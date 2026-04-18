IPL 2026 में आज डबल हेडर मुकाबला, जानें किन टीमों के बीच होगी भिड़ंत ?

आईपीएल 2026 में आज डबल हेडर मुकाबला खेला जाना है. दिन के पहले मैच में शाम 3.30 बजे से आरसीबी का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा. वहीं दूसरे मैच में शाम 7.30 बजे से सनराइजर्स हैदराबाद के सामने चेन्नई सुपरकिंग्स की चुनौती होगी. आरसीबी की टीम दिल्ली के खिलाफ अपने घर में दबदबा बनाए रखना चाहेगी, वहीं जीत की पटरी पर लौट चुकी चेन्नई सुपरकिंग्स सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ भी जीत का क्रम बरकरार रखना चाहेगी.

पहले मैच की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम इंडियन प्रीमियर लीग के मौजूदा सत्र में एक ऐसी टीम है जिसने खेल के हर विभाग में अच्छा प्रदर्शन किया है और वह दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ यहां होने वाले मैच में भी अपना दबदबा बनाए रखने की कोशिश करेगी.

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आरसीबी की बल्लेबाजी ने किया है प्रभावित

आरसीबी की टीम में अभी तक सारा ध्यान विराट कोहली पर केंद्रित रहा है और इस दिग्गज बल्लेबाज ने भी अपने प्रशंसकों को निराश नहीं किया है, उन्होंने अब तक टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाए हैं और ऑरेंज कैप उनके पास है. लेकिन कोहली भी यह स्वीकार करेंगे कि आरसीबी की बल्लेबाजी अब पूरी तरह से उन पर निर्भर नहीं है. कप्तान रजत पाटीदार, देवदत्त पडिक्कल, फिल साल्ट और टिम डेविड ने इस सत्र में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से विशेष छाप छोड़ी है और वे दिल्ली के खिलाफ इसे जारी रखना चाहेंगे.

पाटीदार ने छक्के जड़ने की अपनी काबिलियत का शानदार नमूना पेश किया है. वह पांच मैच में 21 छक्के लगाकर शीर्ष पर काबिज हैं.

दिल्ली कैपिटल्स ने बल्लेबाजों ने किया है निराश

इसके विपरीत दिल्ली के बल्लेबाज अभी तक जूझते रहे हैं और वह सामूहिक प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं. दिल्ली के पास केएल राहुल, पथुम निसांका, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर और नीतीश राणा जैसे कुछ अनुभवी बल्लेबाज हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अब तक लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया है, युवा बल्लेबाज समीर रिजवी ने ही कुछ हद तक जुझारूपन दिखाया है, उन्होंने दो अर्धशतक बनाए हैं लेकिन उनके प्रदर्शन में भी निरंतरता का अभाव है.

कुलदीप- अक्षर का फ्लॉप शो

दिल्ली ने अभी तक मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जीत हासिल की है और यह दोनों टीम भी उसी की तरह संघर्ष कर रही है. दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने इस सत्र में अभी तक निराशाजनक प्रदर्शन किया है, उन्होंने चार मैचों में सिर्फ तीन विकेट लिए हैं और उतने ही रन बनाए हैं. दिल्ली की गेंदबाजी में भी निरंतरता का अभाव स्पष्ट नजर आ रहा है, बाएं हाथ की कलाई की स्पिनर कुलदीप यादव पूरी तरह से लय से बाहर नजर आ रहे हैं, उन्होंने प्रति ओवर लगभग 10 रन लुटाते हुए सिर्फ तीन विकेट लिए हैं, जबकि तेज गेंदबाज मुकेश कुमार और टी नटराजन भी टुकड़ों में अच्छा प्रदर्शन कर पाए हैं.

आरसीबी के मजबूत बल्लेबाजी क्रम को रोकना दिल्ली के गेंदबाजों के लिए कड़ी चुनौती होगी. दूसरी तरफ आरसीबी की गेंदबाजी भी काफी मजबूत नजर आ रही है, उसके पास ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेज़लवुड की अगुवाई में एक सक्षम गेंदबाजी इकाई है.

दूसरे मैच में चेन्नई और हैदराबाद की टक्कर

प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन जैसे होनहार तेज गेंदबाजों को मैदान में उतारने के बाद संतुलित नजर आ रही सनराइजर्स हैदराबाद की टीम चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में नए आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरेगी. अनुभवी गेंदबाज हर्षल पटेल और जयदेव उनादकट की जगह टीम में शामिल किए गए इस युवा जोड़ी ने आते ही शानदार प्रदर्शन किया और पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स का स्कोर पहले तीन ओवरों के अंदर ही पांच विकेट पर नौ रन कर दिया, इससे रॉयल्स को इस सत्र की पहली हार का सामना करना पड़ा.

रुतुराज गायकवाड़ के फॉर्म पर होगी नजरें

इन दोनों युवा गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से सनराइजर्स के तेज गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती मिली है, इससे उस टीम को बेहतर संतुलन मिला है जो अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन जैसे बल्लेबाजों पर बहुत अधिक निर्भर थी. हिंगे और हुसैन अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखकर सीएसके के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ पर और दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, जो इस सत्र में रन बनाने के लिए जूझ रहे हैं. अब तक पांच मैच में उनका उच्चतम स्कोर 28 रन है।

संजू सैमसन के टी20 विश्व कप वाली फॉर्म में वापसी करने से सीएसके को कुछ राहत मिली है, उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ नाबाद शतक जड़ा और उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जीत में 48 रन बनाए. गायकवाड़ के फॉर्म में न होने के कारण सीएसके उन्हें मध्यक्रम में भेजने और युवा आयुष म्हात्रे को पारी के शुरुआत करने के लिए भेजने पर विचार कर सकता है, आयुष ने अपनी पिछली चार पारियों में दो अर्धशतक लगाकर प्रभावित किया है.

खलील की जगह रामकृष्ण घोष को मिलेगा मौका

धोनी और नाथन एलिस की कमी पहले से ही खल रही है और अब सीएसके को अपने तेज गेंदबाजी आक्रमण में फेरबदल करना होगा, खलील की जगह लेने के लिए उसके पास रामकृष्ण घोष के रूप में एक और विकल्प हैं।

अपने शुरुआती चार मैचों में से तीन में हारने के बाद सनराइजर्स ने अपने घरेलू मैदान पर शानदार वापसी की है. वह अपने इस अभियान को जारी रखने की पूरी कोशिश करेगा.