अक्षर पटेल के इस फैसले पर भड़क उठे आरोन फिंच, बोले- कुछ समझ नहीं आया

नई दिल्ली: आईपीएल 2026 में मंगलावर को हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच मुकाबला खेला गया. SRH ने मैच 47 रन से जीता. मैच के बाद डीसी के कप्तान अक्षर पटेल की कप्तानी पर सवाल उठे हैं. खास तौर पर अक्षर पटेल का गेंदबाजों का सिलेक्शन की आलोचना हो रही है. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान आरोन फिंच ने हैरानी जताई है कि आखिर अक्षर ने चार ओवर का अपना कोटा पूरा किया और न ही कुलदीप यादव से ओवर पूरे करवाए. इस फैसले से फिंच काफी खफा नजर आ रहे हैं.

आरोन फिंच ने ईएसपीएनक्रिकइंफो के टाइम आउट शो में कहा, ‘डीसी में अक्षर पटेल और कुलदीप यादव के रूप में भारत के दो श्रेष्ठ स्पिनर हैं, लेकिन दोनों में से किसी ने अपने ओवर पूरे नहीं किए, जबकि नीतीश राणा जैसे पार्ट-टाइम ऑफ स्पिनर ने चार ओवर फेंके. मुझे इसका कोई मतलब समझ नहीं आ रहा है.’

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फिंच ने कहा कि अक्षर पटेल और कुलदीप यादव दोनों ही दो बार टी20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं. वह टीम इंडिया की स्पिन गेंदबाजी की ताकत हैं. इसके बावजूद बाएं हाथ के बल्लेबाज के सामने अक्षर का गेंदबाजी न करना और कुलदीप को गेंदबाजी के लिए न बुलाना उनके भरोसे की कमी को दिखाता है.

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने अक्षर में बारे में कहा कि वह ऐसे इंसान नहीं हैं जिनके बारे में आप जानते हों कि अगर उन पर दबाव है, तो वह स्लॉट में एक गेंद ऊपर उछाल देंगे. वह खुद को डिफेंड करते हैं, एंगल बदलते हैं. अपनी रेंज, अपनी हाइट का भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं. इसलिए जब आप डिफेंसिव सोच रहे होते हैं, तब भी अभिषेक शर्मा के खिलाफ अटैकिंग करते हैं, जब वह उस तरह के मूड में होते हैं, तो कुछ अच्छी गेंद डालते हैं और उनको पता होता है कि कुछ अच्छा होगा.

उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि गेंदबाज अपनी 24 गेंद सही दिशा और लेंथ पर नहीं फेंक सकता है, लेकिन कम से कम उसे स्टैंड जरूर लेना चाहिए.

बता दें कि SRH-DC मैच में अक्षर पटेल ने अपने 4 ओवर का कोटा पूरा नहीं किया और न ही कुलदीप यादव को 4 ओवर का कोटा पूरा करने का अवसर दिया. दोनों ने 2-2 ओवर फेंके. माना जा रहा है कि बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के क्रीज पर होने की वजह से अक्षर ने ये फैसला किया. हालांकि पार्ट-टाइम स्पिनर नीतिश राणा से 4 ओवर करवाना एक बुरा फैसला रहा. उन्होंने 55 रन दे दिए.