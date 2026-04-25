6, 4, 4, 4,4,6... दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज ने पंजाब किंग्स को धुआं-धुआं कर दिया

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में आज पहला मैच दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला जा रहा है. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर कैपिटल्स की टीम के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. दिल्ली का यह फैसला बिलकुल सही साबित हुआ. केएल राहुल की सेंचुरी और दूसरे...
Published On Apr 25, 2026, 05:12 PM IST
Last UpdatedApr 25, 2026, 05:12 PM IST
Nitish Rana scored 28 Runs in an Over
इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में आज पहला मैच दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला जा रहा है. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर कैपिटल्स की टीम के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. दिल्ली का यह फैसला बिलकुल सही साबित हुआ. केएल राहुल की सेंचुरी और दूसरे विकेट के लिए नीतीश राणा के साथ उनकी साझेदारी ने दिल्ली कैपिटल्स को 2 विकेट पर 264 रन के बड़े स्कोर तक पहुंचाया. राहुल ने 152 रन की नाबाद पारी खेली. यह आईपीएल में किसी भी भारतीय बल्लेबाज का सबसे बड़ा स्कोर है. वहीं राणा ने 44 गेंद पर 91 रन की पारी खेली. राणा ने एक ही ओवर में 28 रन बनाकर दिल्ली की पारी को रफ्तार देने का काम किया. राणा ने पारी के 12वें ओवर में धमाकेदार बल्लेबाजी की बार्टलेट के ओवर में 28 रन बना दिए.
12वें ओवर की पहली गेंद पर राणा ने डीप मिडविकेट के ऊपर से छक्का लगाया. यह छोटी गेंद थी जिस पर राणा ने पुल किया. इस ओर की बाउंड्री थोड़ी छोटी है.
अगली गेंद पर राणा ने चौका जड़ दिया. शॉर्ट फाइन लेग पर युजवेंद्र चहल के हाथों से गेंद छिटकी और बाउंड्री के पार. राणा ने इस पर चतुराई भरा शॉट खेला.
तीसरी गेंद पर एक चौका. इस बार नीतीश राणा ने रिवर्स स्कूप खेला. और युजवेंद्र चहल के करीब से गेंद फिर बाउंड्री के पार गई.
ओवर की चौथी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी. राणा ने इस पर बल्ला घुमाया. गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई.
बार्टलेट के ओवर की पांचवीं गेंद पर एक और चौका लगा. इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री के पार गई. यह गेंद फुल टॉस थी और राणा ने इस पर कोई गलती नहीं की.
12वें ओवर की आखिरी गेंद पर राणा ने छक्का लगा दिया. बार्टलेट की ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ गेंद. राणा ने छठे स्टंप के पास की इस गेंद पर धमाकेदार शॉट लगाया. क्रीज के डीप में उन्होंने गेंद का इंतजार किया और कवर्स के ऊपर से उसे बाउंड्री लाइन के पार भेजा.