IPL 2026: हार की हैटट्रिक के बाद किस पर फूटा श्रेयस अय्यर का गुस्सा

श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स की टीम की यह लगातार तीसरी हार थी. बुधवार, 6 मई को इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 49वें मैच में सनराइजर्स हैदाराबाद ने उसे 33 रन से हरा दिया. लीग के पहले सात मैच में पंजाब किंग्स की टीम कोई मैच नहीं हारी थी लेकिन उसके बाद टीम की गाड़ी थोड़े हिचकोले खाने लगी है. इस हार ने पंजाब से टेबल टॉपर का खिताब भी छीन लिया है. टीम अब 13 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर है. वहीं जीत के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के अब 14 अंक हैं और वह पहले पायदान पर पहुंच गया है. साल 2017 से अभी तक लगातार नौ बार पंजाब की टीम सनराइजर्स को उसके घर में हराने में नाकाम रही है. और इस हार के बाद पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने माना कि इस तरह का फॉर्म टीम के लिए अच्छा नहीं है.

मैच के बाद अय्यर ने कहा, ‘हां, मैं हार से निराश हूं. मुझे लगता है कि हमने टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत की. हर खिलाड़ी अच्छी स्थिति में था. हमारी मानसिकता भी कमाल की थी. मुझे लगता है कि हमें उसी पर टिके रहना चाहिए. भटकाव होना और नकारात्मक होना आसान है. अगर हम मौजूदा फॉर्म के साथ रहे तो इससे हमें मदद नहीं मिलेगी. बेशक, हम जाएंगे और देखेंगे कि क्या हमारे लिए अच्छा नहीं गया. खास तौर पर हमने पिछले तीन मैचों में क्या अच्छा नहीं किया. और फिर हम मजबूती के साथ वापस आएंगे.’

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पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी. सनराइजर्स हैदराबाद ने चार विकेट पर 235 रन का स्कोर बनाया. सनराइजर्स की पारी के दौरान पंजाब किंग्स की टीम ने तीन कैच छोड़े. इसके अलावा एक स्टंपिंग का मौका भी गंवाया.

कब-कब छूटे कैच

कूपर कॉनली ने 8वे ओवर में ईशान किशन का कैच छोड़ा. इसके बाद शशांक सिंह ने ने अगले ओवर में युजवेंद्र चहल की गेंद पर हेनरिच क्लासेन का कैच टपकाया. लॉकी फर्ग्युसन ने भी 11वें ओवर में युजवेंद्र चहल की गेंद पर किशन का कैच छोड़ा. इसके बाद प्रभसिमरन सिंह ने ईशान किशन का स्टंपिंग मिस कर दी.

अय्यर ने माना कि कैच छोड़ना पंजाब की टीम को काफी भारी पड़ा. उन्होंने माना कि अगर फील्डर्स वे कैच कर लेते तो टीम को काफी कम लक्ष्य का पीछा करना पड़ता. उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि यह बहुत हो गया. चूंकि हमने शुरुआत में ही बहुत से कैच टपकाए. और अगर हम वे कैच कर लेते तो सनराइजर्स हैदराबाद को आसानी से 30-40 रन कम पर रोक लेते. विकेट लगातार धीमा होता जा रहा था और कटर्स विकेट पर फंसकर आ रही थीं. हमारी फील्डिंग अच्छी नहीं रही और न ही गेंदबाजी और बल्लेबाजी. मुझे लगता है कि उन्होंने कुल मिलाकर अच्छा खेला और दिखाया कि मैच कैसे जीते जाते हैं.’

युजवेंद्र चहल ने 4 ओवर में 32 रन देकर एक विकेट लिया. हालांकि उनकी गेंदबाजी पर टीम ने कई मौके नहीं भुनाए. अय्यर ने अपने अनुभवी लेग स्पिनर चहल की तारीफ की. उन्होंने कहा, ‘बेशक जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, वह निडर थे और बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ उनका रवैया कमाल का था. मैंने उनसे कहा था कि वह आक्रामक गेंदबाजी करें, खास तौर पर उस वक्त जब क्रीज पर नया बल्लेबाज हो. वह विकेट हासिल करने का अहम मौका था. लेकिन दुर्भाग्य से हम कैच नहीं कर पाए. और मुझे लगता है कि आज के मैच में सबसे बड़ा झटका यही था. लेकिन, इससे हमें सीखना है और हम मजबूत होकर लौटेंगे.’