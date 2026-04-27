कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच में ज्यादातर वक्त लखनऊ सुपर जायंट्स की पकड़ मजबूत थी. लेकिन अहम मौकों पर टीम ने गलतियां कीं और इसी वजह से उसे मैच गंवाना पड़ा. कप्तान ऋषभ पंत ने इस मैच मे हार के बाद क्या कहा.
Published On Apr 27, 2026, 07:38 AM IST
Last UpdatedApr 27, 2026, 07:38 AM IST
लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए आईपीएल 2026 का सफर मैच-दर-मैच मुश्किल होता जा रहा है. टीम के कप्तान ऋषभ पंत भी इस बात को समझते हैं. रविवार, 26 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स के हाथों सुपर ओवर में मिली हार के बाद पंत ने कहा कि उनकी टीम को एक ‘ब्रेक’ की जरूरत है. यह इस सीजन में लखनऊ की लगातार पांचवीं हार है. इस मैच में लखनऊ ने कई नादानियां कीं. और उसी की वजह से मैच सुपर-ओवर तक गया. और इस हार के साथ ही लखनऊ सुपर जायटंस की टीम अब पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है.
मैच के बाद प्रजेंटेशन के दौरान पंत ने कहा, ‘देखिए, मुझे लगता है कि हमें वाकई एक ब्रेक की जरूरत है.’ उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि दबाव हमेशा होगा. लेकिन इसके साथ ही इसमें इसका जवाब अपने भीतर तलाशना होगा न कि बाहर. और हमें इसे बहुत सिम्पल रखना होगा. टीम के हर खिलाड़ी को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी. ऐसा नहीं हो सकता कि टीम के एक-दो खिलाड़ी ही इसकी जिम्मेदारी लें. सभी को आगे बढ़कर अपनी भूमिका निभानी होगी. और मुझे यकीन है कि कई लोग ऐसे लोग होंगे जो इसकी जिम्मेदारी लेंगे.’
स्कोरकार्ड- लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स | IPL 2026 POINTS TABLE
लखनऊ सुपर जायंट्स की सबसे बड़ी परेशानी निकोलस पूरन का फॉर्म है. इस कैरेबियन बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अभी तक सिर्फ 10.25 के औसत से 82 रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक-रेट 81.18 का है. लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें सुपर ओवर में भी भेजा. लेकिन पूरन ने उन्हें पहली ही गेंद पर बोल्ड कर दिया. लखनऊ की पूरी पारी सिर्फ तीन गेंद चली. वहीं दूसरी बल्लेबाज एडेन मार्करम भी खाता खोले बिना चल दिए.
पंत ने कहा, ‘एक टीम के तौर पर हमने चर्चा की (सुपर ओवर में बल्लेबाज भेजने पर). और जो नाम सामने आया वह निकी पी है. वह इस समय अच्छे फॉर्म में नहीं हैं लेकिन इसके साथ ही आपको अपने खिलाड़ी पर इस तरह की मुश्किल परिस्थितियों में भरोसा करना होता है. आप उम्मीद करते हैं कि वह अच्छा करेंगे. तो यहां कोई बहाना नहीं है. हम सिर्फ सकारात्मकता की ओर देख रहे हैं. हां, इस वक्त बहुत ज्यादा सकारात्मक चीजें देखने के लिए हैं नहीं. लेकिन मुझे लगता है कि ब्रेक के बाद चीजें बहुत ज्यादा सकारात्मक होंगी.’ लखनऊ सुपर जायंट्स का अगला मैच अब चार मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ होगा. टीम के पास अपनी रणनीति और कॉम्बिनेशन पर काम करने के लिए एक सप्ताह का वक्त है.
इस मैच की बात करें तो लखनऊ की टीम ने गेंदबाजी में अच्छी शुरुआत की थी. उन्होंने कोलकाता के चार विकेट सिर्फ 31 रन पर गिरा दिए थे. 19 ओवर समाप्त होने के बाद कोलकाता का स्कोर सात विकेट पर 129 रन था. लेकिन दिग्वेश राठी के आखिरी ओवर में रिंकू सिंह ने लगातार चार छक्के लगाकर केकेआर को 155 के स्कोर तक पहुंचा दिया. और इस स्कोर को केकेआर ने लगभग बचा ही लिया था. पंत से जब पूछा गया कि आखिरी ओवर उन्होंने लेग स्पिनर को क्यों दिया? तो उन्होंने इस पर भी चर्चा की.
पंत ने कहा, ‘देखिए, क्रिकेट में हमेशा ऐसी चीजें होती हैं जब आप गेंदबाजी से चीजें बदल सकते हैं. लेकिन कई बार गेंदबाज को मुश्किल ओवर गेंदबाजी करनी होती है. कई बार मैंने उसे बीच के ओवर्स दिए जब मुझे विकेट चाहिए होते हैं. मुझे वह विकेट मिला नहीं. इसके पीछे काफी सोच विचार थे. और मैदान पर बहुत सारे विचार काम को आसान नहीं करते.’