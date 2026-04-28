IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • IPL 2026 Will Rajasthan Royals be Able to break Punjab Kings Winning streak

IPL 2026: क्या राजस्थान रॉयल्स रोकेगी पंजाब किंग्स का विजय-रथ? जानें पिच का मिजाज और दोनों टीमों की संभावित 11

क्या पंजाब किंग्स की टीम के विजय-रथ को वैभव सूर्यवंशी के बल्ले की धार रोक पाएगी. यह देखना दिलचस्प होगा. दोनों टीमों के बीच आज शाम साढ़े सात बजे से मुकाबला होगा.

Edited By : Bharat Malhotra |Apr 28, 2026, 01:11 PM IST

Published On Apr 28, 2026, 01:11 PM IST

Last UpdatedApr 28, 2026, 01:11 PM IST

pbks-vs-rr-preview

क्या राजस्थान रॉयल्स रोकेगी पंजाब किंग्स का विजय रथ

पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में किसी मिशन पर निकली लगती है. टीम ने अभी तक इस सीजन में कोई मैच नहीं गंवाया है. और मंगलवार, 29 अप्रैल को उसके सामने राजस्थान रॉयल्स की चुनौती होगी. पंजाब किंग्स की टीम इस मुकाबले को जीतकर टॉप पर अपनी पोजिशन को और मजबूत करने की होगी. वहीं दूसरा सवाल यह भी होगा कि क्या राजस्थान रॉयल्स, श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम के रथ को रोक पाएगी. यह मुकाबला मुल्लांपुर में खेला जाएगा.

पंजाब किंग्स की बैटिंग है मजबूत

पंजाब ने इस सीजन में सात में से छह मैच जीते हैं. टीम की बल्लेबाजी बहुत मजबूत है और गेंदबाजों का प्रदर्शन भी अच्छा रहा है. एक मैच बारिश की वजह से धुल गया है.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

इसके विपरीत, राजस्थान रॉयल्स के लिए सफर इतना आसान नहीं रहा है. उसने 8 में से पांच मैच जीते हैं और 10 अंक के साथ वह चौथे स्थान पर हैं. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मिली हार के बाद टीम को यह मुकाबला अपने नाम करना होगा.

वैभव और जायसवाल देते हैं राजस्थान को मजबूत शुरुआत

राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी काफी हद तक वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल पर निर्भर करती है. अगर ये दोनों नहीं चलते हैं तो मिडल-ऑर्डर पर दबाव आ जाता है. और वह अभी तक कुछ खास योगदान नहीं दे पाया है. राजस्थान का मिडल-ऑर्डर इसके साथ ही टॉप ऑर्डर से मिली शुरुआत की लय को भी कायम नहीं रख पाया है.

पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल इतिहास में अब तक कुल 30 मैच खेले गए हैं, जिसमें आरआर का पलड़ा भारी रहा है. रॉयल्स ने अब तक 17 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि किंग्स 13 मैच जीत चुकी है.

टॉस जीतकर क्या करेंगे दोनों कप्तान

अगर बात पिच की करें तो न्यू चंडीगढ़ (मुल्लांपुर) के इस मैदान की पिच नंबर चार पर यह मैच होगा. इसी मैदान पर पंजाब किंग्स ने 163 रन के लक्ष्य को हासिल कर लिया था. हालांकि यह उसके लिए इतना आसान नहीं रहा था. ओस एक बड़ी समस्या हो सकती है. ऐसे में रनों का पीछा करना आसान लगता है लेकिन आंकड़े ऐसा नहीं कहते. पिछले तीन मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 2 मैच जीते हैं. दोनों बार 205 और 228 का स्कोर बना था. ऐसे में कप्तान के लिए सोचने का विषय हो सकता है.

