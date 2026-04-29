IPL 2026: क्या सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलेंगे रोहित शर्मा?

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IPL 2026: क्या रोहित शर्मा सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलेंगे मैच, जानिए ताजा अपडेट, मुंबई इंडियंस को है पूरी उम्मीद

Will Rohit Sharma Play Against Sunrisers Hyderabad: क्या सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुंबई इंडियंस के बुधवार, 29 अप्रैल को होने वाले मैच में रोहित शर्मा की वापसी होगी. रोहित के न खेलने से मुंबई इंडियंस की टीम को कई मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है.

Edited By : Bharat Malhotra |Apr 29, 2026, 01:05 PM IST

Published On Apr 29, 2026, 01:05 PM IST

Last UpdatedApr 29, 2026, 01:05 PM IST

Will Rohit Sharma Play Today

क्या रोहित शर्मा आज के मैच में खेलेंगे?

मुंबई इंडियंस की टीम के लिए इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है. टीम ने सात में से सिर्फ दो मैच जीते हैं. और वह अंक-तालिका में 9वें स्थान पर है. और इसी बीच टीम एक और सवाल का सामना कर रही है. क्या रोहित शर्मा, आज, बुधवार, 29 अप्रैल को वानखेड़े स्टेडियम पर होने वाले मैच में खेलेंगे या नहीं. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ होने वाले मैच से पहले यह हार्दिक पंड्या की टीम के लिए बड़ा सवाल है. रोहित की गैर-मौजूदगी में मुंबई इंडियंस की टीम अपने टॉप-ऑर्डर को सेट नहीं कर पा रही है. और साथ ही फैंस को अपने इस पूर्व कप्तान की वापसी का बेसब्री से इंतजार है.

तो, क्या आज रोहित खेलेंगे?

यह एक बड़ा सवाल है. मुंबई इंडियंस की टीम को रोहित की जरूरत है. लेकिन उनकी वापसी को लेकर कोई फैसला अभी तक नहीं लिया गया है. रोहित की वापसी को लेकर कहा जा रहा है कि टॉस के वक्त ही रोहित की वापसी को लेकर कोई फैसला किया जाएगा.

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इंडिया टुडे ने मुंबई इंडियंस के प्रवक्ता के हवाले से मंगलवार को बताया, ‘वह अभी उबरने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में उनकी वापसी को लेकर कोई भी फैसला कल (बुधवार) को ही किया जाएगा.’

मुंबई इंडियंस को रोहित शर्मा की कमी बीते कुछ मैच में साफ तौर पर खली है. मुंबई इंडियंस की टीम ने टॉप पर कई विकल्प आजमाए हैं. लेकिन कोई भी कारगर साबित नहीं हुआ.

आखिर रोहित क्यों नहीं खेल रहे?

रोहित शर्मा को बाहर हुए करीब 17 दिन हो चुके हैं. 12 अप्रैल, 2026 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ घरेलू मैच के दौरान रोहित को हैमस्ट्रिंग में चोटल गई थी.

उसके बाद से रोहित शर्मा के बिना मुंबई को तय ओपनिंग जोड़ी नहीं मिली है. क्विंटन डि कॉक, रेयान रिकल्टन और दानिश मालेवार को मिलाकर आजमाया गया है लेकिन नतीजा मुंबई इंडियंस के पक्ष में नहीं गया. मालेवार खास तौर पर बहुत ज्यादा संघर्ष करते हुए दिखे हैं. उन्होंने 0 और 2 रन बनाए हैं.

मुंबई के सामने है सिलेक्शन की चुनौतियां

मुंबई इंडियंस की टीम पहले ही सिलेक्शन को लेकर परेशान है. मिशेल सैंटनर चोट के चलते सीजन से बाहर हो चुके हैं. उनके स्थान पर केशव महाराज को टीम का हिस्सा बनाया गया है. रोहित को लेकर टीम प्रबंधन को उम्मीदें जरूर होंगी लेकिन आखिरी फैसला तो अभी नहीं किया गया है.

मुंबई के लिए मुश्किल होती जा रही है प्लेऑफ की राह

मुंबई इंडियंस के लिए प्लेऑफ की राह अब थोड़ी मुश्किल होती जा रही है. टीम अगर जीत की राह नहीं पकड़ेगी तो पांच बार की चैंपियन के लिए अंतिम चार में जगह बनाना आसान नहीं रहेगा. हार्दिक पंड्या की कप्तानी भी सवालों के घेरे में है और ऐसे में रोहित का बाहर रहना परेशानियों में इजाफा कर सकता है.

BM

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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