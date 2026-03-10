This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
IPL 2026: इस बार ज्यादा होंगे मुकाबले, हर टीम खेलेगी कितने मैच, जानें आईपीएल से जुड़ा बड़ा अपडेट
आईपीएल 2026 अलग होगा. इस बार ज्यादा मेच खेले जाएंगे. ज्यादा लंबे वक्त तक यह लीग चलेगी. तो जानिए पूरी डिटेल.
Indian Premier League यानी IPL का यह 19वां सीजन सबसे हटकर होने वाला है. आईपीएल 2026 में न सिर्फ सबसे ज्यादा मैच होंगे बल्कि यह शायद सबसे लंबा आईपीएल सीजन भी हो. तो देखते हैं कि इस बार के आईपीएल में क्या अलग होगा.
आईपीएल 2026 में होंगे ज्यादा मुकाबले
इस बार के आईपीएल में पिछले हर बार के मुकाबले ज्यादा मैच होंगे. आईपीएल में इस बार 84 मैच होंगे. यानी इस बार फैंस को खिलाड़ियों की ज्यादा भिड़ंत देखने को मिलेगी. आईपीएल के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब कुल 84 मैच खेले जाएंगे. साल 2022 में जब आईपीएल में 10 टीमें हुईं तो मैचों की संख्या बढ़कर 74 हो गई थी. इससे पहले 64 मैच खेले जाते रहे थे.
इस बार मैच बढ़ने की वजह से शेड्यूल थोड़ा बैलंस हो जाएगा. पहले टीमों को दो ग्रुप में बांट दिया जाता था. और हर टीम अपने ग्रुप की बाकी चार टीमों से दो बार खेलती थी. और दूसरे ग्रुप की चार टीमों से एक बार और किसी एक टीम से दो बार मुकाबला करती थी. लेकिन इसमें थोड़ा बदलाव होगा. इस बार के कार्यक्रम में लगता है कि एक टीम अपने ग्रुप की चार टीमों के खिलाफ दो बार खेलने के अलावा दूसरे ग्रुप की दो टीमों के खिलाफ दो बार और बाकी तीन टीमों के खिलाफ एक बार खेलेगी.
यानी अभी तक आईपीएल में एक टीम के जो 14 मैच होते थे. लीग स्टेज में उनके मुकाबले बढ़कर 16 हो जाएंगे. आईपीएल की शुरुआत 28 मार्च को हो रही है. और फाइनल 31 मई को खेला जाएगा. शेड्यूल बढ़ने का अर्थ है कि फ्रैंचाइजी को अपनी टीम में ज्यादा गहराई रखनी होगी. खिलाड़ियों का वर्कलोड मैनेज करना, उन्हें चोट से बचाकर रखना भी एक बड़ा काम होगा.
आईपीएल 2028 से हर टीम दूसरी टीम से दो बार खेलेगी. और ऐसे में लीग स्टेज के 90 मैचों के साथ ही आईपीएल में कुल 94 मैच हो जाएंगे. बीसीसीआई की ओर से इस दिशा में पहले ही योजना बनाई जा चुकी है.
आईपीएल 2008 से 2025 तक कैसा रहा है सफर
|सीजन
|कितने दिन
|टीमें
|मैच
|डे मैच
|2008
|44
|8
|59
|15
|2009
|36
|8
|59
|59
|2010
|44
|8
|60
|17
|2011
|50
|10
|74
|25
|2012
|53
|9
|76
|25
|2013
|53
|9
|76
|25
|2014
|46
|8
|60
|20
|2015
|46
|8
|60
|16
|2016
|50
|8
|60
|12
|2017
|46
|8
|60
|12
|2018
|50
|8
|60
|12
|2019
|50
|8
|60
|12
|2020
|52
|8
|60
|10
|2021
|49
|8
|60
|11
|2022
|64
|10
|74
|12
|2023
|60
|10
|74
|18
|2024
|65
|10
|74
|12
|2025
|64
|10
|74
|12
एक से ज्यादा मैदानों पर घरेलू मैच खेलेंगी टीमें
आईपीएल 2026 में भी टीमें एक से ज्यादा मैदानों पर अपने घरेलू मैच खेलेंगी. राजस्थान रॉयल्स जयपुर के साथ ही गुवाहाटी में अपने मुकाबले खेलेगी. जयपुर में चार और गुवाहाटी में टीम के तीन मैच होंगे. असम के खिलाड़ी रियान पराग अब टीम के कप्तान हैं और स्थानीय खिलाड़ी की वजह से गुवाहाटी में भी टीम को बड़ा सपोर्ट मिल सकता है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम पांच मैच एम. चिन्नास्वामी मैदान पर खेलेगी वहीं दो मैच रायपुर के वीर नारायण सिंह स्टेडियम पर होगा.
आईपीएल 2026 का आधिकारिक शेड्यूल अभी तक नहीं आया है. लेकिन खबर है कि बीसीसीआई आईपीएल शेड्यूल को दो चरणों में जारी कर सकती है. असल में तमिलनाडु, असम और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ऐसा किया जाएगा.