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IPL 2026: कम-से-कम अच्छा क्रिकेट खेलकर हारो. वीरेंद्र सहवाग की मुंबई इंडियंस से बड़ी अपील

मुंबई इंडियंस की टीम के लिए इस सीजन में कई परेशानियां हैं. टीम पॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर है. प्लेऑफ में पहुंचने की उसकी उम्मीदें लगभग खत्म हैं.

Edited By : Bharat Malhotra |May 04, 2026, 04:13 PM IST

Published On May 04, 2026, 04:13 PM IST

Last UpdatedMay 04, 2026, 04:13 PM IST

भारतीय टीम के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने मुंबई इंडियंस से एक अनुरोध किया है. सहवाग का कहना है कि मुंबई इंडियंस को कम-से-कम अपने फैंस के लिए अच्छा क्रिकेट खेलना चाहिए भले ही वह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें लगभग खत्म हो गई हो. हार्दिक पंड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम के लिए यह सीजन अच्छा नहीं रहा है. टीम ने अभी तक सिर्फ दो मैच जीते हैं. आज, सोमवार 4 मई को उसका मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होना है.

मुंबई इंडियंस की टीम लगातार तीन मैच हार चुकी है. इसमें चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मिली हार भी जिम्मेदार है. अगर वह आज का मैच हार जाती है तो उसके लिए प्लेऑफ के दरवाजे बंद हो जाएंगे. टीम के पांच मैच बाकी हैं और अगर वह सभी जीतती है तो भी अधिकतम 14 अंक तक पहुंच पाएगी और यह भी उसके लिए काफी नहीं होगा.

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मुंबई के लिए लीग की शुरुआत अच्छी रही थी. उसने अपने पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया था. साल 2012 के बाद पहली बार मुंबई अपना पहला मैच जीती थी. हालांकि इसके बाद उसे लगाकार हार मिली है. आरसीबी , पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ वह घरेलू मैदान पर हार चुकी है.

सहवाग ने क्रिकबज के साथ बातचीत में कहा, ‘यहां तक कि मुंबई इंडियंस ने भी यह सोच लिया होगा कि वह इस सीजन में क्वॉलिफाइ नहीं कर पाएगी. लेकिन आपको फैंस के लिए कुछ यादें रखनी चाहिए. आखिर,कुछ अच्छा क्रिकेट खेलने के बाद मैच हारें.’

पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी ने आगे कहा कि मुंबई इंडियंस के लिए इस सीजन में कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा है.

तिवारी ने कहा, ‘मेरी नजर में उनके साथ कई समस्याएं हैं. बल्लेबाजी और गेंदबाजी को लेकर परेशानियां आती हैं, चली जाती हैं. यहां तक कि ग्राउंड फील्डिंग अच्छी नहीं लग रही है. जहां तक मैं बाहर से देख पा रहा हूं ड्रेसिंग रूम का माहौल भी अच्छा नहीं लग रहा है. ऐसा लगता है कि हार्दिक पंड्या पर बहुत दबाव है.’

मुंबई इंडियंस की टीम बीते कुछ साल से ही संघर्ष करती दिख रही है. टीम ने 2020 में अपना आखिरी आईपीएल खिताब जीता था. इसके बाद से लेकर अभी तक कुल चार बार टीम प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाई है. पांच बार की इस चैंपियन टीम को अब जल्द से जल्द अपनी हासिल करने की रणनीति बनानी होगी.

BM

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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