मोहम्मद शमी के सामने नहीं चले अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, लगातार गेंदों पर दिखाया पविलियन का रास्ता

मोहम्मद शमी भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं लेकिन उनकी गेंदबाजी की धार में कोई कमी नहीं आई है. घरेलू क्रिकेट में उन्होंने कमाल का खेल दिखाया है. और आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड को अपना शिकार बनाया.

Mohammed Shami bowling

मोहम्मद शमी अपनी पुरानी टीम के खिलाफ खेल रहे थे. और उन्होंने अपने पहले दो ओवरों में दो विकेट लेकर कमाल कर दिया. रविवार, 5 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आईपीएल 2026 का मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया. और उनके गेंदबाजों ने हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर शुरुआती ओवरों में इसे सही साबित कर दिया.

एम. सिद्धार्थ का कमाल का कैच, शमी की चतुराई भरी गेंदबाजी

भारतीय टीम से बाहर चल रहे शमी ने अपने पहले ही ओवर की शुरुआत बहुत अच्छे ढंग से की. पहली तीन गेंदों पर ट्रेविस हेड कोई रन नहीं बना पाए. चौथी गेंद पर उन्होंने एक रन बटोरा. पांचवीं गेंद पर अभिषेक शर्मा कोई रन नहीं बना पाए. लेकिन अगली गेंद पर शमी ने अपने अनुभव का इस्तेमाल किया. शमी ने गेंद की रफ्तार कम की. सिर्फ 114.7 किलोमीटर प्रति घंटा. और लाइन को ऑफ स्टंप से दूर जाते हुए रखा. अभिषेक को यहां हाथ खोलने का मौका दिखा. लेकिन लाइन और लेंथ का मेल ऐसा था कि गेंद बल्ले पर पूरी तरह नहीं आई. गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया. और शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में गेंद हवा में गई. यहां खड़े फील्डर मणिमारन सिद्धार्थ की ओर गई. उन्होंने अपने दाएं ओर छलांग लगाई और कमाल का कैच किया.

दुखी मन से पविलियन लौटे अभिषेक

सिद्धार्थ ने देख लिया था कि स्लिप में कोई फील्डर नहीं है. तो वह पहले से थोड़ा दाएं ओर खड़े थे ताकि उनके और विकेटकीपर के बीच का गैप कम किया जा सके. गेंदबाज ने जाल बिछाया और बल्लेबाज अभिषेक शर्मा उसमें फंस गए. और फील्डर ने बेहतरीन कैच करते हुए इस प्लान को सफल किया. अभिषेक शर्मा खाता भी नहीं खोल पाए. सिर्फ दो गेंद खेलकर वह पविलियन लौट गए. अभिषेक शर्मा और स्टेडियम में मौजूद उनके फैंस के चेहरे पर मायूसी साफ देखी जा सकती थी.

अभिषेक शर्मा के खिलाफ वैसे भी मोहम्मद शमी का पलड़ा भारी रहा है. टी20 क्रिकेट में इन दोनों का सामना 6 बार हुआ है. और इसमें शमी का पलड़ा भारी रहा है. इन पारियों में शमी ने अभिषेक को 26 गेंद फेंकी हैं जिन पर बाएं हाथ का यह बल्लेबाज सिर्फ 20 रन बना सका है. और दो बार आउट हुआ है. शमी के खिलाफ अभिषेक का स्ट्राइक-रेट 76.92 का रहा है.

फिर ट्रेविस हेड को फंसाया

पहले ओवर की आखिरी गेंद पर विकेट लेने के बाद शमी ने अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद पर एक और विकेट हासिल किया. शमी ने सनराइजर्स हैदराबाद के दूसरे ओवर ट्रेविस हेड को भी धीमी गति की गेंद पर फंसा लिया. ऑफ स्टंप के बाहर करीब 124 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी गई इस गेंद पर हेड पूरी तरह चकमा खा गए. उनका बॉटल हैंड बल्ले से छूट गया. यानी अब उनका शॉट पर कोई कंट्रोल नहीं रहा. गेंद मिड-ऑफ की दिशा में गई. वहां एडन मार्करम ने आगे छलांग लगाकर कैच किया. हेड ने 8 गेंद पर सात रन बनाए. शमी ने मैच में चार ओवरों में 9 रन देकर दो विकेट लिए. और सनराइजर्स को शुरुआती ओवरों में ही बांधकर रखा.

लखनऊ को आईपीएल 2026 सीजन के अपने पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स से हार मिली थी. वहीं सनराइजर्स हैदराबाद को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने हराया था लेकिन उसने वापसी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को 65 रन से हराया था.

घरेलू क्रिकेट में शमी का है अच्छा प्रदर्शन

शमी लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर हैं. शमी ने भारत के लिए आखिरी टेस्ट मैच साल 2023 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेला था. वहीं वनडे क्रिकेट में वह साल 2025 से बाहर हैं. वह चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में खेले थे. इसके बाद उन्हें सर्जरी से गुजरना पड़ा. इसके बाद से वह लगातार राष्ट्रीय टीम से बाहर हैं. हालांकि घरेलू क्रिकेट में वह अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने बंगाल के लिए रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में उन्होंने जम्मू-कश्मीर के खिलाफ 8 विकेट लिए थे. सीजन में उन्होंने सात मैच खेले और 37 विकेट लिए.

सिलेक्टर्स को जवाब, टीम इंडिया में क्या हो पाएगी एंट्री

शमी को भारतीय टीम में जगह नहीं मिल रही है. इसे लेकर वह खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर भी कर चुके हैं. उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ प्रदर्शन कर सकता हूं लेकिन क्या मैं टीम में चुना जाऊंगा या नहीं. वहीं चीफ सिलेक्टर अजित अगरकर ने लगातार शमी की फिटनेस को ही टीम में न चुने की वजह बताई है.