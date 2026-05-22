IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • IPL 2026 Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru Match Preview and Playing 11 Updates

IPL 2026: कैसे टॉप-2 में पहुंचेगी सनराइजर्स हैदराबाद, RCB के खिलाफ कितने रन से जीतना होगा?

आीपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मैच है. दोनों ही टीमें प्लेऑफ में पहुंच चुकी हैं लेकिन इस मैच की अहमियत बहुत ज्यादा है.

Edited By : Bharat Malhotra |May 22, 2026, 02:43 PM IST

Published On May 22, 2026, 02:43 PM IST

Last UpdatedMay 22, 2026, 02:43 PM IST

SRH vs RCB

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला है. दोनों ही टीमें प्लेऑफ के लिए क्वॉलिफाइ कर चुकी हैं. ऐसे में आप यह सोच सकते हैं कि इस मुकाबले का टूर्नामेंट पर कोई असर नहीं पड़ने वाला. लेकिन, जरा रुकिए. बात सिर्फ इतनी भर नहीं है. इससे कहीं आगे है. गुरुवार को चेन्नई सुपर किंग्स पर गुजरात टाइटंस की 89 रन की जीत ने कुछ समीकरण बदल दिए हैं. अब रेस भले ही प्लेऑफ की न हो. लेकिन प्लेऑफ में टॉप पर बने रहने की जरूर है. कम-से-कम हैदराबाद की टीम के लिए यह कुछ ज्यादा ही अहम हो जाता है. चूंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम तो अभी पॉइंट्स टेबल में चोटी पर है. और अगर वह आज का मैच जीत जाती है तो वह 20 अंकों के साथ चोटी पर ही रहेगी. वहीं हैदराबाद 16 अंकों के साथ तीसरे पायदान पर रह जाएगी. कहानी में मोड़ तब आएगा अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम हार जाती है.

अब जरा फर्ज कीजिए कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम हार गई. तो तीन टीमों के अंक 18 हो जाएंगे. आरसीबी, गुजरात और सनराइजर्स, तीनों ही बराबर होंगे. और यहां नेट रनरेट से तय होगा कि पहले दो पायदान पर कौन सी टीमें रहेंगी. बेंगलुरु का नेट रनरेट अभी +1.065 का है. चेन्नई पर बड़ी जीत के बाद गुजरात का नेट रनरेट अब +0.695 है. सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अगर आज के मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले 220 रन बना लेती है तो उसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 88 रन से हराना होगा. वहीं अगर वह 150 रन के लक्ष्य का पीछा करती है तो उसे 11.3 ओवर में इस टारगेट को हासिल करना होगा. अगर ऐसा हो जाता है तो सनराइजर्स हैदराबाद का रनरेट आरसीबी से बेहतर हो जाएगा और गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद पहले और दूसरे स्थान पर रहेंगे.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

जहां तक हैदराबाद के मैदान की बात है तो इस मैदान पर मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद का प्रदर्शन अच्छा रहा है. टीम ने यहां छह मैच खेले हैं और चार मैच जीते हैं. सनराइजर्स हैदराबाद ने शाम को खेले सभी मुकाबले यहां जीते हैं और जिन दो मैचों में टीम हारी है वे दोपहर को खेले गए थे.

RCB की बात करें तो कप्तान रजत पाटीदार फिट हो गए हैं. वह पंजाब किंग्स के खिलाफ पिछले मैच में नहीं खेले थे. अब वह फिट होकर लौट चुके हैं. देखते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 12 कैसी होगी.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (संभावित XII):

1 वेंकटेश अय्यर, 2 विराट कोहली, 3 देवदत्त पडिक्कल, 4 रजत पाटीदार (कप्तान), 5 टिम डेविड, 6 जितेश शर्मा (विकेटकीपर), 7 रोमारियो शेफर्ड, 8 क्रुणाल पंड्या, 9 भुवनेश्वर कुमार, 10 रसिख सलाम, 11 जोश हेज़लवुड, 12 जैकब डफी

सनराइजर्स हैदराबाद (संभावित XII):

