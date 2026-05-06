दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ संजू सैमसन ने नाबाद 87 रन की पारी खेली. उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. हालांकि इसके बाद भी सैमसन को एक बात का मलाल जरूर रहा.
Published On May 06, 2026, 09:33 AM IST
Last UpdatedMay 06, 2026, 09:33 AM IST
संजू सैमसन ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मैच जिताऊ पारी खेली. (फोटो- IPL/BCCI)
नई दिल्ली: चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) ने मंगलवार को अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) को 8 विकेट से हरा दिया. चेन्नई सुपर किंग्स की जीत के हीरो एक बार फिर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन (Sanju Samson) रहे. सैमसन ने 52 गेंदों पर 87 रन की नाबाद पारी खेल टीम को जीत दिलायी और प्लेऑफ खेलने की संभावना बरकरार रखी. सैमसन को उनकी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.
स्कोरकार्ड आईपीएल 2026 मैच-48, दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स
मैच के बाद सैमसन ने शतक का मौका चूकने, फैंस द्वारा ‘चेट्टा’ नाम से पुकारे जाने और मैच पर अपनी प्रतिक्रिया दी. सैमसन ने कहा, ‘फैंस मुझे चेट्टा कह रहे हैं, लेकिन मुझे संजू नाम ज्यादा पसंद है.’
धीमी शुरुआत के बाद तूफानी अंदाज में मैच का अंत करने वाले सैमसन ने कहा, ‘मुझे लगता है कि हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए क्या सच में अच्छा काम करता है और आप बेसिक्स पर टिके रहने की कोशिश करते हैं. इस फॉर्मेट में खुद पर भरोसा जरूरी है. मुझे लगता है कि मैं पिछले दो-तीन महीनों से ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूं. मैं अपने शुरुआती मूवमेंट पर थोड़ा काम कर रहा हूं, और यह सच में अच्छा हो रहा है.’
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क्रीज पर बेहद शांत दिखने वाले सवाल पर सैमसन ने कहा, ‘मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूं. आजकल क्रीज पर ज्यादा समय बिता पा रहा हूं, इसलिए अब सभी को पता चला है. मैं बाहर भी बैठा होता हूं, तो भी बहुत शांत रहता हूं.’
लक्ष्य का पीछा करने के अपने तरीके पर सैमसन ने कहा, ‘मुझे लगता है कि हम जिस लक्ष्य का पीछा कर रहे थे और विकेट जैसा बर्ताव कर रहा था, उसे देखते हुए अगर हमारे पास बिना किसी नुकसान के 30-35 रन पर एक विकेट भी होता, तो हम लक्ष्य आसानी से हासिल कर सकते थे. मैं अपना गेमप्लान बहुत अच्छी तरह जानता हूं. मैंने सोचा कि अगर मैं पावरप्ले में कुछ अतिरिक्त समय भी लेता हूं, तो मेरे पास जिस तरह के शॉट हैं, मैं बीच के ओवरों में इसका फायदा उठा सकता हूं. तो यही प्लान था और कभी-कभी यह अच्छा भी होता है.’
क्या यह 87 रन की पारी शतक से बेहतर थी? इस पर सैमसन ने कहा, ‘शतक हमेशा खास होते हैं. मुझे शतक तक पहुंचने के लिए थोड़ा मतलबी होना पड़ता. मैंने सोचा कि चलो मैच जीतते हैं. दूसरा पार्टनर बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था. इसलिए मैं उससे यह नहीं कहना चाहता था कि सिंगल दे दो, मैं सौ बनाता हूं. मैंने ऐसा नहीं कहा. मुझे लगता है कि मैच नाबाद रहते हुए मैच खत्म करना ज्यादा संतुष्टि देता है. अगले मैचों में देखते हैं कि फिर से मैं शतक बना पाता हूं या नहीं.’
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सीजन में पहले ही 2 शतक लगा चुके सैमसन ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 52 गेदों पर 6 छक्कों और 7 चौकों की मदद से नाबाद 87 रन की पारी खेली. उनकी इस पारी की बदौलत डीसी के 156 के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने 17.3 ओवर में 2 विकेट पर 159 रन बनाकर मैच 8 विकेट से जीता.