भारतीय टीम के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने मुंबई इंडियंस से एक अनुरोध किया है. सहवाग का कहना है कि मुंबई इंडियंस को कम-से-कम अपने फैंस के लिए अच्छा क्रिकेट खेलना चाहिए भले ही वह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें लगभग खत्म हो गई हो. हार्दिक पंड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम के लिए यह सीजन अच्छा नहीं रहा है. टीम ने अभी तक सिर्फ दो मैच जीते हैं. आज, सोमवार 4 मई को उसका मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होना है.

मुंबई इंडियंस की टीम लगातार तीन मैच हार चुकी है. इसमें चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मिली हार भी जिम्मेदार है. अगर वह आज का मैच हार जाती है तो उसके लिए प्लेऑफ के दरवाजे बंद हो जाएंगे. टीम के पांच मैच बाकी हैं और अगर वह सभी जीतती है तो भी अधिकतम 14 अंक तक पहुंच पाएगी और यह भी उसके लिए काफी नहीं होगा.

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मुंबई के लिए लीग की शुरुआत अच्छी रही थी. उसने अपने पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया था. साल 2012 के बाद पहली बार मुंबई अपना पहला मैच जीती थी. हालांकि इसके बाद उसे लगाकार हार मिली है. आरसीबी , पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ वह घरेलू मैदान पर हार चुकी है.

सहवाग ने क्रिकबज के साथ बातचीत में कहा, ‘यहां तक कि मुंबई इंडियंस ने भी यह सोच लिया होगा कि वह इस सीजन में क्वॉलिफाइ नहीं कर पाएगी. लेकिन आपको फैंस के लिए कुछ यादें रखनी चाहिए. आखिर,कुछ अच्छा क्रिकेट खेलने के बाद मैच हारें.’

पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी ने आगे कहा कि मुंबई इंडियंस के लिए इस सीजन में कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा है.

तिवारी ने कहा, ‘मेरी नजर में उनके साथ कई समस्याएं हैं. बल्लेबाजी और गेंदबाजी को लेकर परेशानियां आती हैं, चली जाती हैं. यहां तक कि ग्राउंड फील्डिंग अच्छी नहीं लग रही है. जहां तक मैं बाहर से देख पा रहा हूं ड्रेसिंग रूम का माहौल भी अच्छा नहीं लग रहा है. ऐसा लगता है कि हार्दिक पंड्या पर बहुत दबाव है.’

मुंबई इंडियंस की टीम बीते कुछ साल से ही संघर्ष करती दिख रही है. टीम ने 2020 में अपना आखिरी आईपीएल खिताब जीता था. इसके बाद से लेकर अभी तक कुल चार बार टीम प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाई है. पांच बार की इस चैंपियन टीम को अब जल्द से जल्द अपनी हासिल करने की रणनीति बनानी होगी.