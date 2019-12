गुरुवार को होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 12वें सीजन की नीलामी से पहले दो बार की विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स के नए मुख्च कोच और पूर्व खिलाड़ी ब्रैंडन मैक्कुलम को उम्मीद है कि किस्मत उनकी टीम का साथ देगा।

On the way to Kolkata for the @IPL Player Auction. Our @KKRiders squad will be complete in just a couple of days time. All the planning & preparations behind the scenes will require some luck come auction night. Here’s hoping the cards fall our way.

