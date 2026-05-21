नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 65वें मैच में बुधवार, 20 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडिंयस के बीच मुकाबला हुआ. इस मैच में कोलकाता न जीत हासिल कर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा. ईडन गार्डंस पर खेले गए इस मैच में केकेआर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. मुंबई की टीम इस मैच में 8 विकेट पर सिर्फ 147 रन ही बना सकी. मुंबई के स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा के नाम इस मैच में अनचाहे रिकॉर्ड दर्ज हो गए.

अच्छी नहीं रही मुंबई इंडियंस की शुरुआत

मुंबई इंडियंस की शुरुआत इस बार भी अच्छी नहीं रही. पहले चार बल्लेबाज सिर्फ 41 के स्कोर पर पविलियन लौट चुके थे. और ऐसे में वर्मा से अच्छी पारी की उम्मीद थी. वर्मा ने क्रीज पर वक्त बिताया और लगा कि वह मुंबई को इस मुश्किल से निकालेंगे. तिलक ने क्रीज पर वक्त तो बिताया लेकिन वह रनगति को रफ्तार नहीं दे पाए. उन्होंने 32 गेंद का सामना किया और सिर्फ 20 रन ही बना सके. उनका स्ट्राइक-रेट सिर्फ 62.50 का रहा. और इस प्रयास में वर्मा के नाम अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया. यह आईपीएल में बीते 14 साल में सबसे धीमी बल्लेबाजी है.

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बहुत ही धीमा खेले तिलक वर्मा

इससे पहले किसी बल्लेबाज ने 30 या उससे ज्यादा गेंद खेलकर सबसे कम स्ट्राइक-रेट से रन बनाए हों तो वह माइकल हसी थे. उन्होंने 32 गेंद पर 19 रन बनाए थे. उनका स्ट्राइक-रेट 59.37 का रहा था. चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ यह पारी खेली थी.

तिलक वर्मा इतना धीमा खेले कि उनके नाम आईपीएल 2026 में पारी के दौरान अपनी पहली बाउंड्री लगाने के लिए सबसे ज्यादा गेंद खेलने का भी अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया. वर्मा ने 25 गेंद पर अपनी पहली बाउंड्री लगाई. इससे पहले रविंद्र जडेजा ने 24 लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 24 गेंद बाद बाउंड्री लगाई. वहीं तिलक वर्मा ने ही गुजरात टाइटंस के खिलाफ अहमदाबाद में 22 गेंद बाद बाउंड्री लगाई थी.

IPL 2026 का पाइंट टेबल

आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल

आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल रैंक टीम मैच जीत हार बे-नतीजा अंक NRR 1 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 13 9 4 0 18 1.065 2 गुजरात टाइटंस 13 8 5 0 16 0.400 3 सनराइजर्स हैदराबाद 13 8 5 0 16 0.350 4 राजस्थान रॉयल्स 13 7 6 0 14 0.083 5 पंजाब किंग्स 13 6 6 1 13 0.227 6 कोलकाता नाइट राइडर्स 13 6 6 1 13 0.011 7 चेन्नई सुपर किंग्स 13 6 7 0 12 -0.016 8 दिल्ली कैपिटल्स 13 6 7 0 12 -0.871 9 मुंबई इंडियंस 13 4 9 0 8 -0.510 10 लखनऊ सुपर जायंट्स 13 4 9 0 8 -0.702

मनीष पांडे बने प्लेयर ऑफ द मैच

कोलकाता नाइट राइडर्स ने सात गेंद बाकी रहते लक्ष्य हासिल कर लिया. मनीष पांडे ने 33 गेंद पर 45 रन बनाए. वह प्लेयर ऑफ द मैच रहे. इसके अलावा रोवमैन पावेल ने 40 रन की पारी खेली.

इस जीत के बाद केकेआर के लिए अभी अंतिम चार में पहुंचने की उम्मीदें कायम हैं. केकेआर की टीम ने चार विकेट से लक्ष्य हासिल कर लिया. आईपीएल 2026 में पहले ही तीन टीमें- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद- प्लेऑफ में पहुंच चुकी हैं. और एक बचे हुए स्थान के लिए कई टीमें अभी रेस में हैं. वहीं मुंबई इंडियंस के साथ ही लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमें प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी हैं.