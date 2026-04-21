अभिषेक शर्मा ने की विराट कोहली की बराबरी, लगाया रिकॉर्ड्स का अंबार

अभिषेक शर्मा ने मंगलवार, 21 अप्रैल को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर टी20 बल्लेबाजी का अद्भुत नजारा पेश किया. बाएं हाथ के इस सलामी बल्लेबाज ने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपने आईपीएल करियर की दूसरी सेंचुरी लगा दी.

दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. लेकिन अभिषेक शर्मा ने सपाट पिच का भरपूर फायदा उठाया. उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की खूब खबर ली. अभिषेक ने सिर्फ 47 गेंद पर अपना शतक पूरा कर लिया. अभिषेक ने 68 गेंद पर 135 रन की पारी खेली. अपनी पारी में उन्होंने 10 चौके और 10 ही छक्के लगाए. उनकी पारी के दम पर सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 2 विकेट पर 242 रन बनाए.

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अभिषेक शर्मा का यह आईपीएल में यह दूसरा शतक था जिसमें उन्होंने 10 छक्के लगाए. यह दूसरा मौका था जब अभिषेक ने एक टी20 पारी में 10 या छक्के लगाए हों. सिर्फ क्रिस गेल ही ऐसे हैं जिन्होंने टी20 क्रिकेट में एक से ज्यादा बार ऐसा किया है.

इसके साथ ही अभिषेक शर्मा ने विराट कोहली के भारतीय रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली. यह टी20 क्रिकेट में अभिषेक की 9वीं सेंचुरी थी. टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों में अब विराट के साथ अभिषेक शर्मा पहले नंबर पर हैं. टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक क्रिस गेल ने लगाए हैं. गेल ने 22 शतक लगाए हैं. बाबर आजम ने 12 और डेविड वॉर्नर ने 10 शतक लगाए हैं. नौ शतक लगाने वालों में अभिषेक और विराट के साथ ही क्विंटन डि कॉक, राइली रूसो और साहिबजादा फरहान हैं.

अभिषेक को किस्मत का साथ भी मिला. जब वह 49 के निजी स्कोर पर थे वह रनआउट से बच गए थे जब केएल राहुल ने उन्हें रनआउट करने का मौका गंवा दिया था.

अभिषेक ने नाबाद 135 रन बनाए. यह आईपीएल में पांचवां सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है. क्रिस गेल ने सबसे ज्यादा नाबाद 175 रन बनाए थे. उन्होंने आरसीबी की ओर से खेलते हुए पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 2013 में 175 रन की नाबाद पारी खेली थी. इसके बाद ब्रैंडन मैकलम ने 158 नाबाद (केकेआर बनाम आरसीबी, 2008) यह आईपीएल का पहला ही मैच था.

अभिषेक शर्मा 141 (सनराइजर्स बनाम पंजाब किंग्स, हैदराबाद, 2025), क्विंटन डिकॉक 140* (LSG vs KKR), 2022 नवी मुंबई, अभिषेक शर्मा, 135 नाबाद (SRH vs DC), हैदराबाद, 2026

इसके बाद अभिषेक ने फील्डिंग में भी अच्छा प्रदर्शन किया और दो अहम कैच भी लपके.