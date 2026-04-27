Vaibhav Sooryavanshi की बल्लेबाजी से पाकिस्तानी एक्सपर्ट भी हैरान हैं. उनका कहना है कि इस बल्लेबाज में कोई एआई चिप लगी है तभी वह इस अंदाज में खेल पा रहा है.
Published On Apr 27, 2026, 05:27 PM IST
Last UpdatedApr 27, 2026, 05:27 PM IST
वैभव सूर्यवंशी से हैरान हैं पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्ट
नई दिल्ली: वैभव सूर्यवंशी की उम्र सिर्फ 15 साल है. लेकिन जिस अंदाज में वह बल्लेबाजी करते हैं तो बड़े-बड़े गेंदबाजों के पास उनका जवाब नहीं होता. पिछले साल आईपीएल में उन्होंने शतक लगाकर दुनिया को अपना दम दिखाया था. वहीं इस साल के भी आईपीएल में सूर्यवंशी ने बहुत अच्छा खेल दिखाया है. वह इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं.
सूर्यवंशी ने इस सीजन में आईपीएल में दो हाफ-सेंचुरी और एक सेंचुरी लगाई है. उनकी दो हाफ सेंचुरी 15 गेंद और सेंचुरी 36 बॉल पर बनी है. अब वैभव की बल्लेबाजी की चर्चा पाकिस्तान में भी हो रही है. पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्ट नौमान नियाज ने वैभव की बल्लेबाजी पर हैरानी जताई है.
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उन्होंने कहा कि राजस्थान रॉयल्स के इस बल्लेबाज के भीतर एआई चिप (AI Chip) लगी हुई है. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी को देखते हुए नियाज ने यह बात कही है.
उन्होंने एक वीडियो में कहा, ‘क्या लड़का है! जैसे वाडा डोपिंग का टेस्ट करता है, वैसे ही इसे भी किसी लैब में भेजा जाना चाहिए. उसके भीतर कोई एआई चिप इन्स्टॉल है. वह अविश्वनीय है. मेरी उससे बहुत उम्मीदें हैं. वह बहुत ही शानदार खिलाड़ी है.’
वैभव ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 36 गेंद पर शतक बनाया है. इस पर नियाज ने हंसते हुए कहा, ‘मुझे लगता है कि वह सनराइजर्स के खिलाफ थोड़ा धीमा खेला. उसे 300 के स्ट्राइक-रेट से खेलना चाहिए था.’ उन्होंने हैरानी जताई कि आखिर सूर्यवंशी को अपनी बल्लेबाजी के लिए ताकत कहां से मिलती है. उन्होंने आगे कहा, ‘तो मेडिकली जब आप 18 साल के होते हैं तब आपका पूरा शरीर आकार लेना शुरू करता है. आपके कंधे गोल होना शुरू करता है. मांसपेशियां बनती हैं. ट्रायसेप्स, बाईसेप्स बनती हैं. और आपके शरीर में ताकत आती है, चूंकि आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ते हैं.’
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पाकिस्तान क्रिकेट एक्सपर्ट ने बताया कि आखिर कैसे सूर्यवंशी बाकी क्रिकेटर्स से आगे है. उन्होंने कहा, ‘वह 16 साल का है. जब वह पैदा हुए तो विराट कोहली वर्ल्ड चैंपियन था. तो आप उसमें क्या देखते हैं? मैंने यह पता लगाना चाहा कि आखिर उसमें क्या अलग है. उसके पास बहुत ज्यादा ताकत नहीं है. लेकिन जिस तकनीक से वह गेंद को खेलता है. उनकी कलाई इसमें बड़ी भूमिका निभाती है. शॉट खेलने के बाद उसके बल्ले से पूरा 360 डिग्री का आर्क बनता है.’
आईपीएल 2026 के इस सीजन में वैभव ने 8 मैचों में 357 रन बनाए हैं. वह सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में दूसरे नंबर पर हैं.