IPL 2026: इस पिच से अभिषेक शर्मा का खास नाता, पैक करवाकर घर ले जाना चाहेंगे

मंगलवार, 21 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला, हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर खेला जा रहा है. दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. लेकिन SRH के तूफानी ओपनर अभिषेक शर्मा ने ट्रेविस हेड के साथ मिलकर इस फैसले को गलत साबित करने की पूरी कोशिश की. हेड से ज्यादा अभिषेक शर्मा आक्रामक दिखे. अभिषेक ने अपने आईपीएल करियर की दूसरी सेंचुरी लगा दी. सिर्फ 47 गेंद पर उन्होंने कमाल का शतक ठोक दिया. और इस लिहाज से यह अभिषेक के लिए बहुत खास सेंचुरी भी है.

अभिषेक ने पहले विकेट के लिए ट्रेविस हेड के साथ 97 रन जोड़े. इस 97 में से अभिषेक ने 58 रन बनाए. इसके बाद दूसरे विकेट के लिए अभिषेक ने कप्तान ईशान किशन के साथ मिलकर 79 रन जोड़े. इसमें से ईशान किशन ने 25 रन बनाए. उन्होंने सिर्फ 13 गेंद का सामना किया.

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यह अभिषेक शर्मा के टी20 करियर की 9वीं सेंचुरी थी. और आईपीएल में दूसरी. अभिषेक ने 9 में से 8 शतक 50 से कम गेंद पर बनाए हैं. और एक शतक 59 गेंद पर बना है जो उन्होंने सर्विसेज के खिलाफ लगाया था. आईपीएल की बात करें तो इससे पहले अभिषेक ने पिछले साल पंजाब किंग्स के खिलाफ 55 गेंद पर 141 रन की पारी खेली थी. पंजाब के 246 रन के लक्ष्य को अभिषेक की पारी के दम पर सनराइजर्स ने 18.3 ओवर में हासिल कर लिया था. इस मैच में अभिषेक शर्मा ने 19 गेंद पर अपनी हाफ सेंचुरी और 40 गेंद पर शतक पूरा किया.

और कमाल की बात यह है कि सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच का यह मैच भी राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच नंबर -2 पर खेला गया था. और इसी पिच पर आज का मुकाबला भी खेला जा रहा है. टीवी पर कॉमेंट्री कर रहे इयान बिशप ने यह रोचक तथ्य बताया.

सनराइजर्स हैदराबाद ने दो विकेट पर 242 रन बनाए. अभिषेक शर्मा ने 10 चौकों और 10 छक्कों की मदद से नाबाद 135 रन बनाए. वहीं ट्रेविस हेड ने 26 गेंद पर 37, कप्तान ईशान किशन ने 13 गेंद पर 25 और हेनरिच क्लासेन ने 13 गेंद पर 37 रन बनाए.