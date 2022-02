आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन (IPL 2022 mega Auction) से पहले चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने भावुक होकर उस पल को याद किया जब इस चैंपियन टीम ने पहली बार उन्हें खरीदा था। बैंगलोर में हो रही दो दिवसीय नीलामी के दौरान कुल 600 खिलाड़ियों की किस्मत का फैसला होगा।

ऑक्शन से पहले जडेजा ने सीएसके के ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किए गए एक वीडिया में कहा, “सबसे पहले, मैं बहुत खुश था कि मुझे सीएसके द्वारा चुना गया क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सीएसके एक बहुत ही बेहतरीन फ्रेंचाइजी रही है। वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लगभग हर साल फाइनल खेल रहे हैं। इसलिए मैं बहुत खुश था सीएसके में शामिल होने पर और मैं माही भाई के साथ खेलने के लिए भी उत्साहित था। भले ही मैं भारतीय क्रिकेट टीम में माही भाई के साथ था, फिर भी मैं सीएसके का हिस्सा बनकर खुश था।”

