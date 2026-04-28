पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में किसी मिशन पर निकली लगती है. टीम ने अभी तक इस सीजन में कोई मैच नहीं गंवाया है. और मंगलवार, 29 अप्रैल को उसके सामने राजस्थान रॉयल्स की चुनौती होगी. पंजाब किंग्स की टीम इस मुकाबले को जीतकर टॉप पर अपनी पोजिशन को और मजबूत करने की होगी. वहीं दूसरा सवाल यह भी होगा कि क्या राजस्थान रॉयल्स, श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम के रथ को रोक पाएगी. यह मुकाबला मुल्लांपुर में खेला जाएगा.

पंजाब किंग्स की बैटिंग है मजबूत

पंजाब ने इस सीजन में सात में से छह मैच जीते हैं. टीम की बल्लेबाजी बहुत मजबूत है और गेंदबाजों का प्रदर्शन भी अच्छा रहा है. एक मैच बारिश की वजह से धुल गया है.

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इसके विपरीत, राजस्थान रॉयल्स के लिए सफर इतना आसान नहीं रहा है. उसने 8 में से पांच मैच जीते हैं और 10 अंक के साथ वह चौथे स्थान पर हैं. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मिली हार के बाद टीम को यह मुकाबला अपने नाम करना होगा.

वैभव और जायसवाल देते हैं राजस्थान को मजबूत शुरुआत

राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी काफी हद तक वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल पर निर्भर करती है. अगर ये दोनों नहीं चलते हैं तो मिडल-ऑर्डर पर दबाव आ जाता है. और वह अभी तक कुछ खास योगदान नहीं दे पाया है. राजस्थान का मिडल-ऑर्डर इसके साथ ही टॉप ऑर्डर से मिली शुरुआत की लय को भी कायम नहीं रख पाया है.

पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल इतिहास में अब तक कुल 30 मैच खेले गए हैं, जिसमें आरआर का पलड़ा भारी रहा है. रॉयल्स ने अब तक 17 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि किंग्स 13 मैच जीत चुकी है.

टॉस जीतकर क्या करेंगे दोनों कप्तान

अगर बात पिच की करें तो न्यू चंडीगढ़ (मुल्लांपुर) के इस मैदान की पिच नंबर चार पर यह मैच होगा. इसी मैदान पर पंजाब किंग्स ने 163 रन के लक्ष्य को हासिल कर लिया था. हालांकि यह उसके लिए इतना आसान नहीं रहा था. ओस एक बड़ी समस्या हो सकती है. ऐसे में रनों का पीछा करना आसान लगता है लेकिन आंकड़े ऐसा नहीं कहते. पिछले तीन मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 2 मैच जीते हैं. दोनों बार 205 और 228 का स्कोर बना था. ऐसे में कप्तान के लिए सोचने का विषय हो सकता है.

पंजाब किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स, संभावित 12

पंजाब किंग्स (संभावित) 1 प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), 2 प्रियांश आर्य, 3 कूपर कोनोली, 4 श्रेयस अय्यर (कप्तान), 5 नेहल वढेरा, 6 मार्कस स्टोइनिस, 7 शशांक सिंह, 8 मार्को जानसन, 9 जेवियर बार्टलेट, 10 विजयकुमार विशाक, 11 अर्शदीप सिंह, 12 युजवेंद्र चहल

राजस्थान रॉयल्स (संभावित) 1 यशस्वी जयसवाल, 2 वैभव सूर्यवंशी, 3 ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), 4 रियान पराग (कप्तान), 5 डोनोवन फरेरा, 6 लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, 7 रवींद्र जड़ेजा, 8 जोफ्रा आर्चर, 9 तुषार देशपांडे, 10 ब्रिजेश शर्मा, 11 नंद्रे बर्गर, 12 रवि बिश्नोई