' वह कुछ ज्यादा ही...', गावसकर ने बताया बुमराह के स्ट्रगल का राज

नई दिल्ली: जसप्रीत बुमराह दुनिया के नंबर एक तेज गेंदबाज हैं. लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में उनका प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा है. मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे बुमराह ने 10 मैचों में सिर्फ तीन विकेट लिए हैं. आखिर बुमराह क्या चूक कर रहे हैं यह सवाल उनके फैंस को जरूर परेशान कर रहा होगा. और अब टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने इस पर अपनी राय रखी है. गावस्कर का मानना है कि परेशान बुमराह के प्रयास में नहीं है बल्कि बुमराह बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं और इस वजह से अपनी नैचुरल लय खो रहे हैं.

बुमराह किस हद तक अपनी लय से दूर हैं इसका अंदाजा सोमवार, 4 मई को मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबले में लगा. इस मैच में मुंबई ने जीत हासिल की. लेकिन बुमराह ने 45 रन देकर कोई विकेट हासिल नहीं किया. इस टूर्नामेंट में यह सातवीं बार था जब दाएं हाथ के इस पेसर के हाथ कोई सफलता हासिल नहीं की. लेकिन बुमराह की गेंदबाजी का वह ओवर सबसे ज्यादा चर्चा में रहा जिसमें उन्होंने 21 रन दिए और एक नोबॉल की वजह से उन्हें विकेट नहीं मिला.

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कुछ प्रयोग और कुछ किस्मत- बुमराह की ‘डबल-परेशानी’

आधिकारिक प्रसारणकर्ता स्टार स्पोर्टस के साथ बातचीत में गावस्कर ने बताया कि आखिर कहां चीजें इस तेज गेंदबाज के साथ से निकल रही हैं.

उन्होंने कहा, ‘बुमराह अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि वह कई अतिरिक्त चीजें कर रहे हैं. वह विकेट लेने के मौके बना रहे हैं लेकिन किस्मत उनके साथ नहीं है. नई चीजें प्रयोग करने का असर उनकी लय पर पर पड़ रहा है और किस्मत भी उनके साथ नहीं है.’

गावस्कर ने इसके बाद खुलकर बुमराह के प्रदर्शन में आई इस गिरावट के पीछे तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की.

बुमराह की लेंथ में भी आया है बदलाव

उन्होंने कहा, ‘वह जो स्लो गेंद फेंकते थे उसकी लेंथ थोड़ी फुल हो गई है. जिस लाइन से वह विकेट को निशाना बनाते थे वह अब लेग स्टंप से बाहर जा रही है. वह इतनी नो-बॉल नहीं फेंकते, वह इसके लिए नहीं जाने जाते, लेकिन इस सीजन में वह अभी तक छह-सात नो-बॉल फेंक चुके हैं.’

बुमराह के खेल में आया यह अंतर अब आंकड़ों में भी नजर आने लगा है. बुमराह ने इस सीजन में कुल 37 ओवर फेंके है. और उनका इकॉनमी रेट 8.89 का है. वह अब सामान्य से ज्यादा स्लो-गेंद फेंक रहे हैं.

बुमराह के रंग में न होने का खमियाजा मुंबई इंडियंस ने भी इस सीजन में उठाया है. मुंबई की टीम अभी पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर है. उसकी टीम ने 10 में से तीन ही मैच जीते हैं. मुंबई की टीम के कुल छह अंक हैं. और यहां से प्लेऑफ में पहुंचने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी होगी और साथ ही उसे किस्मत के सहयोग की भी जरूरत होगी.

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