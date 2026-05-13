IPL 2026 Today’s Match Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders Aaj ka match

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IPL 2026: आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने होगी कोलकाता नाइट राइडर्स, प्लेऑफ पर होगी निगाह

IPL 2026 में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और केकेआर के बीच मैच होगा. केकेआर की कोशिश जहां अपनी प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखना है. वहीं आरसीबी मैच जीतकर अपना स्थान अंतिम चार में लगभग पक्का कर लेगी.

Edited By : Bharat Malhotra |May 13, 2026, 08:03 AM IST

Published On May 13, 2026, 08:03 AM IST

Last UpdatedMay 13, 2026, 08:03 AM IST

रायपुर: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में, आज बुधवार, 13 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा. विराट कोहली की टीम आरसीबी अगर आज का मैच जीत लेती है तो वह प्लेऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की कर लेगी. वहीं अजिंक्य रहाणे की केकेआर जीत की राह पकड़ चुकी है और आज का मुकाबला प्लेऑफ में पहुंचने की उसकी उम्मीदों के लिए बहुत जरूरी है. यह मुकाबला रायपुर के यह मुकाबला शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है.

मौजूदा चैंपियन आरसीबी इस सीजन 11 में से 7 मैच जीतकर 14 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है. मंगलवार को गुजरात टाइटंस की सनराइजर्स हैदराबाद पर जीत के साथ ही चोटी पर पहुंच गई थी. आरसीबी अगर आज जीतती है तो उसके 16 अंक हो जाएंगे. और वह चोटी पर पहुंच जाएगी. वहीं केकेआर की जीत उसे 11 अंकों तक पहुंचा देगी.

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मुंबई इंडियंस के खिलाफ आरसीबी ने मुश्किल हालात में जीत हासिल की थी. क्रुणाल पंड्या ने 46 गेंद पर 73 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाने का काम किया था. इससे टीम का मनोबल जरूर बढ़ा होगा.

केकेआर को सीजन के शुरुआती दौर में संघर्ष करना पड़ा. यह टीम शुरुआती 6 में से एक भी मैच अपने नाम नहीं कर सकी थी. प्वाइंट्स टेबल में निचले पायदान के करीब रहने के बाद, केकेआर ने लगातार चार जीत के साथ जोरदार वापसी की है और अब वे टॉप-चार में जगह बनाने के दावेदार के रूप में उभरे हैं. केकेआर 10 में से 4 मुकाबले जीतकर प्वाइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर मौजूद है. इस टीम के पास 9 अंक हैं. अपने पिछले मैच में उसने दिल्ली कैपिटल्स को मात दी थी. फिन एलन की 47 गेंद पर सेंचुरी ने केकेआर का काम आसान किया था. केकेआर के लिए अच्छी बात है कि सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती की फिरकी जोड़ी लय में दिख रही है.

हेड-टू-हेड
दोनों टीमों के बीच आईपीएल इतिहास में अब तक कुल 36 मैच खेले गए हैं, जिसमें केकेआर का पलड़ा भारी रहा है. नाइट राइडर्स ने 20 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि 15 मैच आरसीबी ने अपने नाम किए. एक मुकाबला बेनतीजा रहा है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम: रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, टिम डेविड, जैकब बेथेल, रोमारियो शेफर्ड, जोश हेजलवुड, नुवान तुषारा, देवदत्त पडिक्कल, जितेश शर्मा, क्रुणाल पांड्या, रसिक डार, भुवनेश्वर कुमार, जॉर्डन कॉक्स, सुयश शर्मा, वेंकटेश अय्यर, स्वप्निल सिंह, जैकब डफी, कनिष्क चौहान, अभिनंदन सिंह, मंगेश यादव, फिल सॉल्ट, सात्विक देसवाल, विक्की ओस्तवाल, विहान मल्होत्रा.

कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), रिंकू सिंह (उपकप्तान), फिन एलन, तेजस्वी दहिया (विकेटकीपर), मनीष पांडे, रोवमैन पॉवेल, अंगकृष रघुवंशी, रमनदीप सिंह, सार्थक रंजन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), राहुल त्रिपाठी, दक्ष कामरा, कैमरून ग्रीन, सुनील नरेन, रचिन रवींद्र, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा, सौरभ दुबे, कार्तिक त्यागी, ब्लेसिंग मुजरबानी, मथीशा पथिराना, नवदीप सैनी, प्रशांत सोलंकी, उमरान मलिक, वरुण चक्रवर्ती.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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