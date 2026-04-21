तिलक ने किसे दिया सेंचुरी का क्रेडिट, MI के धुरंधर की बात से खौफ खाएंगी टीमें

तिलक वर्मा ने मुंबई इंडियंस के लिए कमाल की सेंचुरी लगाई. इस सेंचुरी की मदद से मुंबई ने चार हार का सिलसिल तोड़ा. तिलक ने पहली 22 गेंद पर सिर्फ 19 रन बनाए थे. इसके बाद उन्होंने 45 गेंद पर शतक पूरा कर लिया.
Published On Apr 21, 2026, 05:04 PM IST
Last UpdatedApr 21, 2026, 05:04 PM IST
गुजरात टाइटंस के खिलाफ तिलक वर्मा ने लगाई सेंचुरी
नई दिल्ली: मुंबई इंडियंस की टीम ने आखिर चार मैच हारने के बाद सोमवार को जीत हासिल की. हार्दिक पंड्या की कप्तानी वाली टीम ने गुजरात टाइटंस को मात दी. टीम की जीत में सबसे अहम योगदान मिडल-ऑर्डर बल्लेबाज तिलक वर्मा ने दिया. वर्मा ने 45 गेंद पर 101 रन बनाए. अपनी सेंचुरी की पारी का क्रेडिट वर्मा ने हालात का सही अंदाजा लगाने को दिया. वर्मा ने माना कि अगर उनकी टीम रणनीति पर सही तरीके से अमल करती है तो उसे फिर उसे रोक पाना आसान नहीं होगा.
तिलक वर्मा की सेंचुरी की मदद से मुंबई इंडियंस ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेले गए मैच में 99 रन से जीत हासिल की. आईपीएल 2026 में पहला मैच जीतने के बाद मुंबई को लगातार चार मैचों में हार का सामना करना पड़ा था.
IPL 2026: गुजरात टाइटंस बनाम मुंबई इंडियंस, स्कोरकार्ड
तिलक ने जिओ हॉटस्टार से कहा, ‘यह शतक टीम और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था. पिछले चार-पांच मैचों से मेरे दिमाग में लगातार एक ही बात चल रही थी कि मैंने क्रीज पर ज्यादा समय नहीं बिताया है. ज्यादा गेंदों का सामना नहीं किया था. इसलिए मेरा लक्ष्य विकेट पर कुछ समय बिताना और फिर टीम की स्थिति के अनुसार बल्लेबाजी करना था.’
तिलक ने अपनी रणनीति के बारे में कहा कि उन्होंने पिच का शुरुआती आकलन किया और सीधे शॉट लगाने पर ध्यान केंद्रित किया. उन्होंने कहा, ‘जब भी मुंबई इंडियंस की टीम अहमदाबाद आती है तो हम आमतौर पर काली मिट्टी वाली पिच पर मैच खेलते हैं, जो थोड़ी धीमी होती है. ऐसा नहीं है कि हमारे बल्लेबाज इसके अनुकूल नहीं ढल सकते, लेकिन हम जानते हैं कि अगर पिच पर ज्यादा उछाल हो तो हम क्या कर सकते हैं.’
इसे भी पढ़ें- अगले 2 साल में किसी टीम के कप्तान होंगे तिलक वर्मा, चोपड़ा की बड़ी भविष्यवाणी
तिलक ने कहा, ‘गेंद धीमी और नीची रह रही थी, इसलिए हमें उससे तालमेल बिठाना पड़ा और सीधे शॉट लगाने की कोशिश करनी पड़ी. गेंद ज्यादा उछाल नहीं ले रही थी, इसलिए विकेट की सीध में आने वाली गेंदों पर ‘एक्रास द लाइन’ खेलना जोखिम भरा था. मैंने सीधे शॉट लगाने का फैसला किया. मैंने परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझा.’
इस जीत के साथ मुंबई इंडियंस तालिका में सातवें स्थान पर पहुंच गई है और तिलक को उम्मीद है कि उनकी टीम आगे भी अच्छा प्रदर्शन जारी रखेगी. उन्होंने कहा, ‘हमें बहुत आगे की नहीं सोचनी चाहिए और एक समय में एक ही मैच पर ध्यान देना चाहिए. हमारे लिए हर मैच लगभग नॉकआउट मुकाबले जैसा है.’
इसे भी पढ़ें- इसे कहते हैं ‘इम्पैक्ट प्लेयर’, मुंबई का हार का सिलसिला तोड़ने वाले अश्वनी कुमार का प्लान
तिलक ने कहा, ‘हम जानते हैं कि हम क्या करने में सक्षम हैं. हमारी टीम में कई विश्व कप विजेता खिलाड़ी हैं. अगर हम अपनी रणनीति पर अच्छी तरह से अमल करते हैं तो हमें कोई रोक नहीं सकता. इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम खेल पर अपना ध्यान केंद्रित रखें और कड़ी मेहनत करते रहें.’
अपनी पसंदीदा बल्लेबाजी पोजिशन के बारे में पूछे जाने पर तिलक ने कहा कि उन्हें नंबर तीन पर बल्लेबाजी करना पसंद है. उन्होंने कहा, ‘व्यक्तिगत तौर पर मुझे नंबर तीन पर बल्लेबाजी करना बहुत पसंद है. हालांकि टीम को मेरी जहां भी जरूरत हो, मैं वहां बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हूं. लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं हमेशा तीसरा नंबर ही कहूंगा.’