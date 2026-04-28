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IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पंजाब किंग्स के खिलाड़ियों ने क्यों बाधी है काली पट्टी, 'सरपंच' ने बताई वजह

पंजाब किंग्स के खिलाड़ियों ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले में बाजू पर काली पट्टी बांधी है. आखिर इसकी वजह क्या है.

Edited By : Bharat Malhotra |Apr 28, 2026, 07:38 PM IST

Published On Apr 28, 2026, 07:38 PM IST

Last UpdatedApr 28, 2026, 07:38 PM IST

Punjab Kings vs Rajasthan Royals Team

Punjab Kings के खिलाड़ियों ने Rajasthan Royals के खिलाफ क्यों बांधी है काली पट्टी

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में आज पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला खेला जा रहा है. न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर खेले जा रहे इस मुकाबले में पंजाब किंग्स के खिलाड़ी इस मैच में बाजू पर काली पट्टी बांधकर खेल रहे हैं. आखिर इसकी वजह क्या है.

मैच की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. सवाल यह है कि क्या राजस्थान की टीम पंजाब किंग्स के विजय-रथ को रोक पाएगी.

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टॉस के बाद पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि वह भी गेंदबाजी करना पसंद करते. और साथ ही उन्होंने अपने खिलाड़ी अजमतुल्लाह उमरजई के परिवार के प्रति संवेदनाएं भी जताईं. इसी वहज से पंजाब के खिलाड़ियों ने काली पट्टी बांधी है.

पंजाब किंग्स के इस ऑलराउंडर को परिवार में बड़ा दुख झेलना पड़ा है. उनकी मां का निधन हो गया है. और इसी वजह से श्रेयस अय्यर ने अजमतुल्लाह और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर कीं.

अय्यर ने कहा, ‘हम भी इस पिच पर पहले गेंदबाजी करना पसंद करते. यह पिच कुछ दिनों तक कवर्स में रही.’ उन्होंने बताया कि इस मैच में पंजाब किंग्स की टीम में सूर्यांश शेगडे और लॉकी फर्ग्युसन को जगह मिली है. वहीं शशांक सिंह को मजबूरन बाहर बैठना पड़ा है. और जेवियर्स बार्टलेट को भी बाहर बैठना पड़ा है.

वहीं रियान पराग ने कहा कि पिच बहुत अच्छी लग रही है. लेकिन कवर्स के नीचे होने और कुछ बारिश होने की वजह से यह थोड़ा धीमा रह सकती है. शुरुआत में कुछ नमी रहेगी. पराग ने बताया कि उनकी टीम में दो बदलाव हैं. रवि बिश्नोई की जगह यश पुंजा और शिमरॉन हेटमायर की जगह दासुन शनाका को शामिल किया गया है.

पंजाब किंग्स की टीम अभी तक आईपीएल के इस सीजन में अजेय रही है. टीम ने सात मैच खेले हैं और छह में जीत हासिल की है. और एक मुकाबला रद्द हो गया था. वहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 8 मैचों में पांच जीते और तीन हारे हैं. वह अंक तालिका में चौथे पायदान पर है. आज के मुकाबले में दोनों टीमों की बल्लेबाजी के बीच अहम मुकाबला होगा. पंजाब किंग्स ने पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 265 रन का रिकॉर्ड लक्ष्य हासिल किया था. वहीं राजस्थान रॉयल्स के पास यशस्वी जायसवाल के साथ वैभव सूर्यवंशी की आक्रामक जोड़ी है. वैभव ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शतक लगाया था. और इसके अलावा वह 15 गेंद पर दो बार हाफ-सेंचुरी लगा चुके हैं.

राजस्थान रॉयल्स (प्लेइंग इलेवन) यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), डोनोवन फरेरा, दासुन शनाका, रवींद्र जड़ेजा, जोफ्रा आर्चर, ब्रिजेश शर्मा, नंद्रे बर्गर, यश पुंजा

राजस्थान रॉयल्स के इम्पैक्ट सब: रवि बिश्नोई, रवि सिंह, तुषार देशपांडे, शुभम दुबे, शिमरोन हेटमायर

पंजाब किंग्स की प्लेइंग XI: प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), नेहल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, सूर्यांश शेडगे, मार्को जानसन, लॉकी फर्ग्यूसन, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल

पीबीकेएस इम्पैक्ट सब: विष्णु विनोद, विजयकुमार विशक, जेवियर बार्टलेट, हरप्रीत बरार, मुशीर खान

BM

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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