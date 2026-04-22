5 गेंद में हाथ से फिसला मैच, मलिंगा के डबल-स्ट्राइक से पटरी से उतरी DC

मंगलवार, 21 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को आसानी से 47 रन से मात दी. इस जीत के साथ ही हैदराबाद की टीम अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गई. सनराइजर्स हैदराबाद ने अभिषेक शर्मा की सेंचुरी की मदद से 2 विकेट पर 242 रन का स्कोर बनाया. इसके जवाब में दिल्ली की शुरुआत अच्छी रही थी. और एक वक्त पर वह लक्ष्य का मजबूती से पीछा करते दिख रही थी. लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैच दिल्ली के हाथ से रेत की तरह फिसल गया.

सनराइजर्स के गेंदबाजों ने कुछ ऐसा किया कि दिल्ली की टीम पूरी तरह से रास्ते से भटक गई. और आखिर में लक्ष्य उसकी पहुंच से बहुत दूर हो गया. आइए जानते हैं कि आखिर क्या ऐसा हुआ था.

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तो मैच का रुख पलटना शुरू हुआ 10वें ओवर की चौथी गेंद पर. यहां साकिब हुसैन की गेंद पर केएल राहुल अपना विकेट गंवा बैठे. साकिब की गेंद राहुल के पैड पर फुल टॉस थी. राहुल ने उसे फ्लिक किया लेकिन वह गेंद को सही लंबाई नहीं दे पाए. और अभिषेक शर्मा ने आसान सा कैच किया. राहुल सेट हो गए थे. वह 23 गेंद पर 37 रन बनाकर आउट हुए.

लेकिन असली खेल पलटा 11वें ओवर में. यहां श्रीलंकाई पेसर ईशान मलिंगा ने ओवर की पहली ही गेंद पर नीतीश राणा को चलता किया. राणा 57 रन बना चुके थे. उन्होंने 27 गेंद पर 50 रन पूरे कर लिए थे. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलना चाहा. लेकिन गेंद स्लो थी. उनकी रफ्तार बहुत नहीं थी. और इस स्लो गेंद पर वह चूक गए. और शॉट को सही से टाइम नहीं कर पाए. एक बार फिर अभिषक शर्मा ने कैच किया.

और अगली ही गेंद पर ईशान मलिंगा ने कमाल कर दिया. उन्होंने अगली ही गेंद पर डेविड मिलर को बोल्ड कर दिया. यह शॉर्ट ऑफ लेंथ थी. यह टप्पा लगने के बाद बाएं हाथ के बल्लेबाज से बाहर लगाई. मिलर क्रीज पर ही रहे और उन्हें बल्ले का मुंह खोलना चाहा. बॉल ने बल्ले के अंदरूनी किनारे से लगी और मिडल और लेग स्टंप पर लगी. मिलर दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत अहम खिलाड़ी हैं. वह मैच फिनिशर हैं. लेकिन वह इस मैच में कुछ नहीं कर पाए.

दिल्ली की टीम यहां से मैच में वापसी नहीं कर पाई. इसके बाद उसने लगातार विकेट खोए और रनरेट बढ़ता रहा. जब मिलर आउट हुए तो दिल्ली का स्कोर चार विकेट पर 107 रन था. आखिर दिल्ली की टीम 9 विकेट पर 195 रन ही बना पाई.