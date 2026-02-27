This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
IPL 2026 का कब से होगा आयोजन, सामने आई नई तारीख, शेड्यूल को लेकर भी आया अपडेट
आईपीएल 2026 के आयोजन में एक महीने का वक्त बचा है, मगर अब तक शेड्यूल जारी नहीं किया गया है.
IPL 2026 Date: टी-20 वर्ल्ड कप के आयोजन के बीच आईपीएल 2026 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. आईपीएल 2026 का आयोजन अब 26 मार्च की जगह 28 मार्च से किया जाएगा. टूर्नामेंट के शेड्यूल को लेकर भी जानकारी सामने आई है.
आईपीएल 2026 का आयोजन पहले 26 मार्च से होना था, मगर क्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक, अब इसे दो दिन के लिए बढ़ा गया है. 15 दिसंबर को आईपीएल ऑक्शन के दौरान सभी फ्रेंचाइजी टीमों को 26 मार्च से आईपीएल का आयोजन होने की जानकारी दी गई थी, मगर अब इसे 28 मार्च कर दिया गया है.
कब जारी होगा शेड्यूल ?
आईपीएल 2026 के आयोजन में एक महीने का वक्त बचा है, मगर अब तक शेड्यूल जारी नहीं किया गया है. शेड्यूल में देरी की वजह यह है कि असम, बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव की तारीख़ों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है. इडेन गार्डेंस कोलकाता नाइट राइडर्स का घरेलू मैदान है, वहीं चेपॉक चेन्नई सुपर किंग्स का घरेलू मैदान है, असम की राजधानी गुवाहाटी की बात करें तो यह राजस्थान रॉयल्स का दूसरा घरेलू वेन्यू है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल अगले हफ़्ते बैठक कर सकती है, ताकि शेड्यूल जारी करने की योजना को अंतिम रूप दिया जा सके. इसके बाद शेड्यूल जारी किया जा सकता है.
टूर्नामेंट का पहला मैच कहां होगा, बना है सस्पेंस
आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल इस पर भी चर्चा करेगी कि टूर्नामेंट का पहला मैच कहां खेला जाएगा, इसमें डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को खेलना है. आरसीबी के वेन्यू को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है. RCB ने कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के साथ इस बात पर चर्चा की है कि टीम के सात घरेलू मैच वहीं खेले जाएं या किसी दूसरे वेन्यू पर शिफ्ट किए जाएं। RCB ने कुछ वैकल्पिक वेन्यू भी शॉर्टलिस्ट किए थे, जिसमें नवी मुंबई, रायपुर और पुणे शामिल है.
आईपीएल 2025 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता था. आरसीबी की टीम ने 18 साल का इंतजार खत्म करते हुए पहली बार इस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था. आरसीबी की टीम ने फाइनल में पंजाब किंग्स को मात दी थी.