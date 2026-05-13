IPL 2026 Today’s Match Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders Aaj ka match

रायपुर: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में, आज बुधवार, 13 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा. विराट कोहली की टीम आरसीबी अगर आज का मैच जीत लेती है तो वह प्लेऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की कर लेगी. वहीं अजिंक्य रहाणे की केकेआर जीत की राह पकड़ चुकी है और आज का मुकाबला प्लेऑफ में पहुंचने की उसकी उम्मीदों के लिए बहुत जरूरी है. यह मुकाबला रायपुर के यह मुकाबला शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है.

मौजूदा चैंपियन आरसीबी इस सीजन 11 में से 7 मैच जीतकर 14 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है. मंगलवार को गुजरात टाइटंस की सनराइजर्स हैदराबाद पर जीत के साथ ही चोटी पर पहुंच गई थी. आरसीबी अगर आज जीतती है तो उसके 16 अंक हो जाएंगे. और वह चोटी पर पहुंच जाएगी. वहीं केकेआर की जीत उसे 11 अंकों तक पहुंचा देगी.

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मुंबई इंडियंस के खिलाफ आरसीबी ने मुश्किल हालात में जीत हासिल की थी. क्रुणाल पंड्या ने 46 गेंद पर 73 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाने का काम किया था. इससे टीम का मनोबल जरूर बढ़ा होगा.

केकेआर को सीजन के शुरुआती दौर में संघर्ष करना पड़ा. यह टीम शुरुआती 6 में से एक भी मैच अपने नाम नहीं कर सकी थी. प्वाइंट्स टेबल में निचले पायदान के करीब रहने के बाद, केकेआर ने लगातार चार जीत के साथ जोरदार वापसी की है और अब वे टॉप-चार में जगह बनाने के दावेदार के रूप में उभरे हैं. केकेआर 10 में से 4 मुकाबले जीतकर प्वाइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर मौजूद है. इस टीम के पास 9 अंक हैं. अपने पिछले मैच में उसने दिल्ली कैपिटल्स को मात दी थी. फिन एलन की 47 गेंद पर सेंचुरी ने केकेआर का काम आसान किया था. केकेआर के लिए अच्छी बात है कि सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती की फिरकी जोड़ी लय में दिख रही है.

हेड-टू-हेड

दोनों टीमों के बीच आईपीएल इतिहास में अब तक कुल 36 मैच खेले गए हैं, जिसमें केकेआर का पलड़ा भारी रहा है. नाइट राइडर्स ने 20 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि 15 मैच आरसीबी ने अपने नाम किए. एक मुकाबला बेनतीजा रहा है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम: रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, टिम डेविड, जैकब बेथेल, रोमारियो शेफर्ड, जोश हेजलवुड, नुवान तुषारा, देवदत्त पडिक्कल, जितेश शर्मा, क्रुणाल पांड्या, रसिक डार, भुवनेश्वर कुमार, जॉर्डन कॉक्स, सुयश शर्मा, वेंकटेश अय्यर, स्वप्निल सिंह, जैकब डफी, कनिष्क चौहान, अभिनंदन सिंह, मंगेश यादव, फिल सॉल्ट, सात्विक देसवाल, विक्की ओस्तवाल, विहान मल्होत्रा.

कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), रिंकू सिंह (उपकप्तान), फिन एलन, तेजस्वी दहिया (विकेटकीपर), मनीष पांडे, रोवमैन पॉवेल, अंगकृष रघुवंशी, रमनदीप सिंह, सार्थक रंजन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), राहुल त्रिपाठी, दक्ष कामरा, कैमरून ग्रीन, सुनील नरेन, रचिन रवींद्र, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा, सौरभ दुबे, कार्तिक त्यागी, ब्लेसिंग मुजरबानी, मथीशा पथिराना, नवदीप सैनी, प्रशांत सोलंकी, उमरान मलिक, वरुण चक्रवर्ती.