पंजाब किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स, संभावित 12

पंजाब किंग्स (संभावित) 1 प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), 2 प्रियांश आर्य, 3 कूपर कोनोली, 4 श्रेयस अय्यर (कप्तान), 5 नेहल वढेरा, 6 मार्कस स्टोइनिस, 7 शशांक सिंह, 8 मार्को जानसन, 9 जेवियर बार्टलेट, 10 विजयकुमार विशाक, 11 अर्शदीप सिंह, 12 युजवेंद्र चहल

राजस्थान रॉयल्स (संभावित) 1 यशस्वी जयसवाल, 2 वैभव सूर्यवंशी, 3 ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), 4 रियान पराग (कप्तान), 5 डोनोवन फरेरा, 6 लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, 7 रवींद्र जड़ेजा, 8 जोफ्रा आर्चर, 9 तुषार देशपांडे, 10 ब्रिजेश शर्मा, 11 नंद्रे बर्गर, 12 रवि बिश्नोई

BM

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

Twitter Instagram Facebook

Related News

IPL 2026 Former India Captain Slams Delhi Capitals Captain Axar Patel After Lost to Royal Challengers Bengaluru

IPL 2026 Former India Captain Slams Delhi Capitals Captain Axar Patel After Lost to Royal Challengers Bengaluru
IPL 2026 Royal Challengers Bengaluru beat Delhi Capitals Match Record and Stats

IPL 2026 Royal Challengers Bengaluru beat Delhi Capitals Match Record and Stats
IPL 2026: RCB Star Batter Devdutt Padikkal praises Josh Hazlewood and Bhuvneshwar Kumar

IPL 2026: RCB Star Batter Devdutt Padikkal praises Josh Hazlewood and Bhuvneshwar Kumar
IPL 2026 RCB Captain Rajat Patidar Credits Josh Hazlewood and Bhuvneshwar Kumar For Win Against Delhi Capitals

IPL 2026 RCB Captain Rajat Patidar Credits Josh Hazlewood and Bhuvneshwar Kumar For Win Against Delhi Capitals

Latest News

pbks-vs-rr-preview

RR रोकेगी पंजाब का विजय-रथ? जानें पिच का मिजाज और दोनों टीमों की संभावित 11
axar-patel-64

अक्षर पटेल पर भड़के पूर्व कप्तान, बोले- आखिरी बार कब कुछ खास किया था?
rcb-vs-dc-main

IPL 2026: RCB ने किया DC को पस्त, बने कैसे-कैसे रिकॉर्ड
bhuvneshwar-hazlewood

RCB के स्टार ने 'रफ्तार-जोड़ी' की तारीफों के बांधे पुल, बोले- काम आसान कर दिया
rcb-vs-dc-7

रजत पाटीदार ने किसके सिर बांधा दिल्ली जीत का सेहरा, कहा मैं हैरान हूं
axar-patel-63

मुझे भी नहीं पता, यह क्या हुआ... DC की हार से कप्तान अक्षर पटेल भी हैरान

Editor's Pick

IPL 2026 Will Rajasthan Royals be Able to break Punjab Kings Winning streak

RR रोकेगी पंजाब का विजय-रथ? जानें पिच का मिजाज और दोनों टीमों की संभावित 11
I still don’t understand what happened Axar Patel reacts after defeat against rcb in IPL 2026

मुझे भी नहीं पता, यह क्या हुआ... DC की हार से कप्तान अक्षर पटेल भी हैरान

Delhi Capitals Shameful records Against RCB in IPL 2026

पावरप्ले में सिर्फ 13 रन, महज 08 रन पर गंवाया छठा विकेट... DC के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

Angkrish Raghuvanshi fined after ‘aggressive’ response to obstructing-the-field decision

मैदान पर गुस्सा दिखाना पड़ा महंगा, अंगकृष रघुवंशी पर लगा भारी जुर्माना
Why Lucknow Super Giants Sent Nicholas Pooran in for Super Over Coach Justin Langer had the Answer

फॉर्म में नहीं फिर भी क्यों पूरन पर भरोसा, लैंगर ने किया LSG की रणनीति का खुलासा
IPL 2026 We definitely need a break says LSG Captain Rishabh Pant After Defeat Against KKR

'अब हमें वाकई ब्रेक की जरूरत है', KKR से हार के बाद पंत का दुख छलक आया