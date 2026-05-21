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IPL 2026: तिलक वर्मा के नाम दर्ज हुआ अनचाहा रिकॉर्ड, 14 साल में पहली बार हुआ ऐसा

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 65वें मैच में बुधवार, 20 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडिंयस के बीच मुकाबला हुआ. इस मैच में कोलकाता न जीत हासिल कर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा. ईडन गार्डंस पर खेले गए इस मैच में केकेआर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी...

Edited By : Bharat Malhotra |May 21, 2026, 08:41 AM IST

Published On May 21, 2026, 08:41 AM IST

Last UpdatedMay 21, 2026, 08:41 AM IST

Tilak Varma Mumbai Indians

तिलक वर्मा ने नाम दर्ज हुआ अनचाहा रिकॉर्ड

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 65वें मैच में बुधवार, 20 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडिंयस के बीच मुकाबला हुआ. इस मैच में कोलकाता न जीत हासिल कर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा. ईडन गार्डंस पर खेले गए इस मैच में केकेआर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. मुंबई की टीम इस मैच में 8 विकेट पर सिर्फ 147 रन ही बना सकी. मुंबई के स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा के नाम इस मैच में अनचाहे रिकॉर्ड दर्ज हो गए.

अच्छी नहीं रही मुंबई इंडियंस की शुरुआत

मुंबई इंडियंस की शुरुआत इस बार भी अच्छी नहीं रही. पहले चार बल्लेबाज सिर्फ 41 के स्कोर पर पविलियन लौट चुके थे. और ऐसे में वर्मा से अच्छी पारी की उम्मीद थी. वर्मा ने क्रीज पर वक्त बिताया और लगा कि वह मुंबई को इस मुश्किल से निकालेंगे. तिलक ने क्रीज पर वक्त तो बिताया लेकिन वह रनगति को रफ्तार नहीं दे पाए. उन्होंने 32 गेंद का सामना किया और सिर्फ 20 रन ही बना सके. उनका स्ट्राइक-रेट सिर्फ 62.50 का रहा. और इस प्रयास में वर्मा के नाम अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया. यह आईपीएल में बीते 14 साल में सबसे धीमी बल्लेबाजी है.

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बहुत ही धीमा खेले तिलक वर्मा

इससे पहले किसी बल्लेबाज ने 30 या उससे ज्यादा गेंद खेलकर सबसे कम स्ट्राइक-रेट से रन बनाए हों तो वह माइकल हसी थे. उन्होंने 32 गेंद पर 19 रन बनाए थे. उनका स्ट्राइक-रेट 59.37 का रहा था. चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ यह पारी खेली थी.

तिलक वर्मा इतना धीमा खेले कि उनके नाम आईपीएल 2026 में पारी के दौरान अपनी पहली बाउंड्री लगाने के लिए सबसे ज्यादा गेंद खेलने का भी अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया. वर्मा ने 25 गेंद पर अपनी पहली बाउंड्री लगाई. इससे पहले रविंद्र जडेजा ने 24 लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 24 गेंद बाद बाउंड्री लगाई. वहीं तिलक वर्मा ने ही गुजरात टाइटंस के खिलाफ अहमदाबाद में 22 गेंद बाद बाउंड्री लगाई थी.

IPL 2026 का पाइंट टेबल

आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल

आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल

रैंक टीम मैच जीत हार बे-नतीजा अंक NRR
1 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 13 9 4 0 18 1.065
2 गुजरात टाइटंस 13 8 5 0 16 0.400
3 सनराइजर्स हैदराबाद 13 8 5 0 16 0.350
4 राजस्थान रॉयल्स 13 7 6 0 14 0.083
5 पंजाब किंग्स 13 6 6 1 13 0.227
6 कोलकाता नाइट राइडर्स 13 6 6 1 13 0.011
7 चेन्नई सुपर किंग्स 13 6 7 0 12 -0.016
8 दिल्ली कैपिटल्स 13 6 7 0 12 -0.871
9 मुंबई इंडियंस 13 4 9 0 8 -0.510
10 लखनऊ सुपर जायंट्स 13 4 9 0 8 -0.702

मनीष पांडे बने प्लेयर ऑफ द मैच

कोलकाता नाइट राइडर्स ने सात गेंद बाकी रहते लक्ष्य हासिल कर लिया. मनीष पांडे ने 33 गेंद पर 45 रन बनाए. वह प्लेयर ऑफ द मैच रहे. इसके अलावा रोवमैन पावेल ने 40 रन की पारी खेली.

इस जीत के बाद केकेआर के लिए अभी अंतिम चार में पहुंचने की उम्मीदें कायम हैं. केकेआर की टीम ने चार विकेट से लक्ष्य हासिल कर लिया. आईपीएल 2026 में पहले ही तीन टीमें- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद- प्लेऑफ में पहुंच चुकी हैं. और एक बचे हुए स्थान के लिए कई टीमें अभी रेस में हैं. वहीं मुंबई इंडियंस के साथ ही लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमें प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी हैं.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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