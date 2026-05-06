IPL 2026 What Delhi Capitals Needs to Do Reach in Playoffs After Defeat Against Chennai Super Kings full scenario

दिल्ली कैपिटल्स की टीम को चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा. टीम को मिली 8 विकेट की हार ने आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में पहुंचने के प्लान को बड़ा नुकसान पहुंचाया है. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बल्लेबाज बड़ा स्कोर नहीं बना पाए. टीम 20 ओवरों में 155 तक ही पहुंच सकी और चेन्नई ने इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया. बीते पांच मैचों में यह दिल्ली की चौथी हार है. और दिल्ली के प्लेऑफ तक पहुंचने का गणित जरा पेचीदा हो गया है.

पॉइंट्स टेबल में कहां है दिल्ली

दिल्ली कैपिटल्स ने अभी तक आईपीएल 2026 में 10 मैच खेले हैं. टीम ने चार मुकाबले जीते हैं और छह में उसे हार मिली है. उसके कुल 8 अंक हैं. और अंक तालिका में वह सातवें पायदान पर है. दिल्ली की टीम का नेट रनरेट भी -0.949 है. यानी यहां भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है. सिर्फ मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स का नेट रनरेट इससे कम है. यानी दिल्ली के लिए मुश्किल सिर्फ पॉइंट्स ही नहीं हैं बल्कि नेट रनरेट भी उसके लिए परेशानी का सबब है. एक वक्त पर दिल्ली की टीम आसानी से प्लेऑफ की ओर बढ़ती दिख रही थी. लेकिन जैसे-जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है दिल्ली के लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं. और अब टीम का संकट गहरा गया है.

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आईपीएल 2026 में प्लेऑफ में पहुंचने के लिए क्या करना होगा

इंडियन प्रीमियर लीग में प्लेऑफ में पहुंचने के लिए आम तौर पर 16 अंक चाहिए होते हैं. हालांकि टीम 14 अकों के साथ भी प्लेऑफ में पहुंच सकती हैं लेकिन उसके लिए उसे दूसरी टीमों के प्रदर्शन पर भी निर्भर रहना होगा.

साल 2019 हालांकि अपवाद था. तब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 12 अंकों के साथ प्लेऑफ में पहुंच गई थी. यह इकलौता मौका है जब टीम 14 से कम अंकों के साथ प्लेऑफ में पहुंची थी. तो 8 जीत के साथ टीमों का प्लेऑफ में पहुंचने के मौके काफी बढ़ जाते हैं. और सात जीत के साथ रास्ता मुश्किल होता है.

दिल्ली की टीम को यहां से क्या करने की जरूरत है

दिल्ली की टीम को अभी चार मैच और खेलने हैं. और उसके अभी 8 अंक हैं. 14 अंकों तक पहुंचने के लिए दिल्ली को अगले चार में से तीन मैच जीतने होंगे. वहीं 16 अंकों तक पहुंचने के लिए उसे सभी मैच जीतने हैं.

इस हिसाब से देखें तो दिल्ली की टीम को अपने सभी मैच जीतने होंगे. अब गलती की गुंजाइश कम हैं. और जिस तरह से दिल्ली का नेट रनरेट है तो 3 मैच जीतकर उसके लिए प्लेऑफ मुश्किल हो जाएगा.

दिल्ली के आने वाले मैच

8 मई (दिल्ली) को कोलकाता नाइट राइडर्स

11 मई (धर्मशाला) को पंजाब किंग्स

17 मई, राजस्थान रॉयल्स (दिल्ली)

24 मई बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स

क्या होगा अगर दिल्ली कैपिटल्स

दिल्ली कैपिटल्स अभी पूरी तरह से प्लेऑफ से बाहर नहीं हुई है. अगर वह चारों मैच जीत जाती है तो प्लेऑफ में वह पहुंच सकती है. अगर वह तीन मैच जीतती है तो उसके लिए मुश्किल होगी और मामला नेट रनरेट पर फंस जाएगा. अगर टीम दो मैच जीतेगी और वह बाहर हो जाएगी. और अगर वह कोलकाता के खिलाफ अपना अगला मैच हार जाती है तो उसके लिए प्लेऑफ के लिए बाकी मैच काफी मुश्किल हो जाएंगे.