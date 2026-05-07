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IPL 2026: हार की हैटट्रिक के बाद किस पर फूटा श्रेयस अय्यर का गुस्सा, बोले- इसी फॉर्म से कोई फायदा नहीं

श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स की टीम की यह लगातार तीसरी हार थी. बुधवार, 6 मई को इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 49वें मैच में सनराइजर्स हैदाराबाद ने उसे 33 रन से हरा दिया. लीग के पहले सात मैच में पंजाब किंग्स की टीम कोई मैच नहीं हारी थी लेकिन उसके बाद टीम...

Edited By : Bharat Malhotra |May 07, 2026, 09:53 AM IST

Published On May 07, 2026, 09:53 AM IST

Last UpdatedMay 07, 2026, 09:53 AM IST

shreyas iyer after pbks vs srh match

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम पंजाब किंग्स श्रेयस अय्यर

श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स की टीम की यह लगातार तीसरी हार थी. बुधवार, 6 मई को इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 49वें मैच में सनराइजर्स हैदाराबाद ने उसे 33 रन से हरा दिया. लीग के पहले सात मैच में पंजाब किंग्स की टीम कोई मैच नहीं हारी थी लेकिन उसके बाद टीम की गाड़ी थोड़े हिचकोले खाने लगी है. इस हार ने पंजाब से टेबल टॉपर का खिताब भी छीन लिया है. टीम अब 13 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर है. वहीं जीत के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के अब 14 अंक हैं और वह पहले पायदान पर पहुंच गया है. साल 2017 से अभी तक लगातार नौ बार पंजाब की टीम सनराइजर्स को उसके घर में हराने में नाकाम रही है. और इस हार के बाद पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने माना कि इस तरह का फॉर्म टीम के लिए अच्छा नहीं है.

मैच के बाद अय्यर ने कहा, ‘हां, मैं हार से निराश हूं. मुझे लगता है कि हमने टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत की. हर खिलाड़ी अच्छी स्थिति में था. हमारी मानसिकता भी कमाल की थी. मुझे लगता है कि हमें उसी पर टिके रहना चाहिए. भटकाव होना और नकारात्मक होना आसान है. अगर हम मौजूदा फॉर्म के साथ रहे तो इससे हमें मदद नहीं मिलेगी. बेशक, हम जाएंगे और देखेंगे कि क्या हमारे लिए अच्छा नहीं गया. खास तौर पर हमने पिछले तीन मैचों में क्या अच्छा नहीं किया. और फिर हम मजबूती के साथ वापस आएंगे.’

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पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी. सनराइजर्स हैदराबाद ने चार विकेट पर 235 रन का स्कोर बनाया. सनराइजर्स की पारी के दौरान पंजाब किंग्स की टीम ने तीन कैच छोड़े. इसके अलावा एक स्टंपिंग का मौका भी गंवाया.

कब-कब छूटे कैच
कूपर कॉनली ने 8वे ओवर में ईशान किशन का कैच छोड़ा. इसके बाद शशांक सिंह ने ने अगले ओवर में युजवेंद्र चहल की गेंद पर हेनरिच क्लासेन का कैच टपकाया. लॉकी फर्ग्युसन ने भी 11वें ओवर में युजवेंद्र चहल की गेंद पर किशन का कैच छोड़ा. इसके बाद प्रभसिमरन सिंह ने ईशान किशन का स्टंपिंग मिस कर दी.

अय्यर ने माना कि कैच छोड़ना पंजाब की टीम को काफी भारी पड़ा. उन्होंने माना कि अगर फील्डर्स वे कैच कर लेते तो टीम को काफी कम लक्ष्य का पीछा करना पड़ता. उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि यह बहुत हो गया. चूंकि हमने शुरुआत में ही बहुत से कैच टपकाए. और अगर हम वे कैच कर लेते तो सनराइजर्स हैदराबाद को आसानी से 30-40 रन कम पर रोक लेते. विकेट लगातार धीमा होता जा रहा था और कटर्स विकेट पर फंसकर आ रही थीं. हमारी फील्डिंग अच्छी नहीं रही और न ही गेंदबाजी और बल्लेबाजी. मुझे लगता है कि उन्होंने कुल मिलाकर अच्छा खेला और दिखाया कि मैच कैसे जीते जाते हैं.’

युजवेंद्र चहल ने 4 ओवर में 32 रन देकर एक विकेट लिया. हालांकि उनकी गेंदबाजी पर टीम ने कई मौके नहीं भुनाए. अय्यर ने अपने अनुभवी लेग स्पिनर चहल की तारीफ की. उन्होंने कहा, ‘बेशक जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, वह निडर थे और बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ उनका रवैया कमाल का था. मैंने उनसे कहा था कि वह आक्रामक गेंदबाजी करें, खास तौर पर उस वक्त जब क्रीज पर नया बल्लेबाज हो. वह विकेट हासिल करने का अहम मौका था. लेकिन दुर्भाग्य से हम कैच नहीं कर पाए. और मुझे लगता है कि आज के मैच में सबसे बड़ा झटका यही था. लेकिन, इससे हमें सीखना है और हम मजबूत होकर लौटेंगे.’

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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