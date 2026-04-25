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IPL 2026 DC vs PBKS: अक्षर पटेल की चेतावनी रही बेअसर, DC ने छोड़े 6 कैच, हार के बाद 'बापू' का गुस्सा था खतरनाक

दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच से पहले ही अपनी टीम को आगाह किया था कि उसे अहम मौके लपकने होंगे. लेकिन टीम इसमें शनिवार को भी चूक गई. और इसके बाद पटेल बहुत गुस्से में नजर आए.

Edited By : Bharat Malhotra |Apr 25, 2026, 11:12 PM IST

Published On Apr 25, 2026, 11:12 PM IST

Last UpdatedApr 25, 2026, 11:12 PM IST

Axar Patel on Delhi Capitals lost to punjab kings

दिल्ली कैपिटल्स की हार पर जमकर बरसे अक्षर पटेल. किसे ठहराया हार का जिम्मेदार

नई दिल्ली: दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल (Delhi Capitals Captain Axar Patel) अपने फील्डर्स और गेंदबाजों से बहुत नाराज थे. और उन्होंने इसे जताने में कोई गुरेज (Axar Patel Angry) भी नहीं किया. शनिवार, 21 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स को पंजाब किंग्स के खिलाफ हार मिली. और वह भी अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाने के बाद भी. और अक्षर ने मैच के बाद अहम मौके गंवाने के लिए फील्डर्स को जमकर लताड़ा और पावरप्ले में अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन की भी खुलकर आलोचना की. उन्होंने कहा, ‘टीम हारना डिजर्व करती थी’. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर खेले गए इस मैच में बल्लेबाजों का बोलबाला रहा.

स्कोरकार्ड- दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स, आईपीएल 2026, मैच-35

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दिल्ली ने बनाया रिकॉर्ड स्कोर फिर छोड़े 6 कैच

दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीता और दोपहर के इस मैच में बल्लेबाजी चुनी. केएल राहुल की सेंचुरी और नीतीश राणा की पारी के दम पर बड़ा स्कोर बनाया. दो विकेट पर 264 रन. यह आईपीएल में इस फ्रैंचाइजी का सबसे बड़ा स्कोर है. लेकिन पंजाब किंग्स ने मैच छह विकेट से जीत लिया. वह भी सात गेंद बाकी रहते. यह आईपीएल के इतिहास में सबसे रिकॉर्ड चेज जीत है. करुण नायर ने पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर के दो कैच टपकाए. पहला जब वह 29 पर थे और दूसरा 35 के स्कोर पर. और इसके बाद अय्यर ने 36 गेंद पर नाबाद 71 रन बनाए. दिल्ली की टीम ने मैच में छह कैच छोड़े. दो प्रभसिमरन और अय्यर के. और एक-एक प्रियांश आर्या और कूपर कोनोली का.

बार-बार दोहरा रहे हैं गलतियां, भड़के अक्षर पटेल

मैच के बाद अक्षर ने कहा, ‘हम वही गलतियां दोहराते जा रहे हैं. ऐसे विकेट पर अगर आप अपने गेंदबाजों का साथ नहीं देंगे और इतने चांस देंगे तो मुझे लगता है कि आप हार के हकदार हो. और साथ ही हमारी गेंदबाजी यूनिट को भी देखना होगा कि उन्होंने पावरप्ले में किस तरह की गेंदबाजी की.’

पंजाब किंग्स ने पावरप्ले में कमाल की बल्लेबाजी की. प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या ने पावरप्ले में 116 रन जोड़ दिए. यह आईपीएल के इतिहास में किसी टीम का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है.

स्कोर से खुश थे अक्षर, हार के कारणों पर क्या कहा?

अपनी टीम के हार के कारणों पर बात करते हुए अक्षर ने कहा, ‘कुल मिलाकर हमारे तेज गेंदबाजों ने जिस तरह पावरप्ले में गेंदबाजी की. और हमारी गेंदबाजी और जो मौके हमने छोड़े, यही हमारी हार के मुख्य कारण रहे.’

इसे भी पढ़ें- केएल राहुल ने आईपीएल में रचा इतिहास, पहली बार किसी भारतीय ने बनाया इतना बड़ा स्कोर

अक्षर ने माना कि दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की सपाट पिच पर दिल्ली कैपिटल्स का 264 रन का स्कोर बहुत अच्छा था लेकिन अहम मौकों का फायदा न उठाना और गलतियां दोहराते रहना ही टीम को भारी पड़ गया. दिल्ली की टीम अब लगातार दो मैच हार चुकी है. और वह अंक तालिका में फिलहाल छठे स्थान पर है. सात मैचों में टीम ने चार मैच हारे हैं और तीन जीते हैं.

उन्होंने कहा, ‘इस तरह की विकेट पर 267 (264) बहुत अच्छा स्कोर था. मैंने टॉस के वक्त ही कहा था कि अगर हम अहम मौकों को पकड़ने में सफल रहते तो पिछले मैच भी हमारे पक्ष में जाते और हम भविष्य के मैच भी जीत पाएंगे. लेकिन असली बात यही है कि आपको मौके पकड़ने पड़ते हैं. हम जाएंगे और देखेंगे कि हमें कहां सुधार की जरूरत है.’

BM

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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