1 अभिषेक शर्मा, 2 ट्रैविस हेड, 3 ईशान किशन (विकेटकीपर), 4 हेनरिक क्लासेन, 5 सलिल अरोड़ा, 6 आर स्मरण, 7 नितीश कुमार रेड्डी, 8 पैट कमिंस (कप्तान), 9 शिवांग कुमार, 10 ईशान मलिंगा, 11 साकिब हुसैन, 12 प्रफुल्ल हिंगे

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

Twitter Instagram Facebook

Related News

IPL में बिहार की टीम की हो सकती है एंट्री! अनिल अग्रवाल ने दिए संकेत

IPL में बिहार की टीम की हो सकती है एंट्री! अनिल अग्रवाल ने दिए संकेत
साई सुदर्शन के नाम 'ऑरेंज कैप , तीन विकेट चटकाकर रबाडा ने की भुवनेश्वर की बराबरी

साई सुदर्शन के नाम 'ऑरेंज कैप , तीन विकेट चटकाकर रबाडा ने की भुवनेश्वर की बराबरी

चेन्नई सुपर किंग्स के कोच से ही जान लीजिए, कब वापसी करेंगे महेंद्र सिंह धोनी

चेन्नई सुपर किंग्स के कोच से ही जान लीजिए, कब वापसी करेंगे महेंद्र सिंह धोनी
शर्मनाक हार के बाद गायकवाड़ बोले हर डिपार्टमेंट में रहे पस्त, टाइटंस को दिया क्रेडिट

शर्मनाक हार के बाद गायकवाड़ बोले हर डिपार्टमेंट में रहे पस्त, टाइटंस को दिया क्रेडिट

Latest News

bihar

IPL में बिहार की टीम की हो सकती है एंट्री! अनिल अग्रवाल ने दिए संकेत
gt-1-3

साई सुदर्शन के नाम 'ऑरेंज कैप , तीन विकेट चटकाकर रबाडा ने की भुवनेश्वर की बराबरी

ms-dhoni-127

चेन्नई सुपर किंग्स के कोच से ही जान लीजिए, कब वापसी करेंगे महेंद्र सिंह धोनी
babar-28

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान के स्क्वॉड का हुआ ऐलान, बाबर की हुई वापसी
ruturaj-gaikwad-after-gt

शर्मनाक हार के बाद गायकवाड़ बोले हर डिपार्टमेंट में रहे पस्त, टाइटंस को दिया क्रेडिट
ipl-playoffs-6

IPL 2026: एक स्थान चार दावेदार, प्लेऑफ की रेस में अगर-मगर, मुश्किल डगर के पेंच

Editor's Pick

IPL 2026 Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru Match Preview and Playing 11 Updates

कैसे टॉप-2 में पहुंचेगी SRH, RCB के खिलाफ कितने रन से जीतना होगा?
Chennai Super Kings Bowling Coach Eric Simons Comment on MS Dhoni Return on Ground

चेन्नई सुपर किंग्स के कोच से ही जान लीजिए, कब वापसी करेंगे महेंद्र सिंह धोनी
IPL 2026 Playoffs Scenario For Rajasthan Royals, Punjab kIngs, Kolkata Knight Riders and Delhi Capitals

IPL 2026: एक स्थान चार दावेदार, प्लेऑफ की रेस में अगर-मगर, मुश्किल डगर के पेंच
Sai Sudharsan and Shubman Gill creates History against CSK in IPL 2026

साई सुदर्शन- शुभमन गिल की जोड़ी ने रचा इतिहास, ध्वस्त किए कई बड़े रिकॉर्ड्स

Shubman Gill Completes 6000 T20 Runs third fastest for India Breaks Shikhar dhawan Suresh raina Rohit sharma record

शुभमन गिल ने तोड़ा धवन, रैना और रोहित का रिकॉर्ड, टी-20 में हासिल की बड़ी उपलब्धि
MS Dhoni has Gone Back to Ranchi Will Join The Team if CSK Qualifies for The Playoffs

रांची लौटे धोनी, अब तभी लौटेंगे अगर CSK प्लेऑफ में बनाएगी जगह