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IPL 2026: 'मेरा नया पसंदीदा खिलाड़ी', वैभव सूर्यवंशी के फैन हुए पैट कमिंस

Pat Cummins statement on Vaibhav Sooryavanshi: पैट कमिंस ने कहा कि वह वैभव सूर्यवंशी के नए फैन हैं. वैभव ने शनिवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ कमाल की सेंचुरी लगाई.

Edited By : Bharat Malhotra |Apr 26, 2026, 11:01 AM IST

Published On Apr 26, 2026, 11:01 AM IST

Last UpdatedApr 26, 2026, 11:01 AM IST

Pat Cummins on Vaibhav Sooryavanshi

जयपुर: वैभव सूर्यवंशी हर पारी में नए फैन बना लेते हैं. 15 साल के इस खिलाड़ी ने रविवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ कमाल की सेंचुरी लगाई. आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए वैभव ने सिर्फ 36 गेंद पर शतक लगाया. हालांकि उनकी टीम को जीत नहीं मिली लेकिन विपक्षी टीम के कप्तान पैट कमिंस भी उनकी पारी के मुरीद हो गए. वैभव ने अभी तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला है. लेकिन आईपीएल के साथ ही एज ग्रुप क्रिकेट में भी उन्होंने विस्फोटक बल्लेबाजी से सभी का दिल जीता है.

स्कोरकार्ड: IPL 2026, SRH vs RR, मैच नम्बर- 36 | IPL 2026 पॉइंट्स टेबल

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वैभव सूर्यवंशी ने लगाई सेंचुरी पर SRH ने जीता मैच

शनिवार, 25 अप्रैल को शाम को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया. सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. वैभव ने राजस्थान रॉयल्स के लिए पारी का आगाज किया. उन्होंने 36 गेंद पर शतक लगा दिया. यह आईपीएल के इतिहास का तीसरा सबसे तेज शतक है. वैभव ने 37 गेंद पर 12 छक्के और 5 चौके लगाते हुए 103 रन की पारी खेली. इस पारी की मदद से राजस्थान रॉयल्स ने पांच विकेट पर 228 रन बनाए. सनराइजर्स हैदराबाद ने 5 विकेट पर 229 रन बनाकर 9 गेंद बाकी रहते हुए मैच जीत लिया.

इसे भी पढ़ें- IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स हारी पर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने शतक के साथ रचे 11 कीर्तिमान

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अभिषेक शर्मा ने 29 गेंद पर 57 रन की बनाए. उनकी पारी में 11 चौके और एक छक्का लगाया. वहीं ईशान किशन ने 31 गेंद पर 11 चौके और तीन छक्कों की मदद से 74 रन बनाए. इनकी पारी की मदद से सनराइजर्स हैदराबाद ने मुकाबला अपने नाम किया.

पैट कमिंस ने की वैभव की तारीफ

सनराइजर्स हैदराबाद ने मैच जीत लिया, लेकिन वैभव ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से विपक्षी टीम के कप्तान पैट कमिंस को अपना फैन बना लिया.

मैच के बाद पैट कमिंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘वह मेरा नया पसंदीदा खिलाड़ी है. उसे बल्लेबाजी करते देखना काफी शानदार और मनोरंजक है। वह बहुत शानदार है। उसके करियर की शानदार शुरुआत हुई है और उसे बहुत आगे जाना है. उसमें अकेले दम मैच छीन लेने की क्षमता है.’

इसे भी पढ़ें- IPL 2026: रियान पराग ने किसके सिर फोड़ा हार का ठीकरा, बोले- आप यह नहीं कर सकते

IPL 2026 में पैट कमिंस का पहला मैच

पैट कमिंस ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक बड़े, सफल और सम्मानित कप्तान के रूप में जाने जाते हैं. उनकी प्रशंसा वैभव के लिए निश्चित रूप से उत्साहजनक है. कमिंस ने शनिवार को आईपीएल 2026 का अपना पहला मैच खेला। उनकी टीम में मौजूदगी ने निश्चित तौर पर सनराइजर्स हैदराबाद की गेंदबाजी को मजबूत किया है. राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ कमिंस ने 4 ओवर में मात्र 27 रन देकर कप्तान रियान पराग का विकेट लिया था.

BM

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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