IPL 2026: 'मेरा नया पसंदीदा खिलाड़ी', वैभव सूर्यवंशी के फैन हुए पैट कमिंस

जयपुर: वैभव सूर्यवंशी हर पारी में नए फैन बना लेते हैं. 15 साल के इस खिलाड़ी ने रविवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ कमाल की सेंचुरी लगाई. आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए वैभव ने सिर्फ 36 गेंद पर शतक लगाया. हालांकि उनकी टीम को जीत नहीं मिली लेकिन विपक्षी टीम के कप्तान पैट कमिंस भी उनकी पारी के मुरीद हो गए. वैभव ने अभी तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला है. लेकिन आईपीएल के साथ ही एज ग्रुप क्रिकेट में भी उन्होंने विस्फोटक बल्लेबाजी से सभी का दिल जीता है.

स्कोरकार्ड: IPL 2026, SRH vs RR, मैच नम्बर- 36 | IPL 2026 पॉइंट्स टेबल

Add Cricket Country as a Preferred Source

वैभव सूर्यवंशी ने लगाई सेंचुरी पर SRH ने जीता मैच

शनिवार, 25 अप्रैल को शाम को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया. सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. वैभव ने राजस्थान रॉयल्स के लिए पारी का आगाज किया. उन्होंने 36 गेंद पर शतक लगा दिया. यह आईपीएल के इतिहास का तीसरा सबसे तेज शतक है. वैभव ने 37 गेंद पर 12 छक्के और 5 चौके लगाते हुए 103 रन की पारी खेली. इस पारी की मदद से राजस्थान रॉयल्स ने पांच विकेट पर 228 रन बनाए. सनराइजर्स हैदराबाद ने 5 विकेट पर 229 रन बनाकर 9 गेंद बाकी रहते हुए मैच जीत लिया.

इसे भी पढ़ें- IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स हारी पर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने शतक के साथ रचे 11 कीर्तिमान

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अभिषेक शर्मा ने 29 गेंद पर 57 रन की बनाए. उनकी पारी में 11 चौके और एक छक्का लगाया. वहीं ईशान किशन ने 31 गेंद पर 11 चौके और तीन छक्कों की मदद से 74 रन बनाए. इनकी पारी की मदद से सनराइजर्स हैदराबाद ने मुकाबला अपने नाम किया.

पैट कमिंस ने की वैभव की तारीफ

सनराइजर्स हैदराबाद ने मैच जीत लिया, लेकिन वैभव ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से विपक्षी टीम के कप्तान पैट कमिंस को अपना फैन बना लिया.

मैच के बाद पैट कमिंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘वह मेरा नया पसंदीदा खिलाड़ी है. उसे बल्लेबाजी करते देखना काफी शानदार और मनोरंजक है। वह बहुत शानदार है। उसके करियर की शानदार शुरुआत हुई है और उसे बहुत आगे जाना है. उसमें अकेले दम मैच छीन लेने की क्षमता है.’

इसे भी पढ़ें- IPL 2026: रियान पराग ने किसके सिर फोड़ा हार का ठीकरा, बोले- आप यह नहीं कर सकते

IPL 2026 में पैट कमिंस का पहला मैच

पैट कमिंस ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक बड़े, सफल और सम्मानित कप्तान के रूप में जाने जाते हैं. उनकी प्रशंसा वैभव के लिए निश्चित रूप से उत्साहजनक है. कमिंस ने शनिवार को आईपीएल 2026 का अपना पहला मैच खेला। उनकी टीम में मौजूदगी ने निश्चित तौर पर सनराइजर्स हैदराबाद की गेंदबाजी को मजबूत किया है. राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ कमिंस ने 4 ओवर में मात्र 27 रन देकर कप्तान रियान पराग का विकेट लिया था.