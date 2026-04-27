IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • IPL 2026 We definitely need a break says LSG Captain Rishabh Pant After Defeat Against KKR

IPL 2026: 'अब हमें वाकई ब्रेक की जरूरत है', KKR से हार के बाद पंत का दुख छलक आया

कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच में ज्यादातर वक्त लखनऊ सुपर जायंट्स की पकड़ मजबूत थी. लेकिन अहम मौकों पर टीम ने गलतियां कीं और इसी वजह से उसे मैच गंवाना पड़ा. कप्तान ऋषभ पंत ने इस मैच मे हार के बाद क्या कहा.

Edited By : Bharat Malhotra |Apr 27, 2026, 07:38 AM IST

Published On Apr 27, 2026, 07:38 AM IST

Last UpdatedApr 27, 2026, 07:38 AM IST

Rishabh Pant on LSG vs KKR match

लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए आईपीएल 2026 का सफर मैच-दर-मैच मुश्किल होता जा रहा है. टीम के कप्तान ऋषभ पंत भी इस बात को समझते हैं. रविवार, 26 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स के हाथों सुपर ओवर में मिली हार के बाद पंत ने कहा कि उनकी टीम को एक ‘ब्रेक’ की जरूरत है. यह इस सीजन में लखनऊ की लगातार पांचवीं हार है. इस मैच में लखनऊ ने कई नादानियां कीं. और उसी की वजह से मैच सुपर-ओवर तक गया. और इस हार के साथ ही लखनऊ सुपर जायटंस की टीम अब पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है.

हमें वाकई ब्रेक की जरूरत है…

मैच के बाद प्रजेंटेशन के दौरान पंत ने कहा, ‘देखिए, मुझे लगता है कि हमें वाकई एक ब्रेक की जरूरत है.’ उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि दबाव हमेशा होगा. लेकिन इसके साथ ही इसमें इसका जवाब अपने भीतर तलाशना होगा न कि बाहर. और हमें इसे बहुत सिम्पल रखना होगा. टीम के हर खिलाड़ी को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी. ऐसा नहीं हो सकता कि टीम के एक-दो खिलाड़ी ही इसकी जिम्मेदारी लें. सभी को आगे बढ़कर अपनी भूमिका निभानी होगी. और मुझे यकीन है कि कई लोग ऐसे लोग होंगे जो इसकी जिम्मेदारी लेंगे.’

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

स्कोरकार्ड- लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स | IPL 2026 POINTS TABLE

निकोलस पूरन है लखनऊ की चिंता का सबब

लखनऊ सुपर जायंट्स की सबसे बड़ी परेशानी निकोलस पूरन का फॉर्म है. इस कैरेबियन बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अभी तक सिर्फ 10.25 के औसत से 82 रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक-रेट 81.18 का है. लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें सुपर ओवर में भी भेजा. लेकिन पूरन ने उन्हें पहली ही गेंद पर बोल्ड कर दिया. लखनऊ की पूरी पारी सिर्फ तीन गेंद चली. वहीं दूसरी बल्लेबाज एडेन मार्करम भी खाता खोले बिना चल दिए.

पंत ने कहा, ‘एक टीम के तौर पर हमने चर्चा की (सुपर ओवर में बल्लेबाज भेजने पर). और जो नाम सामने आया वह निकी पी है. वह इस समय अच्छे फॉर्म में नहीं हैं लेकिन इसके साथ ही आपको अपने खिलाड़ी पर इस तरह की मुश्किल परिस्थितियों में भरोसा करना होता है. आप उम्मीद करते हैं कि वह अच्छा करेंगे. तो यहां कोई बहाना नहीं है. हम सिर्फ सकारात्मकता की ओर देख रहे हैं. हां, इस वक्त बहुत ज्यादा सकारात्मक चीजें देखने के लिए हैं नहीं. लेकिन मुझे लगता है कि ब्रेक के बाद चीजें बहुत ज्यादा सकारात्मक होंगी.’ लखनऊ सुपर जायंट्स का अगला मैच अब चार मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ होगा. टीम के पास अपनी रणनीति और कॉम्बिनेशन पर काम करने के लिए एक सप्ताह का वक्त है.

