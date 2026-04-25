नई दिल्ली: दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल (Delhi Capitals Captain Axar Patel) अपने फील्डर्स और गेंदबाजों से बहुत नाराज थे. और उन्होंने इसे जताने में कोई गुरेज (Axar Patel Angry) भी नहीं किया. शनिवार, 21 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स को पंजाब किंग्स के खिलाफ हार मिली. और वह भी अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाने के बाद भी. और अक्षर ने मैच के बाद अहम मौके गंवाने के लिए फील्डर्स को जमकर लताड़ा और पावरप्ले में अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन की भी खुलकर आलोचना की. उन्होंने कहा, ‘टीम हारना डिजर्व करती थी’. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर खेले गए इस मैच में बल्लेबाजों का बोलबाला रहा.

स्कोरकार्ड- दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स, आईपीएल 2026, मैच-35

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दिल्ली ने बनाया रिकॉर्ड स्कोर फिर छोड़े 6 कैच

दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीता और दोपहर के इस मैच में बल्लेबाजी चुनी. केएल राहुल की सेंचुरी और नीतीश राणा की पारी के दम पर बड़ा स्कोर बनाया. दो विकेट पर 264 रन. यह आईपीएल में इस फ्रैंचाइजी का सबसे बड़ा स्कोर है. लेकिन पंजाब किंग्स ने मैच छह विकेट से जीत लिया. वह भी सात गेंद बाकी रहते. यह आईपीएल के इतिहास में सबसे रिकॉर्ड चेज जीत है. करुण नायर ने पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर के दो कैच टपकाए. पहला जब वह 29 पर थे और दूसरा 35 के स्कोर पर. और इसके बाद अय्यर ने 36 गेंद पर नाबाद 71 रन बनाए. दिल्ली की टीम ने मैच में छह कैच छोड़े. दो प्रभसिमरन और अय्यर के. और एक-एक प्रियांश आर्या और कूपर कोनोली का.

बार-बार दोहरा रहे हैं गलतियां, भड़के अक्षर पटेल

मैच के बाद अक्षर ने कहा, ‘हम वही गलतियां दोहराते जा रहे हैं. ऐसे विकेट पर अगर आप अपने गेंदबाजों का साथ नहीं देंगे और इतने चांस देंगे तो मुझे लगता है कि आप हार के हकदार हो. और साथ ही हमारी गेंदबाजी यूनिट को भी देखना होगा कि उन्होंने पावरप्ले में किस तरह की गेंदबाजी की.’

पंजाब किंग्स ने पावरप्ले में कमाल की बल्लेबाजी की. प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या ने पावरप्ले में 116 रन जोड़ दिए. यह आईपीएल के इतिहास में किसी टीम का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है.

स्कोर से खुश थे अक्षर, हार के कारणों पर क्या कहा?

अपनी टीम के हार के कारणों पर बात करते हुए अक्षर ने कहा, ‘कुल मिलाकर हमारे तेज गेंदबाजों ने जिस तरह पावरप्ले में गेंदबाजी की. और हमारी गेंदबाजी और जो मौके हमने छोड़े, यही हमारी हार के मुख्य कारण रहे.’

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अक्षर ने माना कि दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की सपाट पिच पर दिल्ली कैपिटल्स का 264 रन का स्कोर बहुत अच्छा था लेकिन अहम मौकों का फायदा न उठाना और गलतियां दोहराते रहना ही टीम को भारी पड़ गया. दिल्ली की टीम अब लगातार दो मैच हार चुकी है. और वह अंक तालिका में फिलहाल छठे स्थान पर है. सात मैचों में टीम ने चार मैच हारे हैं और तीन जीते हैं.

उन्होंने कहा, ‘इस तरह की विकेट पर 267 (264) बहुत अच्छा स्कोर था. मैंने टॉस के वक्त ही कहा था कि अगर हम अहम मौकों को पकड़ने में सफल रहते तो पिछले मैच भी हमारे पक्ष में जाते और हम भविष्य के मैच भी जीत पाएंगे. लेकिन असली बात यही है कि आपको मौके पकड़ने पड़ते हैं. हम जाएंगे और देखेंगे कि हमें कहां सुधार की जरूरत है.’