Hardik Pandya Statement: हार्दिक पंड्या ने बताया कि उनकी टीम मुंबई इंडियंस आखिर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में क्यों हारी.
Published On Apr 30, 2026, 12:26 AM IST
Last UpdatedApr 30, 2026, 12:26 AM IST
हार्दिकपंड्या ने बताया मुंबई इंडियंस की टीम सनराइजर्स से क्यों हारी
मुंबई: मुंबई इंडियंस की टीम पांच बार की आईपीएल चैंपियन है. लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हुआ है. बुधवार, 29 अप्रैल को मुंबई वानखेड़े स्टेडियम पर खेले गए मैच में टीम ने 243 रन का बड़ा स्कोर बनाया. फैंस को उम्मीद थी कि जसप्रीत बुमराह की अगुआई वाला गेंदबाजी आक्रमण इस स्कोर को बचा लेगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. हार के बाद टीम के कप्तान हार्दिक पंड्या भी काफी निराश नजर आए. पंड्या ने कहा कि उन्हें अपने गेंदबाजों से उम्मीद थी कि वे इस स्कोर को बचा लेंगे.
मुंबई के 244 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स को ओपनर्स ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने तूफानी शुरुआत दी. ट्रेविस हेड ने सिर्फ 30 गेंद पर 76 रन बनाए उन्होंने अपनी पारी में 8 छक्के और चार छक्के लगाए. वहीं अभिषेक शर्मा ने 24 गेंद पर तीन छक्कों और चार चौकों की मदद से 45 रन बनाए. बाएं हाथ के बल्लेबाजों की इस जोड़ी ने पहले विकेट की 8.4 ओवर में 129 रन की साझेदारी की. इसके बाद साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने मुंबई इंडियंस को जीत से दूर, बहुत दूर कर दिया. क्लासेन ने 30 गेंद पर चार छ्क्के और सात चौकों की मदद से नाबाद 65 रन बनाए. इन पारियों के दम पर सनराइजर्स ने 8 गेंद बाकी रहते 18.4 ओवर में चार विकेट पर 249 रन बनाकर जीत दर्ज की.
|रैंक
|टीम
|मैच
|जीते
|हारे
|बेनतीजा
|अंक
|नेट रनरेट
|1
|पंजाब किंग्स
|8
|6
|1
|1
|13
|+1.043
|2
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|8
|6
|2
|0
|12
|+1.919
|3
|सनराइजर्स हैदराबाद
|9
|6
|3
|0
|12
|+0.832
|4
|राजस्थान रॉयल्स
|9
|6
|3
|0
|12
|+0.617
|5
|गुजरात टाइटंस
|8
|4
|4
|0
|8
|-0.475
|6
|चेन्नई सुपर किंग्स
|8
|3
|5
|0
|6
|-0.121
|7
|दिल्ली कैपिटल्स
|8
|3
|5
|0
|6
|-1.060
|8
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|8
|2
|5
|1
|4
|-0.751
|9
|मुंबई इंडियंस
|8
|2
|6
|0
|4
|-0.784
|10
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|8
|2
|6
|0
|4
|-1.106
रेयान रिकेल्टन ने इससे पहले अपने करियर और मुंबई के इतिहास की सर्वश्रेष्ठ पारी के दौरान 55 गेंद में आठ छक्कों और 10 चौकों से नाबाद 123 रन बनाए जिससे मुंबई इंडियन्स ने पांच विकेट पर 243 रन का स्कोर खड़ा किया.
पंड्या ने कहा कि ओस ने कोई खास भूमिका नहीं निभाई लेकिन गेंदबाजों ने खराब गेंद फेंकी. पंड्या ने मैच के बाद कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि ओस ने कोई खास भूमिका निभाई. उन्होंने कुछ अच्छे शॉट खेले और हमने खराब गेंद फेंकी. आज मैदान पर मुझे बहुत मजा आया. 244 रन – मुझे अपने गेंदबाजों पर भरोसा था कि वे इसका बचाव करेंगे लेकिन हम अपनी योजनाओं को ठीक से लागू नहीं कर पाए.’
मुंबई के कप्तान ने कहा कि मौजूदा सत्र में उनकी टीम मौकों का फायदा उठाने में नाकाम रही है. उन्होंने कहा, ‘यह सत्र कुछ ऐसा ही रहा है. आपको मौके मिलते हैं तो आप उन्हें भुनाते हैं. अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको दुख होता है. इस सत्र में हमारे पास अधिक विकल्प नहीं हैं. मैं अपने गेंदबाजों को दोष नहीं दूंगा. एक पूरी टीम के तौर पर हम वह प्रदर्शन नहीं कर पाए जिसके लिए मुंबई इंडियन्स जानी जाती है. हमारे मालिक और सहयोगी स्टाफ बहुत जुनूनी हैं. उम्मीद है कि हम कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे.’