इस मैच में आखिरी ओवर में रिंकू ने पलटा मोमेंटम

इस मैच की बात करें तो लखनऊ की टीम ने गेंदबाजी में अच्छी शुरुआत की थी. उन्होंने कोलकाता के चार विकेट सिर्फ 31 रन पर गिरा दिए थे. 19 ओवर समाप्त होने के बाद कोलकाता का स्कोर सात विकेट पर 129 रन था. लेकिन दिग्वेश राठी के आखिरी ओवर में रिंकू सिंह ने लगातार चार छक्के लगाकर केकेआर को 155 के स्कोर तक पहुंचा दिया. और इस स्कोर को केकेआर ने लगभग बचा ही लिया था. पंत से जब पूछा गया कि आखिरी ओवर उन्होंने लेग स्पिनर को क्यों दिया? तो उन्होंने इस पर भी चर्चा की.

पंत ने कहा, ‘देखिए, क्रिकेट में हमेशा ऐसी चीजें होती हैं जब आप गेंदबाजी से चीजें बदल सकते हैं. लेकिन कई बार गेंदबाज को मुश्किल ओवर गेंदबाजी करनी होती है. कई बार मैंने उसे बीच के ओवर्स दिए जब मुझे विकेट चाहिए होते हैं. मुझे वह विकेट मिला नहीं. इसके पीछे काफी सोच विचार थे. और मैदान पर बहुत सारे विचार काम को आसान नहीं करते.’

BM

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

Twitter Instagram Facebook

Related News

IPL 2026 Points table Standings after LSG VS KKR Match

IPL 2026 Points table Standings after LSG VS KKR Match
Sunil Narine Super Over spell against LSG in IPL 2026

Sunil Narine Super Over spell against LSG in IPL 2026
Rinku Singh Sunil Narine Star As KKR beat LSG in IPL 2026 first Super Over

Rinku Singh Sunil Narine Star As KKR beat LSG in IPL 2026 first Super Over
MS Dhoni tweaked calf again in warm-up game, return delayed Says Stephen Fleming

MS Dhoni tweaked calf again in warm-up game, return delayed Says Stephen Fleming

Latest News

ipl-2026-points-table-11

IPL 2026 Points table: केकेआर की जीत के बाद प्वॉइंट्स टेबल का हाल
sunil-narine-39

सुनील नरेन का 'सुपर' धमाका, सुपर ओवर स्पेशलिस्ट के आगे LSG पस्त

kkr-win-7

IPL 2026: रिंकू सिंह- सुनील नरेन का जलवा, सुपर ओवर में केकेआर ने LSG को हराया

dhoni-38

CSK फैंस के लिए आई बुरी खबर, धोनी के खेलने पर स्टीफन फ्लेमिंग ने सब साफ कर दिया

rinku-singh-67

6,6,6,6... रिंकू ने दिग्वेश राठी के ओवर में जड़े लगातार चार छक्के, केकेआर के बने संकटमोचक
whi-is-mohsin-khan

कौन हैं मोहसिन खान ? IPL में फाइव विकेट हॉल के साथ तोड़ा 13 साल पुराना रिकॉर्ड

Editor's Pick

IPL 2026 We definitely need a break says LSG Captain Rishabh Pant After Defeat Against KKR

'अब हमें वाकई ब्रेक की जरूरत है', KKR से हार के बाद पंत का दुख छलक आया
IPL 2026 We Deserved to lose says Axar Patel After Delhi Capitals Dropped 6 catches Against Punjab Kings

दिल्ली कैपिटल्स ने छोड़े 6 कैच, अक्षर पटेल बोले, 'हारना डिजर्व करते हैं'
IPL 2026 DC vs PBKS Karun Nair Dropped Shreyas Iyer Twice became villain of Delhi’s Defeat against Punjab Kings

नायर बने दिल्ली की हार के खलनायक, एक नहीं दो बार गंवाया हाथ में आया मैच
IPL 2026 WATCH Delhi Capitals Batter Nitish Rana Hits 28 Runs in Xavier Bartlett Over Against Punjab Kings

6, 4, 4, 4,4,6... दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज ने पंजाब किंग्स को धुआं-धुआं कर दिया
These 7 Players Can make his Debut for India Just After IPL 2026 number 6 Will Surprise you

IPL के बाद ये 7 खिलाड़ी बना सकते हैं टीम इंडिया में जगह, नंबर 6 आपको करेगा हैरान
IPL 2026 Virat Kohli said his Partnership With Devdutt Padikkal was Game Changer Against Gujarat Titans

IPL 2026: विराट कोहली ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ किसे बताया गेम-चेंजर