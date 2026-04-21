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IPL 2026: सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स, प्लेइंग 11 में किसे मिलेगी जगह

इंडियन प्रीमियर लीग में आज सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होगा. आखिर किस खिलाड़ी को मिलेगी प्लेइंग 11 में जगह.

Edited By : Bharat Malhotra |Apr 21, 2026, 02:58 PM IST

Published On Apr 21, 2026, 02:58 PM IST

Last UpdatedApr 21, 2026, 02:58 PM IST

sunrisers Hyderabad vs Delhi Capital

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स मुकाबला

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में आज 31वां मैच सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा. दोनों टीमें पॉइंट्स टेबल पर बहुत ही करीब हैं. लेकिन दोनों टीमों के खेलने के तरीके में फर्क है. खास तौर पर शुरुआती बल्लेबाजी को लेकर. सनराइजर्स हैदराबाद के पास अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और ईशान किशन जैसे आक्रामक बल्लेबाज हैं. वहीं दिल्ली की पारी बाद में रफ्तार पकड़ती है.

इसमें से कौन सा बेहतर है. यह तय करना जरा मुश्किल है. गेंदबाजी आक्रमण. परिस्थितियां. फील्डिंग और टीम की बल्लेबाजी की गहराई जैसे तमाम पहलू हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है. लेकिन एक बात तो कही जा सकती है कि दिल्ली कैपिटल्स को रन बनाने की अपनी रफ्तार में तेजी लानी होगी. खास तौर पर उसके टॉप ऑर्डर को अपनी बल्लेबाजी को टॉप गियर में ही रखना होगा.

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दिल्ली के लिए बड़ी चिंता अक्षर पटेल को लेकर भी हो सकती है. वह पिछले मैच में रिटायर्ड हर्ड होकर बाहर चले गए थे. लेकिन टीम के मुख्य कोच हेमंग बदानी का कहना है कि अक्षर पटेल फिट हैं. साथ ही दिल्ली की टीम नंबर तीन पर किसी बल्लेबाज का नाम तय नहीं कर पाई है. क्या समीर रिजवी के बैटिंग ऑर्डर में प्रमोशन होगा या आशुतोष शर्मा को मौका दिया जाएगा.

सनराइजर्स हैदराबाद आज के मैच में भी पैट कमिंस को आराम करवा सकती है. कमिंस 25 अप्रैल को होने वाले मैच में लौटेंगे. तब सनराइजर्स की टीम राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलेगी. गेराल्ड गोएत्जे को डेविड पेन की जगह टीम का हिस्सा बनाया गया है लेकिन आज उनका खेलना पक्का नहीं है.

दिल्ली ने अभी तक पृथ्वी साव को नहीं आजमाया है. साव और अभिषेक पोरेल टीम के लिए ओपनिंग का दराोमदार भी संभाल सकते हैं. और अगर ऐसा होता है तो पथम निसांका की जगह काइली जैमिसन या दुष्मंता चमीरा विदेशी खिलाड़ी के तौर पर आ सकते हैं. जिससे दिल्ली की गेंदबाजी मजबूत होगी.

सनराइजर्स हैदराबाद 1 अभिषेक शर्मा, 2 ट्रैविस हेड, 3 ईशान किशन (कप्तान), 4 अनिकेत वर्मा, 5 हेनरिक क्लासेन, 6 नितीश कुमार रेड्डी, 7 सलिल अरोड़ा (विकेटकीपर), 8 लियाम लिविंगस्टोन, 9 शिवांग कुमार, 10 ईशान मलिंगा, 11 प्रवीण हिंगे, 12 साकिब हुसैन।

दिल्ली कैपिटल्स 1 पथुम निसांका, 2 केएल राहुल (विकेटकीपर), 3 समीर रिजवी, 4 अक्षर पटेल (कप्तान), 5 डेविड मिलर, 6 ट्रिस्टन स्टब्स, 7 करुण नायर 8 औकिब नबी, 9 लुंगी एनगिडी, 10 कुलदीप यादव, 11 मुकेश कुमार, 12 टी नटराजन।

BM

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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