास से भरा था कि गेंदबाजों पर दबाव बना सकता हूं.जहां तक राहुल तेवतिया का सवाल है तो वह हमारे लिए काफी अहम खिलाड़ी हैं.खुशी हुई कि उन्होंने हमारे लिए मैच खत्म किया। हमने मिडल ओवर में कुछ ज्यादा विकेट गंवा दिए थे. हालांकि तेवतिया ने रन बनाए.’
इस मैच में हार के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम जहां पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर बनी हुई है. वहीं गुजरात टाइटंस की टीम पांचवें स्थान पर ही है. उसके अब 9 मैचों में 10 अंक हैं. वहीं पंजाब किंग्स की टीम अब भी चोटी पर है.
गुजरात टाइटंस का अगला मैच 3 मई, 2026 को अहमदाबाद के इसी मैदान पर पंजाब किंग्स के खिलाफ होगा. यह मैच शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को अब ब्रेक मिला है. उसका अगला मैच 7 मई को लखनऊ सुपर जायटंस के खिलाफ लखनऊ में ही खेला जाएगा.